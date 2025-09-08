Bitmain wird mit einer Klage konfrontiert, die einen Verstoß gegen die Hosting-Vereinbarung behauptet

Bitmain, der weltweit größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Geräten, sieht sich einer Klage des Hosting-Anbieters Old Const gegenüber.

Old Const behauptet, dass Bitmain Technologies Georgia Limited, ein US-Tochterunternehmen des Unternehmens, ihren Hosting-Vertrag ohne angemessenen Grund gekündigt hat. Es wird behauptet, dass Bitmain Vertragsverletzungen erfunden hat, um die Partnerschaft zu beenden.

In den Klageschriften schrieb Old Const, dass Bitmain "angebliche Verstöße fabriziert hat, um den Vertrag sofort zu kündigen." Die Kündigungsmitteilung vom 22. August wird von Old Const als wesentliche und vorzeitige Verletzung der Verträge zwischen den Parteien beschrieben.

Old Const beantragt einstweilige Verfügung gegen Bitmain

Old Const unterzeichnete im November 2024 ein Hosting-Dienstleistungsabkommen (HSA) mit Bitmain, um Rechenzentrum-Hosting für Bitmains HASH Super Computing Server bereitzustellen.

Die Klage verweist auch auf zusätzliche Verträge, darunter ein Kooperationsabkommen, ein Verkaufsabkommen und ein OnRack-Kauf- und Verkaufsabkommen. Alle enthalten Klauseln, die vorschreiben, dass Streitigkeiten vor texanischen Gerichten oder durch Schiedsverfahren in Houston beigelegt werden müssen.

Old Const behauptet, dass Bitmain über die bloße Beendigung der Partnerschaft hinausging und tatsächlich drohte, eine gerichtliche Anordnung, bekannt als "writ of replevin", zu beantragen, um seine Mining-Ausrüstung zu beschlagnahmen.

Laut der Beschwerde möchte Bitmain die Anordnung von einem Gericht außerhalb von Texas erwirken. Da der HSA-Vertrag eindeutig vorschreibt, dass alle rechtlichen Streitigkeiten in Texas behandelt werden müssen, erklärt Old Const, dass dieser Schritt gegen die Bedingungen ihres Vertrags verstoßen würde.

Die Klageschriften besagen: "Trotz der obligatorischen Gerichtsstandsbestimmungen hat Bitmain gedroht, einen Beschlagnahmebeschluss oder Besitzanspruch von einem Gericht außerhalb von Texas zu beantragen, was gegen die exklusiven Gerichtsstandsklauseln des HSA und der anderen Vereinbarungen verstößt."

Um Bitmain daran zu hindern, den vereinbarten Streitbeilegungsprozess zu umgehen, bittet Old Const das Gericht, eine vorläufige Unterlassungsverfügung und eine einstweilige Verfügung zu erlassen. Dies würde Bitmain daran hindern, außerhalb von Texas eine Beschlagnahmeanordnung zu erwirken.

Der Hosting-Anbieter betont, dass Bitmain ohne eine einstweilige Verfügung versuchen könnte, die wesentliche Mining-Ausrüstung wegzunehmen, auf die Old Const für den weiteren Betrieb angewiesen ist.

Darüber hinaus bittet Old Const das Gericht auch zu bestätigen, dass die Vertragsteile bezüglich der Behandlung von Streitigkeiten in Texas und durch Schiedsverfahren gültig sind. Es möchte, dass das Gericht Bitmain zu einem Schiedsverfahren für Probleme zwingt, die keine dringenden gerichtlichen Anordnungen erfordern.

Zusätzlich fordert Old Const Geld, um seine Verluste zu decken, plus zusätzliche Kosten, die durch Bitmains Handlungen verursacht wurden, und es möchte, dass Bitmain seine Anwaltskosten bezahlt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bitmain einen Streit mit einem Hosting-Anbieter hat. Im letzten Jahr brachte Bitmain JWKJ Technologies vor Gericht. Es wurde behauptet, der Hosting-Anbieter habe seinen Vertrag gebrochen, indem er es versäumte, die Miner 95% der Zeit in Betrieb zu halten. Bitmain beschuldigte JWKJ auch, Strom für den eigenen Profit umzuleiten.

Als Bitmain versuchte, seine Ausrüstung zurückzubekommen, lehnte JWKJ ab. Der Mining-Rig-Hersteller beschuldigte JWKJ, illegal Mining-Ausrüstung im Wert von 15 Millionen Dollar zurückzuhalten.

Bitmain wurde von dem in China geborenen singapurischen Milliardär Jihan Wu gegründet. Im Juni berichtete Cryptopolitan, dass Bitmain zusammen mit anderen Mining-Unternehmen wie Canaan und MicroBT plant, ihre Mining-Rigs in den USA zu bauen, um Trumps gegenseitige Zölle zu vermeiden.Im letzten Monat verkaufte Bitmain 16.290 ASIC-Miner an die American Bitcoin Corp. für erstaunliche 314 Millionen Dollar.

