Bitmain wird mit einer Klage konfrontiert, die einen Verstoß gegen die Hosting-Vereinbarung behauptet

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Bitmain wird mit einer Klage wegen angeblicher Verletzung des Hosting-Vertrags konfrontiert" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, der weltweit größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Geräten, sieht sich einer Klage des Hosting-Anbieters Old Const gegenüber. Old Const behauptet, dass Bitmain Technologies Georgia Limited, ein US-Partner Affiliate des Unternehmens, ihren Hosting-Vertrag ohne angemessenen Grund gekündigt hat. Es wird behauptet, dass Bitmain Vertragsverletzungen erfunden hat, um die Partnerschaft zu beenden. In den Klageschriften schrieb Old Const, dass Bitmain "angebliche Verstöße erfunden hat, um den Vertrag sofort zu kündigen." Die Kündigungsmitteilung vom 22. August wird von Old Const als wesentliche und vorzeitige Verletzung der Verträge zwischen den Parteien beschrieben. Old Const beantragt einstweilige Verfügung gegen Bitmain Old Const unterzeichnete im November 2024 ein Hosting Services Agreement (HSA) mit Bitmain, um Rechenzentrum-Hosting für Bitmains HASH Super Computing Server bereitzustellen. Die Klage verweist auch auf zusätzliche Vereinbarungen, darunter ein Kooperationsvertrag, ein Kaufvertrag und ein OnRack Kauf- und Verkaufsvertrag. Alle enthalten Klauseln, die vorschreiben, dass Streitigkeiten vor texanischen Gerichten oder durch Schiedsverfahren in Houston beigelegt werden müssen. Old Const behauptet, dass Bitmain über die bloße Beendigung der Partnerschaft hinausging und tatsächlich drohte, eine gerichtliche Anordnung, bekannt als "writ of replevin", zu beantragen, um seine Mining-Ausrüstung zu beschlagnahmen. Laut der Beschwerde möchte Bitmain die Anordnung von einem Gericht außerhalb von Texas erhalten. Da der HSA-Vertrag eindeutig vorschreibt, dass alle Rechtsstreitigkeiten in Texas behandelt werden müssen, erklärt Old Const, dass dieser Schritt gegen die Bedingungen ihres Vertrags verstoßen würde. In den Klageschriften heißt es: "Trotz der verbindlichen Gerichtsstandsklauseln hat Bitmain gedroht, einen Beschlagnahmungsbescheid oder Besitzbescheid von einem Gericht außerhalb von Texas zu beantragen, was gegen die exklusiven Gerichtsstandsklauseln des HSA und der anderen Vereinbarungen verstößt." Um Bitmain daran zu hindern, den vereinbarten Streitbeilegungsprozess zu umgehen, bittet Old Const das Gericht, eine vorläufige Wartung und eine...Der Beitrag "Bitmain wird mit einer Klage wegen angeblicher Verletzung des Hosting-Vertrags konfrontiert" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, der weltweit größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Geräten, sieht sich einer Klage des Hosting-Anbieters Old Const gegenüber. Old Const behauptet, dass Bitmain Technologies Georgia Limited, ein US-Partner Affiliate des Unternehmens, ihren Hosting-Vertrag ohne angemessenen Grund gekündigt hat. Es wird behauptet, dass Bitmain Vertragsverletzungen erfunden hat, um die Partnerschaft zu beenden. In den Klageschriften schrieb Old Const, dass Bitmain "angebliche Verstöße erfunden hat, um den Vertrag sofort zu kündigen." Die Kündigungsmitteilung vom 22. August wird von Old Const als wesentliche und vorzeitige Verletzung der Verträge zwischen den Parteien beschrieben. Old Const beantragt einstweilige Verfügung gegen Bitmain Old Const unterzeichnete im November 2024 ein Hosting Services Agreement (HSA) mit Bitmain, um Rechenzentrum-Hosting für Bitmains HASH Super Computing Server bereitzustellen. Die Klage verweist auch auf zusätzliche Vereinbarungen, darunter ein Kooperationsvertrag, ein Kaufvertrag und ein OnRack Kauf- und Verkaufsvertrag. Alle enthalten Klauseln, die vorschreiben, dass Streitigkeiten vor texanischen Gerichten oder durch Schiedsverfahren in Houston beigelegt werden müssen. Old Const behauptet, dass Bitmain über die bloße Beendigung der Partnerschaft hinausging und tatsächlich drohte, eine gerichtliche Anordnung, bekannt als "writ of replevin", zu beantragen, um seine Mining-Ausrüstung zu beschlagnahmen. Laut der Beschwerde möchte Bitmain die Anordnung von einem Gericht außerhalb von Texas erhalten. Da der HSA-Vertrag eindeutig vorschreibt, dass alle Rechtsstreitigkeiten in Texas behandelt werden müssen, erklärt Old Const, dass dieser Schritt gegen die Bedingungen ihres Vertrags verstoßen würde. In den Klageschriften heißt es: "Trotz der verbindlichen Gerichtsstandsklauseln hat Bitmain gedroht, einen Beschlagnahmungsbescheid oder Besitzbescheid von einem Gericht außerhalb von Texas zu beantragen, was gegen die exklusiven Gerichtsstandsklauseln des HSA und der anderen Vereinbarungen verstößt." Um Bitmain daran zu hindern, den vereinbarten Streitbeilegungsprozess zu umgehen, bittet Old Const das Gericht, eine vorläufige Wartung und eine...

Bitmain wird mit einer Klage konfrontiert, die einen Verstoß gegen die Hosting-Vereinbarung behauptet

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:52
LETSTOP
STOP$0.03393+0.74%
Movement
MOVE$0.06349+1.94%
COM
COM$0.006257+0.67%
Orderly Network
ORDER$0.1788+5.86%

Bitmain, der weltweit größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Geräten, sieht sich einer Klage des Hosting-Anbieters Old Const gegenüber.    

Old Const behauptet, dass Bitmain Technologies Georgia Limited, ein US-Tochterunternehmen des Unternehmens, ihren Hosting-Vertrag ohne angemessenen Grund gekündigt hat. Es wird behauptet, dass Bitmain Vertragsverletzungen erfunden hat, um die Partnerschaft zu beenden.

In den Klageschriften schrieb Old Const, dass Bitmain "angebliche Verstöße fabriziert hat, um den Vertrag sofort zu kündigen." Die Kündigungsmitteilung vom 22. August wird von Old Const als wesentliche und vorzeitige Verletzung der Verträge zwischen den Parteien beschrieben.

Old Const beantragt einstweilige Verfügung gegen Bitmain

Old Const unterzeichnete im November 2024 ein Hosting-Dienstleistungsabkommen (HSA) mit Bitmain, um Rechenzentrum-Hosting für Bitmains HASH Super Computing Server bereitzustellen. 

Die Klage verweist auch auf zusätzliche Verträge, darunter ein Kooperationsabkommen, ein Verkaufsabkommen und ein OnRack-Kauf- und Verkaufsabkommen. Alle enthalten Klauseln, die vorschreiben, dass Streitigkeiten vor texanischen Gerichten oder durch Schiedsverfahren in Houston beigelegt werden müssen.

Old Const behauptet, dass Bitmain über die bloße Beendigung der Partnerschaft hinausging und tatsächlich drohte, eine gerichtliche Anordnung, bekannt als "writ of replevin", zu beantragen, um seine Mining-Ausrüstung zu beschlagnahmen. 

Laut der Beschwerde möchte Bitmain die Anordnung von einem Gericht außerhalb von Texas erwirken. Da der HSA-Vertrag eindeutig vorschreibt, dass alle rechtlichen Streitigkeiten in Texas behandelt werden müssen, erklärt Old Const, dass dieser Schritt gegen die Bedingungen ihres Vertrags verstoßen würde.

Die Klageschriften besagen: "Trotz der obligatorischen Gerichtsstandsbestimmungen hat Bitmain gedroht, einen Beschlagnahmebeschluss oder Besitzanspruch von einem Gericht außerhalb von Texas zu beantragen, was gegen die exklusiven Gerichtsstandsklauseln des HSA und der anderen Vereinbarungen verstößt."

Um Bitmain daran zu hindern, den vereinbarten Streitbeilegungsprozess zu umgehen, bittet Old Const das Gericht, eine vorläufige Unterlassungsverfügung und eine einstweilige Verfügung zu erlassen. Dies würde Bitmain daran hindern, außerhalb von Texas eine Beschlagnahmeanordnung zu erwirken. 

Der Hosting-Anbieter betont, dass Bitmain ohne eine einstweilige Verfügung versuchen könnte, die wesentliche Mining-Ausrüstung wegzunehmen, auf die Old Const für den weiteren Betrieb angewiesen ist.

Darüber hinaus bittet Old Const das Gericht auch zu bestätigen, dass die Vertragsteile bezüglich der Behandlung von Streitigkeiten in Texas und durch Schiedsverfahren gültig sind. Es möchte, dass das Gericht Bitmain zu einem Schiedsverfahren für Probleme zwingt, die keine dringenden gerichtlichen Anordnungen erfordern. 

Zusätzlich fordert Old Const Geld, um seine Verluste zu decken, plus zusätzliche Kosten, die durch Bitmains Handlungen verursacht wurden, und es möchte, dass Bitmain seine Anwaltskosten bezahlt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bitmain einen Streit mit einem Hosting-Anbieter hat. Im letzten Jahr brachte Bitmain JWKJ Technologies vor Gericht. Es wurde behauptet, der Hosting-Anbieter habe seinen Vertrag gebrochen, indem er es versäumte, die Miner 95% der Zeit in Betrieb zu halten. Bitmain beschuldigte JWKJ auch, Strom für den eigenen Profit umzuleiten.

Als Bitmain versuchte, seine Ausrüstung zurückzubekommen, lehnte JWKJ ab. Der Mining-Rig-Hersteller beschuldigte JWKJ, illegal Mining-Ausrüstung im Wert von 15 Millionen Dollar zurückzuhalten.

Bitmain wurde von dem in China geborenen singapurischen Milliardär Jihan Wu gegründet. Im Juni berichtete Cryptopolitan, dass Bitmain zusammen mit anderen Mining-Unternehmen wie Canaan und MicroBT plant, ihre Mining-Rigs in den USA zu bauen, um Trumps gegenseitige Zölle zu vermeiden.Im letzten Monat verkaufte Bitmain 16.290 ASIC-Miner an die American Bitcoin Corp. für erstaunliche 314 Millionen Dollar.

Werden Sie dort gesehen, wo es zählt. Werben Sie in Cryptopolitan Research und erreichen Sie die schärfsten Investoren und Entwickler im Kryptobereich.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/bitmain-lawsuit-breach-hosting-agreement/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010074+1.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003795+18.66%
RealLink
REAL$0.07007+5.65%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,234.53
$106,234.53$106,234.53

+2.38%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,636.20
$3,636.20$3,636.20

+3.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.84
$167.84$167.84

+3.26%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4237
$2.4237$2.4237

+4.65%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18290
$0.18290$0.18290

+2.70%