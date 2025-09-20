Bitcoins Reifung wirft wichtige Fragen auf Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/20 19:41 Teilen



Michael Saylor, Vorsitzender von MicroStrategy, teilte kürzlich zukunftsweisende Einblicke in die Preisentwicklung von Bitcoin mit und identifizierte die Reduzierung der Volatilität als entscheidend für das Gewinnen institutioneller Interessen. In dem Podcast Coin Stories erklärte Saylor, dass während verringerte Schwankungen die Begeisterung für Einzelhändler reduzieren könnten, dieser Übergang die Reifung von Bitcoin signalisiert. Weiterlesen: Bitcoins Reifung wirft wichtige Fragen auf Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-maturation-raises-key-questions