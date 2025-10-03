Bitcoins Entwicklung und Markteinfluss detailliert in CoinGeckos Bericht für 2025



Jessie A Ellis



Der CoinGecko-Bericht 2025 bietet Einblicke in Bitcoins Leistung, Adoptionstrends und Innovationen und hebt seine sich entwickelnde Rolle jenseits digitaler Währung hervor.











CoinGecko hat seinen umfassenden Bitcoin-Bericht 2025 veröffentlicht, der eine detaillierte Analyse der Leistung von Bitcoin, der globalen Adoption und der technologischen Fortschritte bietet, die seine Rolle über eine digitale Währung hinaus neu gestalten. Der am 1. Oktober 2025 veröffentlichte Bericht untersucht die Entwicklung der Kryptowährung und hebt ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wachstum durch verschiedene Marktzyklen hervor.

Bitcoins Leistung durch Halving-Zyklen

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat Bitcoin nach jedem Bitcoin-Halving-Zyklus konsequent neue Allzeithochs erreicht. Allerdings hat die Größenordnung dieser Preisanstiege im Laufe der Zeit abgenommen. Der Bericht stellt fest, dass seit dem ersten Halving im Jahr 2012 der Bitcoin-Preis um das 9110-fache gestiegen ist und im September 2025 109.000 $ erreicht hat. Trotzdem haben sich die Preisgewinne nach dem Halving komprimiert, wobei die Spitzenrenditen des Zyklus von 29x im Jahr 2017 auf 6,7x im Jahr 2021 gesunken sind.

Bitcoins Marktleistung

Im Jahr 2024 übertraf Bitcoin andere risikoreiche Vermögenswerte und erzielte einen Gewinn von 119%, doch im Jahr 2025 bleibt er nur hinter Gold zurück. Der Bericht hebt Bitcoins zunehmende Korrelation mit dem S&P 500 hervor, die im Jahr 2025 auf 0,86 gestiegen ist. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Faktoren, die den US-Dollar beeinflussen, hat Bitcoin seine Position als führender Vermögenswert behauptet.

Wachstum aktiver Benutzer und Netzwerkaktivität

Bitcoins aktive Adressen erreichten im August 2025 mit 944.000 ihren Höhepunkt, was eine Erholung der Benutzeraktivität seit dem Bärenmarkt 2018 widerspiegelt. Die Netzwerkaktivität, angetrieben durch Innovationen wie Bitcoin-Inschrift und BRC-20, beeinflusst weiterhin die Preisbewegungen von Bitcoin, wobei die Benutzerzahlen zusammen mit den Markttrends schwanken.

Spot-Bitcoin-ETFs und institutionelle Adoption

Seit der Genehmigung von US-Spot-Bitcoin-ETFs im Jahr 2024 haben diese Finanzprodukte über 1,29 Millionen BTC angesammelt, was etwa 6% des Gesamtangebots entspricht. BlackRocks IBIT entwickelte sich zum größten ETF nach verwaltetem Vermögen und eroberte einen bedeutenden Marktanteil. Das institutionelle Interesse an Bitcoin als Treasury-Asset ist ebenfalls gestiegen, wobei börsennotierte Unternehmen über 1 Million BTC halten.

Mining-Fortschritte und Infrastrukturerweiterung

Die Mining-Hashrate des Bitcoin-Netzwerks überschritt zum ersten Mal den Meilenstein von 1 Zettahash, angetrieben durch die Infrastrukturerweiterung unter den großen Akteuren. Die USA sind zu einem bedeutenden Zentrum für Mining-Aktivitäten geworden, wobei Unternehmen sich auf nachhaltige Energielösungen konzentrieren.

Bitcoin als Treasury-Asset

Die Adoption von Bitcoin als Treasury-Asset durch börsennotierte Unternehmen nimmt zu. Stand August 2025 halten Firmen 1.001.953 BTC, wobei Strategy mit 63,2% aller von Unternehmen gehaltenen Bitcoin die Führung übernimmt. Neue Marktteilnehmer wie Twenty One und KindlyMD bauen ebenfalls beträchtliche Bitcoin-Reserven auf.

Für eine detailliertere Analyse können Sie den vollständigen Bericht auf der Website von CoinGecko abrufen [source name](https://www.coingecko.com/research/publications/bitcoin-report-2025).

Bildquelle: Shutterstock



