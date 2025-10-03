Bitcoins Würfelwurf wird schwieriger: Schwierigkeitsgrad steigt um 5,97% im drittgrößten Anstieg von 2025

Der Beitrag Bitcoin's Würfelwurf wird schwieriger: Schwierigkeitsgrad steigt um 5,97% im drittgrößten Sprung von 2025 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach den Zahlen stieg die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin um 5,97% bei Blockhöhe 917.280 und sicherte sich damit den Titel des drittgrößten Sprungs in diesem Jahr. Bitcoin Mining-Chancen werden enger Das Finden eines Blocks ist gerade viel schwieriger geworden – die Netzwerkschwierigkeit stieg um 5,97% auf 150,84 Billionen. Stellen Sie sich die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin wie die Gewinnchancen bei einer kolossalen Würfelwurf-Lotterie vor [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoins-dice-roll-just-got-tougher-difficulty-climbs-5-97-in-third-biggest-jump-of-2025/ Der Beitrag Bitcoin's Würfelwurf wird schwieriger: Schwierigkeitsgrad steigt um 5,97% im drittgrößten Sprung von 2025 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach den Zahlen stieg die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin um 5,97% bei Blockhöhe 917.280 und sicherte sich damit den Titel des drittgrößten Sprungs in diesem Jahr. Bitcoin Mining-Chancen werden enger Das Finden eines Blocks ist gerade viel schwieriger geworden – die Netzwerkschwierigkeit stieg um 5,97% auf 150,84 Billionen. Stellen Sie sich die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin wie die Gewinnchancen bei einer kolossalen Würfelwurf-Lotterie vor [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoins-dice-roll-just-got-tougher-difficulty-climbs-5-97-in-third-biggest-jump-of-2025/