Bitcoins Würfelwurf wird schwieriger: Schwierigkeitsgrad steigt um 5,97% im drittgrößten Anstieg von 2025

Nach den Zahlen stieg die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin um 5,97% bei Blockhöhe 917.280 und erreichte damit den Titel des drittgrößten Anstiegs in diesem Jahr. Die Chancen beim Bitcoin-Mining werden enger. Einen Block zu finden ist gerade viel schwieriger geworden – die Netzwerkschwierigkeit stieg um 5,97% auf 150,84 Billionen. Stellen Sie sich die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin wie die Gewinnchancen bei einer kolossalen Würfelwurf-Lotterie vor [...]
Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoins-dice-roll-just-got-tougher-difficulty-climbs-5-97-in-third-biggest-jump-of-2025/