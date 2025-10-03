Bitcoins (BTC) Take-Profit-Phase beginnt, USDT/USDC-Duopol könnte bald enden, Tethers Cap auf 1 Billion Dollar: Krypto-News-Zusammenfassung

Während Bitcoin (BTC) erneut bereinigt wird, reflektiert der erfahrene Analyst Chris Burniske über die Möglichkeiten, Gewinne sicher zu "fixieren". Der CEO des Tether-Inkubators Rumble sieht 1 Billion USDT kommen, obwohl Krypto-Experte Nic Carter skeptisch gegenüber dem USDT/USDC-Duopol auf dem Stablecoin-Markt ist.

Bitcoin (BTC): Es ist Zeit, einige Gewinne zu realisieren, sagt Analyst Burniske

Der Preis von Bitcoin (BTC), der größten Kryptowährung, hat inmitten der Nachrichten über den Shutdown der US-Regierung ein Zwei-Monats-Hoch erreicht. Während die Preisentwicklung definitiv stark aussieht, sagt Top-Analyst Chris Burniske, dass er nicht ausschließen würde, in dieser Phase einige Gewinne zu fixieren.

Bild über X

Der beste Zeitpunkt zum Verkaufen, zumindest eines Teils der Bitcoin (BTC)-Bestände, ist, wenn die Preise noch steigen, betonte er in einem Tweet:

Burniske räumte ein, dass einige Sprecher sicher sind, dass Bitcoin-Besitzer (BTC) möglicherweise Ende des dritten Quartals 2025 mit dem Verkauf fertig sein könnten, da die Kryptowährungsmärkte wieder im Aufschwung sind. Gleichzeitig sollten Händler an diesem Punkt optimistisch bezüglich der "Uptober"-Versprechen sein.

Diese Aussage gilt nicht nur für Bitcoin (BTC), da Burniske sich selbst als "konsequenten, aber geduldigen Verkäufer auf diesen Niveaus und höher" für BTC und alle wichtigen Kryptowährungen betrachtet. Dennoch erhöht er weiterhin das Bargeld und behält Zuweisungen zu Bitcoin bei.

Der Bitcoin (BTC)-Preis erreichte heute an den großen Spot-Börsen ein lokales Hoch von über 119.450 $, nachdem er über Nacht 1,84% zugelegt hatte.

USDT, USDC-Duopol auf geliehener Zeit: Drei Gründe vom Forscher Nic Carter

Das "Duopol" – die Dominanz des U.S. Dollar Tether (USDT) und Circles USDC als die beiden wichtigsten Stablecoin-Assets – könnte bald enden. Eine solche Prognose wurde von Nic Carter, Fidelity-Alumnus, Partner bei Castle Island Ventures und Mitbegründer des Blockchain-Datenaggregators Coinmetrics, geteilt.

Carter nannte drei potenzielle Katalysatoren für den Rest der Stablecoins. Erstens werden viele TradFi-"Vermittler" früher oder später ihre eigenen Stablecoins auf den Markt bringen. Die Möglichkeit, einige Gewinne zu erzielen, die derzeit zwischen den Emittenten von USDC und USDT geteilt werden, wird hier ein zentraler Motivationskatalysator sein.

Dann wird der beschleunigte Wettbewerb bei verschiedenen renditetragenden Stablecoins auch neue Akteure ins Spiel bringen. Giganten wie USDT und USDC werden nicht in der Lage sein, Renditen anzubieten, die mit denen von Stablecoins mit geringerer Marktkapitalisierung im Frühstadium konkurrieren können.

Das Wachstum von von Banken ausgegebenen Stablecoins wird die dritte Säule der kommenden Revolution in diesem wachsenden Segment sein. Die Banken werden ihre Kryptowährungen auf einer enormen Liquiditäts- und Infrastrukturbasis freigeben und die Akzeptanz von Stablecoins als Anlageklasse vorantreiben.

Derzeit sind USDT und USDC zusammen für 243 Milliarden $ von 300 Milliarden $, der gesamten Marktkapitalisierung des Stablecoin-Segments, verantwortlich. Sein größter Konkurrent, Ethenas USDe, liegt bei einer Marktkapitalisierung von 14 Milliarden $.

1 Billion $ in USDT "früher als alle denken"

Inzwischen erreicht Tethers USDT routinemäßig ein neues Allzeithoch im Umlaufangebot, mit 175 Milliarden $ in Äquivalent, die über verschiedene Blockchains ausgegeben wurden. Chris Pavlovski, Gründer und CEO der Rumble-Content-Distributionsplattform, sieht voraus, dass diese Zahl bald 1 Billion $ erreichen wird.

Pavlovski betonte, dass die Rally des USDT-Umlaufangebots in die 13-stellige Zone näher ist, als alle denken mögen.

Im letzten Jahr stieg das USDT-Angebot von 119 Milliarden $ auf 175 Milliarden $, während sein Hauptkonkurrent, USDC, sein Angebot von 35 Milliarden $ auf 73 Milliarden $ mehr als verdoppelte.

Wie U.Today zuvor berichtete, machte Tether im Dezember 2024 Schlagzeilen, indem es 775 Millionen $ in Rumble investierte. Es bleibt die größte Investition in der Geschichte von Tether.

Der USDT-Emittent selbst sucht jetzt nach Finanzierung. Nach der Kapitalbeschaffung könnte die Unternehmensbewertung 500 Milliarden $ überschreiten, was Tether ermöglichen würde, OpenAI als das wertvollste private Unternehmen der Welt zu überstrahlen.