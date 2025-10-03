Bitcoins 2,4-Billionen-Dollar-Meilenstein bringt es über Amazon

Bitcoin hat erneut die Rekordbücher neu geschrieben, ist auf über 120.000 $ gestiegen und hat seinen Marktwert auf über 2,4 Billionen $ angehoben.
Dieser Anstieg hat die Kryptowährung in der globalen Rangliste der Top-Vermögenswerte vor Amazon katapultiert, ein symbolischer Sieg, der Bitcoin weltweit auf den siebten Platz setzt. Nur Silber, mit einer etwas höheren Bewertung, trennt Bitcoin jetzt vom Eintritt in die Top sechs.
Diese Errungenschaft wiegt weit über Preisdiagramme hinaus. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Bitcoin mit "digitalem Gold" verglichen, und sein stetiger Aufstieg gegenüber traditionellen Giganten verleiht dieser Erzählung neue Glaubwürdigkeit. Was einst als spekulative Wette abgetan wurde, steht nun Schulter an Schulter mit jahrhundertealten Industrien und Billionen-Dollar-Unternehmen.
Marktbeobachter führen diesen Schwung auf eine Kombination aus globalen und inländischen Kräften zurück. Signale für Zinssenkungen von Zentralbanken haben die Risikobereitschaft angeheizt, während die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit Investoren dazu veranlasst, Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Systems zu suchen.
Gleichzeitig hat der schnelle Erfolg von Bitcoin-ETFs eine stetige Welle institutionellen Kapitals gebracht, die einem Markt, der einst von Privatanlegern dominiert wurde, Markttiefe und Legitimität verleiht.
Mit einem Anstieg von fast 2% allein am vergangenen Tag zeigt Bitcoins Rally, wie fest er mit dem traditionellen Finanzwesen konkurriert. Das Überholen von Amazon ist mehr als nur ein statistischer Schritt – es ist ein Zeichen für sich verändernde Marktprioritäten, bei denen sich digitale Vermögenswerte neben etablierten Marktführern eine dauerhafte Position sichern.
Analysten spekulieren nun, dass auch Silber bald hinter Bitcoin zurückfallen könnte, was den Weg für die Kryptowährung in den elitären Club der sechs weltweit führenden Vermögenswerte ebnen würde. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Bitcoins Herausforderung an die Dominanz des Goldes als ultimativer Wertspeicher früher kommen als viele erwartet haben.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Quelle: https://coindoo.com/bitcoins-2-4-trillion-milestone-pushes-it-above-amazon/