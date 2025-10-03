Bitcoins 2,4-Billionen-Dollar-Meilenstein bringt es über Amazon

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoins Meilenstein von 2,4 Billionen Dollar bringt ihn über Amazon erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin hat erneut die Rekordbücher neu geschrieben, ist auf über 120.000 Dollar gestiegen und hat seinen Marktwert auf über 2,4 Billionen Dollar angehoben. Dieser Anstieg hat die Kryptowährung im globalen Ranking der Top-Vermögenswerte vor Amazon gebracht, ein symbolischer Sieg, der Bitcoin weltweit auf den siebten Platz setzt. Nur Silber, mit einer etwas höheren Bewertung, trennt Bitcoin jetzt vom Eintritt in die Top sechs. Die Errungenschaft trägt weit über Preisdiagramme hinaus Gewicht. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Bitcoin mit "digitalem Gold" verglichen, und sein stetiger Anstieg gegenüber traditionellen Giganten verleiht dieser Erzählung neue Glaubwürdigkeit. Was einst als spekulative Wette abgetan wurde, steht nun Schulter an Schulter mit jahrhundertealten Industrien und Billionen-Dollar-Unternehmen. Marktbeobachter führen diesen Schwung auf eine Kombination aus globalen und inländischen Kräften zurück. Signale für Zinssenkungen von Zentralbanken haben die Risikobereitschaft angeheizt, während die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit Investoren dazu veranlasst, Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Systems zu suchen. Gleichzeitig hat der schnelle Erfolg von Bitcoin-ETF eine stetige Welle institutionellen Kapitals gebracht, die einem Markt, der einst von Privatanlegern dominiert wurde, Tiefe und Legitimität verleiht. Mit einem Anstieg von fast 2% allein am vergangenen Tag zeigt Bitcoins Rally, wie fest er mit dem traditionellen Finanzwesen konkurriert. Amazon zu übertreffen ist mehr als nur ein statistischer Schritt – es ist ein Zeichen für sich verändernde Marktprioritäten, bei denen digitale Vermögenswerte neben etablierten Marktführern eine dauerhafte Position einnehmen. Analysten spekulieren nun, dass auch Silber bald an Bitcoin fallen könnte, was den Weg für die Kryptowährung ebnet, in den elitären Club der sechs weltweit führenden Vermögenswerte einzutreten. Wenn diese Entwicklung anhält, könnte Bitcoins Herausforderung an die Dominanz von Gold als ultimativer Wertspeicher früher kommen als viele erwartet haben. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine finanziellen, Investitions- oder Handels...Der Beitrag Bitcoins Meilenstein von 2,4 Billionen Dollar bringt ihn über Amazon erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin hat erneut die Rekordbücher neu geschrieben, ist auf über 120.000 Dollar gestiegen und hat seinen Marktwert auf über 2,4 Billionen Dollar angehoben. Dieser Anstieg hat die Kryptowährung im globalen Ranking der Top-Vermögenswerte vor Amazon gebracht, ein symbolischer Sieg, der Bitcoin weltweit auf den siebten Platz setzt. Nur Silber, mit einer etwas höheren Bewertung, trennt Bitcoin jetzt vom Eintritt in die Top sechs. Die Errungenschaft trägt weit über Preisdiagramme hinaus Gewicht. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Bitcoin mit "digitalem Gold" verglichen, und sein stetiger Anstieg gegenüber traditionellen Giganten verleiht dieser Erzählung neue Glaubwürdigkeit. Was einst als spekulative Wette abgetan wurde, steht nun Schulter an Schulter mit jahrhundertealten Industrien und Billionen-Dollar-Unternehmen. Marktbeobachter führen diesen Schwung auf eine Kombination aus globalen und inländischen Kräften zurück. Signale für Zinssenkungen von Zentralbanken haben die Risikobereitschaft angeheizt, während die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit Investoren dazu veranlasst, Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Systems zu suchen. Gleichzeitig hat der schnelle Erfolg von Bitcoin-ETF eine stetige Welle institutionellen Kapitals gebracht, die einem Markt, der einst von Privatanlegern dominiert wurde, Tiefe und Legitimität verleiht. Mit einem Anstieg von fast 2% allein am vergangenen Tag zeigt Bitcoins Rally, wie fest er mit dem traditionellen Finanzwesen konkurriert. Amazon zu übertreffen ist mehr als nur ein statistischer Schritt – es ist ein Zeichen für sich verändernde Marktprioritäten, bei denen digitale Vermögenswerte neben etablierten Marktführern eine dauerhafte Position einnehmen. Analysten spekulieren nun, dass auch Silber bald an Bitcoin fallen könnte, was den Weg für die Kryptowährung ebnet, in den elitären Club der sechs weltweit führenden Vermögenswerte einzutreten. Wenn diese Entwicklung anhält, könnte Bitcoins Herausforderung an die Dominanz von Gold als ultimativer Wertspeicher früher kommen als viele erwartet haben. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine finanziellen, Investitions- oder Handels...

Bitcoins 2,4-Billionen-Dollar-Meilenstein bringt es über Amazon

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 17:38
Bitcoin

Bitcoin hat erneut die Rekordbücher neu geschrieben, ist auf über 120.000 $ gestiegen und hat seinen Marktwert auf über 2,4 Billionen $ angehoben.

Dieser Anstieg hat die Kryptowährung in der globalen Rangliste der Top-Vermögenswerte vor Amazon katapultiert, ein symbolischer Sieg, der Bitcoin weltweit auf den siebten Platz setzt. Nur Silber, mit einer etwas höheren Bewertung, trennt Bitcoin jetzt vom Eintritt in die Top sechs.

Diese Errungenschaft wiegt weit über Preisdiagramme hinaus. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Bitcoin mit "digitalem Gold" verglichen, und sein stetiger Aufstieg gegenüber traditionellen Giganten verleiht dieser Erzählung neue Glaubwürdigkeit. Was einst als spekulative Wette abgetan wurde, steht nun Schulter an Schulter mit jahrhundertealten Industrien und Billionen-Dollar-Unternehmen.

Marktbeobachter führen diesen Schwung auf eine Kombination aus globalen und inländischen Kräften zurück. Signale für Zinssenkungen von Zentralbanken haben die Risikobereitschaft angeheizt, während die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit Investoren dazu veranlasst, Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Systems zu suchen.

Gleichzeitig hat der schnelle Erfolg von Bitcoin-ETFs eine stetige Welle institutionellen Kapitals gebracht, die einem Markt, der einst von Privatanlegern dominiert wurde, Markttiefe und Legitimität verleiht.

Mit einem Anstieg von fast 2% allein am vergangenen Tag zeigt Bitcoins Rally, wie fest er mit dem traditionellen Finanzwesen konkurriert. Das Überholen von Amazon ist mehr als nur ein statistischer Schritt – es ist ein Zeichen für sich verändernde Marktprioritäten, bei denen sich digitale Vermögenswerte neben etablierten Marktführern eine dauerhafte Position sichern.

Analysten spekulieren nun, dass auch Silber bald hinter Bitcoin zurückfallen könnte, was den Weg für die Kryptowährung in den elitären Club der sechs weltweit führenden Vermögenswerte ebnen würde. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Bitcoins Herausforderung an die Dominanz des Goldes als ultimativer Wertspeicher früher kommen als viele erwartet haben.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied.

Related stories



Nächster Artikel

Quelle: https://coindoo.com/bitcoins-2-4-trillion-milestone-pushes-it-above-amazon/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$612.52+3.91%
Monero
XMR$419.83+14.47%
Nowchain
NOW$0.00208+1.96%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000427+0.47%
Threshold
T$0.01287+1.09%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,672.13
$104,672.13$104,672.13

+0.87%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,572.76
$3,572.76$3,572.76

+1.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$164.35
$164.35$164.35

+1.11%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3636
$2.3636$2.3636

+2.05%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17884
$0.17884$0.17884

+0.42%