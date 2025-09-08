BörseDEX+
Bitcoins 100.000-Dollar-Problem – Unternehmenskäufe sinken, während die "Anlegerangst" steigt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:20

Wichtige Erkenntnisse

DAT-Prämien komprimierten sich weiter, während MicroStrategys BTC-Käufe sich verlangsamten. Gleichzeitig warnte NYDIG, dass schrumpfende Prämien, angetrieben durch Befürchtungen über Angebotsfreigaben, ihre Nützlichkeit als Marktzyklusindikatoren beeinträchtigen.

Börsennotierte Unternehmen, die bedeutende Mengen an Kryptowährungen wie Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] und Solana [SOL] halten, auch bekannt als Digital Asset Treasury (DAT) Sektor, stehen trotz Bitcoins Rallye zu neuen Höchstständen im August unter zunehmendem Druck.

Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von IntoTheBlock zeigten, dass Bitcoin-lastige Treasuries im Vergleich zu ihren ETH- und SOL-Pendants stärkere Rückgänge bei der gestapelten Marktkapitalisierung verzeichnen.

Quelle: IntoTheBlock

Prämien von DAT-Unternehmen sinken

Laut der New York Digital Investment Group (NYDIG) wird die Situation zunehmend kritischer, da die Prämien der DATs weiter schrumpfen.

Zum Kontext: Diese Prämien sind im Wesentlichen die Lücke zwischen ihrem Aktienkurs und dem Nettovermögen (NAV).

Greg Cipolaro, NYDIGs Global Head of Research, stellte fest, dass Unternehmen, die für aggressive Bitcoin-Akkumulationsstrategien bekannt sind, darunter MicroStrategy (MSTR) und Japans Metaplanet, eine starke Prämienkompression erfahren haben.

Quelle: NYDIG

Dieser Trend blieb offensichtlich, selbst als Bitcoin Mitte August auf ein neues Allzeithoch stieg.

Sicherlich hob es ein Paradoxon hervor: Je mehr DATs expandieren, desto mehr kämpfen ihre Bewertungen damit, mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten, die sie halten, Schritt zu halten.

Cipolaro fügte hinzu, 

Außerdem betonte er, dass DAT-Prämien als Zyklusindikator angesichts der begrenzten Stichprobe nicht schlüssig bleiben.

MicroStrategy reitet weiterhin auf der Welle

Im Jahr 2021 erreichte MicroStrategys (MSTR) Prämie zum NAV zwei Monate vor dem Erreichen von 64.000 $ durch Bitcoin ihren Höhepunkt, während sie im aktuellen Zyklus im November 2024 ihren Höchststand erreichte.

Dies befeuerte Spekulationen über eine Wiederholung, obwohl mit nur einem vergangenen Zyklus das Signal bei weitem nicht schlüssig war.

Inzwischen hat sich der Bitcoin-Kauf durch DATs deutlich verlangsamt.

Laut Berichten fügte MicroStrategy im August nur 3.700 BTC hinzu, verglichen mit 134.000 im November 2024. Andere Unternehmen erwarben 14.800 BTC, deutlich unter dem monatlichen Durchschnitt von 24.000 für 2025 und weit entfernt vom Höchststand von 66.000 im Juni.

Die durchschnittlichen Käufe fielen auf 1.200 BTC für MicroStrategy und 343 BTC für Mitbewerber, ein Rückgang von 86% gegenüber den Höchstständen von Anfang 2025.

Analysten führten dies auf Liquiditätsengpässe und größere Vorsicht zurück.

Treasuries haben immer noch Gewicht

Trotz der jüngsten Verlangsamung bei den Akquisitionen behalten Bitcoin-Treasuries jedoch einen beeindruckenden Fußabdruck, wobei die Unternehmensbestände in diesem Jahr bei 840.000 BTC ihren Höhepunkt erreichten.

Übrigens macht MicroStrategy allein 76% dieses Bestands aus, 637.000 BTC laut CryptoQuant-Daten. 

Dennoch ist das Spielfeld bereit, sich zu erweitern.

Zusätzlich hat die HashKey Group im September einen 500 Millionen Dollar DAT-Fonds angekündigt, um ein diversifiziertes Portfolio von Bitcoin- und Ethereum-Projekten unter günstigen Vorschriften aufzubauen

Gleichzeitig dient Deutschlands schlecht getimter Ausverkauf Mitte 2024, bei dem seine BTC kurz bevor die Preise auf über 100.000 $ verdoppelten liquidiert wurden, als Erinnerung an die Risiken einer zu frühen Veräußerung.

Zusammen unterstreichen diese Entwicklungen die sich entwickelnde Natur der DATs: Während einige straucheln, verdoppeln andere ihre Anstrengungen und positionieren sich, um die nächste Welle des Bitcoin-Zyklus zu reiten.

Nächster: Whale-Akkumulation treibt Hyperliquid an – Steht ein HYPE-Allzeithoch bevor?

Quelle: https://ambcrypto.com/bitcoins-100k-problem-corporate-buying-drops-as-investor-anxiety-rises/

Quelle: https://ambcrypto.com/bitcoins-100k-problem-corporate-buying-drops-as-investor-anxiety-rises/

