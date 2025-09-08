Bitcoin-Wale verkaufen $12,7 Mrd. im größten Ausverkauf seit 2022

Bitcoin-Whales haben im vergangenen Monat satte 12,7 Milliarden Dollar in Bitcoin verkauft, und anhaltende Verkäufe könnten laut Analysten in den nächsten Wochen weiter Druck auf den Preis ausüben.

"Der Trend zur Reduzierung des Engagements durch große Bitcoin-Netzwerkteilnehmer verstärkt sich weiter und erreicht die größte Münzverteilung in diesem Jahr", beobachtete CryptoQuant-Analyst "caueconomy" am Freitag.

Sie fügten hinzu, dass in den letzten 30 Tagen die Whale-Reserven um mehr als 100.000 Bitcoin (BTC) gefallen sind, "was auf eine intensive Risikoaversion unter großen Investoren hindeutet."

Dieser Verkaufsdruck hat "die Preisstruktur kurzfristig bestraft" und letztendlich die Preise unter 108.000 $ gedrückt. Laut CryptoQuant-Daten war es der größte Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, mit einer 30-Tage-Änderung von 114.920 BTC im Wert von etwa 12,7 Milliarden Dollar zu aktuellen Marktpreisen am Samstag.

"Zu diesem Zeitpunkt sehen wir immer noch diese Reduzierungen in den Portfolios der Hauptakteure, was Bitcoin in den kommenden Wochen weiter unter Druck setzen könnte."

Whale-Bilanzänderung verlangsamt sich

Bitcoin-Whales haben verkauft. Quelle: CryptoQuant

Die tägliche Änderungsbilanz über sieben Tage erreichte am 3. September ihren höchsten Stand seit März 2021, wobei in dieser Woche mehr als 95.000 BTC von Whales verschoben wurden.

Letzte Woche sagte Bitcoin-Unternehmer David Bailey, dass die Preise auf 150.000 $ steigen könnten, wenn zwei wichtige Whales aufhören zu verkaufen.

Die gute Nachricht ist, dass die aggressiven Verkäufe nachgelassen zu haben scheinen, wobei die wöchentliche Bilanzänderung zum 6. September auf etwa 38.000 BTC gesunken ist.

Inzwischen wurde der Vermögenswert in den letzten drei Tagen in einem engen Bereichskanal zwischen 110.000 $ und 111.000 $ gehandelt, da der Verkaufsdruck leicht nachließ.

CryptoQuant definiert Whales als eine Kohorte mit einem Guthaben zwischen 1.000 und 10.000 BTC.

Ein strukturelles Gegengewicht

"Während die jüngsten Whale-Verkäufe kurzfristige Volatilität und Liquidationen ausgelöst haben, hat die institutionelle Akkumulation, die im gleichen Zeitraum mehr BTC hinzufügte, ein strukturelles Gegengewicht geboten", sagte Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research, gegenüber Cointelegraph.

Er fügte hinzu, dass diese Divergenz darauf hindeutet, dass die Whale-Aktivität die kurzfristige Preisdynamik begrenzen könnte, aber die zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit des Marktes aufgrund von Unternehmenskäufen und ETF-getriebener Nachfrage intakt bleibt.

Das Gesamtbild sieht gesünder aus

Das längerfristige Bild sieht auch viel gesünder aus, und Bitcoin hat nur 13% von seinem Allzeithoch Mitte August korrigiert, was viel flacher ist als frühere Rückgänge.

"Vor einem Jahr lag der Ein-Jahres-gleitende Durchschnitt bei 52.000 $, und jetzt liegt er bei 94.000 $", beobachtete Analyst "Dave the wave" am Sonntag. "Nächsten Monat wird er über 100.000 $ liegen", fügte er hinzu.

BTC 1-Jahres-SMA steigt stetig an. Quelle: Dave the wave

