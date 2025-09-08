Bitcoin-Wale verkaufen $12,7 Mrd. im größten Ausverkauf seit 2022

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin Whales Dump $12.7B In Largest Selloff Since 2022 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Whales haben im vergangenen Monat beeindruckende $12,7 Milliarden in Bitcoin verkauft, und anhaltende Verkäufe könnten laut Analysten in den nächsten Wochen weiter Druck auf den Preis ausüben. "Der Trend der Reduzierung des Engagements durch große Bitcoin-Netzwerkteilnehmer verstärkt sich weiter und erreicht die größte Coin-Verteilung in diesem Jahr", beobachtete CryptoQuant-Analyst "caueconomy" am Freitag. Sie fügten hinzu, dass in den letzten 30 Tagen die Whale-Reserven um mehr als 100.000 Bitcoin (BTC) gefallen sind, "was auf eine intensive Risikoaversion unter großen Investoren hindeutet." Dieser Verkaufsdruck hat "die Preisstruktur kurzfristig bestraft" und letztendlich die Preise unter $108.000 gedrückt. Laut CryptoQuant-Daten war es der größte Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, mit einer 30-Tage-Änderung von 114.920 BTC im Wert von etwa $12,7 Milliarden zu aktuellen Marktpreisen am Samstag. "Zu diesem Zeitpunkt sehen wir immer noch diese Reduzierungen in den Portfolios der Hauptakteure, was in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf Bitcoin ausüben könnte." Bitcoin Whales haben abgestoßen. Quelle: CryptoQuant Whale-Bilanzänderung verlangsamt sich Die 7-Tage-Tagesänderungsbilanz erreichte am 3. September ihren höchsten Stand seit März 2021, wobei in dieser Woche mehr als 95.000 BTC von Whales verschoben wurden. Letzte Woche sagte Bitcoin-Unternehmer David Bailey, dass die Preise auf $150.000 steigen könnten, wenn zwei wichtige Whales aufhören zu verkaufen. Verwandt: Bitcoin wird auf $150K steigen, wenn wir diese 2 Whales besiegen: David Bailey Die gute Nachricht ist, dass die aggressiven Verkäufe nachgelassen zu haben scheinen, wobei die wöchentliche Bilanzänderung zum 6. September auf etwa 38.000 BTC gesunken ist. Währenddessen wurde der Vermögenswert in den letzten drei Tagen in einem engen, begrenzten Kanal zwischen $110.000 und $111.000 gehandelt, da der Verkaufsdruck leicht nachließ. CryptoQuant definiert Whales als eine Kohorte mit einem Guthaben zwischen 1.000 und 10.000 BTC. Ein strukturelles Gegengewicht "Während kürzlich Whale...Der Beitrag Bitcoin Whales Dump $12.7B In Largest Selloff Since 2022 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Whales haben im vergangenen Monat beeindruckende $12,7 Milliarden in Bitcoin verkauft, und anhaltende Verkäufe könnten laut Analysten in den nächsten Wochen weiter Druck auf den Preis ausüben. "Der Trend der Reduzierung des Engagements durch große Bitcoin-Netzwerkteilnehmer verstärkt sich weiter und erreicht die größte Coin-Verteilung in diesem Jahr", beobachtete CryptoQuant-Analyst "caueconomy" am Freitag. Sie fügten hinzu, dass in den letzten 30 Tagen die Whale-Reserven um mehr als 100.000 Bitcoin (BTC) gefallen sind, "was auf eine intensive Risikoaversion unter großen Investoren hindeutet." Dieser Verkaufsdruck hat "die Preisstruktur kurzfristig bestraft" und letztendlich die Preise unter $108.000 gedrückt. Laut CryptoQuant-Daten war es der größte Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, mit einer 30-Tage-Änderung von 114.920 BTC im Wert von etwa $12,7 Milliarden zu aktuellen Marktpreisen am Samstag. "Zu diesem Zeitpunkt sehen wir immer noch diese Reduzierungen in den Portfolios der Hauptakteure, was in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf Bitcoin ausüben könnte." Bitcoin Whales haben abgestoßen. Quelle: CryptoQuant Whale-Bilanzänderung verlangsamt sich Die 7-Tage-Tagesänderungsbilanz erreichte am 3. September ihren höchsten Stand seit März 2021, wobei in dieser Woche mehr als 95.000 BTC von Whales verschoben wurden. Letzte Woche sagte Bitcoin-Unternehmer David Bailey, dass die Preise auf $150.000 steigen könnten, wenn zwei wichtige Whales aufhören zu verkaufen. Verwandt: Bitcoin wird auf $150K steigen, wenn wir diese 2 Whales besiegen: David Bailey Die gute Nachricht ist, dass die aggressiven Verkäufe nachgelassen zu haben scheinen, wobei die wöchentliche Bilanzänderung zum 6. September auf etwa 38.000 BTC gesunken ist. Währenddessen wurde der Vermögenswert in den letzten drei Tagen in einem engen, begrenzten Kanal zwischen $110.000 und $111.000 gehandelt, da der Verkaufsdruck leicht nachließ. CryptoQuant definiert Whales als eine Kohorte mit einem Guthaben zwischen 1.000 und 10.000 BTC. Ein strukturelles Gegengewicht "Während kürzlich Whale...

Bitcoin-Wale verkaufen $12,7 Mrd. im größten Ausverkauf seit 2022

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:58
LETSTOP
STOP$0,03458+2,06%
SatLayer
SLAY$0,009466-3,17%
ChangeX
CHANGE$0,0013864-2,17%
Bitcoin
BTC$105 798,29+3,84%
Moonveil
MORE$0,004938-6,56%

Bitcoin-Whales haben im vergangenen Monat satte 12,7 Milliarden Dollar in Bitcoin verkauft, und anhaltende Verkäufe könnten laut Analysten in den nächsten Wochen weiter Druck auf den Preis ausüben.

"Der Trend zur Reduzierung des Engagements durch große Bitcoin-Netzwerkteilnehmer verstärkt sich weiter und erreicht die größte Münzverteilung in diesem Jahr", beobachtete CryptoQuant-Analyst "caueconomy" am Freitag. 

Sie fügten hinzu, dass in den letzten 30 Tagen die Whale-Reserven um mehr als 100.000 Bitcoin (BTC) gefallen sind, "was auf eine intensive Risikoaversion unter großen Investoren hindeutet."

Dieser Verkaufsdruck hat "die Preisstruktur kurzfristig bestraft" und letztendlich die Preise unter 108.000 $ gedrückt. Laut CryptoQuant-Daten war es der größte Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, mit einer 30-Tage-Änderung von 114.920 BTC im Wert von etwa 12,7 Milliarden Dollar zu aktuellen Marktpreisen am Samstag. 

"Zu diesem Zeitpunkt sehen wir immer noch diese Reduzierungen in den Portfolios der Hauptakteure, was Bitcoin in den kommenden Wochen weiter unter Druck setzen könnte."

Bitcoin-Whales haben verkauft. Quelle: CryptoQuant

Whale-Bilanzänderung verlangsamt sich 

Die tägliche Änderungsbilanz über sieben Tage erreichte am 3. September ihren höchsten Stand seit März 2021, wobei in dieser Woche mehr als 95.000 BTC von Whales verschoben wurden.

Letzte Woche sagte Bitcoin-Unternehmer David Bailey, dass die Preise auf 150.000 $ steigen könnten, wenn zwei wichtige Whales aufhören zu verkaufen. 

Verwandt: Bitcoin wird auf 150.000 $ steigen, wenn wir diese 2 Whales besiegen: David Bailey

Die gute Nachricht ist, dass die aggressiven Verkäufe nachgelassen zu haben scheinen, wobei die wöchentliche Bilanzänderung zum 6. September auf etwa 38.000 BTC gesunken ist. 

Inzwischen wurde der Vermögenswert in den letzten drei Tagen in einem engen Bereichskanal zwischen 110.000 $ und 111.000 $ gehandelt, da der Verkaufsdruck leicht nachließ. 

CryptoQuant definiert Whales als eine Kohorte mit einem Guthaben zwischen 1.000 und 10.000 BTC. 

Ein strukturelles Gegengewicht 

"Während die jüngsten Whale-Verkäufe kurzfristige Volatilität und Liquidationen ausgelöst haben, hat die institutionelle Akkumulation, die im gleichen Zeitraum mehr BTC hinzufügte, ein strukturelles Gegengewicht geboten", sagte Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research, gegenüber Cointelegraph. 

Er fügte hinzu, dass diese Divergenz darauf hindeutet, dass die Whale-Aktivität die kurzfristige Preisdynamik begrenzen könnte, aber die zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit des Marktes aufgrund von Unternehmenskäufen und ETF-getriebener Nachfrage intakt bleibt.

Das Gesamtbild sieht gesünder aus

Das längerfristige Bild sieht auch viel gesünder aus, und Bitcoin hat nur 13% von seinem Allzeithoch Mitte August korrigiert, was viel flacher ist als frühere Rückgänge. 

"Vor einem Jahr lag der Ein-Jahres-gleitende Durchschnitt bei 52.000 $, und jetzt liegt er bei 94.000 $", beobachtete Analyst "Dave the wave" am Sonntag. "Nächsten Monat wird er über 100.000 $ liegen", fügte er hinzu. 

BTC 1-Jahres-SMA steigt stetig an. Quelle: Dave the wave

Magazin: Bitcoin könnte im Bärenmarkt 'unter 50.000 $' sinken, Justin Suns WLFI-Saga: Hodler's Digest

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-whales-dumped-115000-btc-largest-selloff-since-mid-2022?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4033+5,61%
Intuition
TRUST$0,2069-1,75%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02003+5,81%
Moonveil
MORE$0,00495-6,33%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7367+0,24%
Notcoin
NOT$0,0007679-1,42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 798,29
$105 798,29$105 798,29

+1,96%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 630,54
$3 630,54$3 630,54

+3,26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,45
$166,45$166,45

+2,41%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4004
$2,4004$2,4004

+3,64%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18101
$0,18101$0,18101

+1,64%