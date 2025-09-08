BörseDEX+
Bitcoin-Treasury-Kaufvolumen sinkt um 86%, zeigen Daten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
  • Die gesamten BTC-Treasury-Bestände haben mit 840.000 BTC einen Rekordwert erreicht.
  • Allerdings ist die durchschnittliche Kaufgröße um erstaunliche 86 Prozent eingebrochen.
  • Diese nachlassende Nachfrage war der Haupttreiber der Bitcoin-Rally im zweiten Quartal.

Sie waren die Helden der letzten großen Rally, das Stadtgespräch auf der jüngsten BTC Asia Konferenz, ihr unersättlicher Appetit auf Bitcoin trieb den Markt im Alleingang zu neuen Höhen.

Doch ein Schatten ist über die Welt der Unternehmens-Bitcoin-Treasuries gefallen.

Ein neuer Bericht enthüllt einen besorgniserregenden Trend unter der Oberfläche: Während ihre Gesamtbestände größer sind als je zuvor, ist ihre Überzeugung, gemessen an der Größe ihrer Käufe, eingebrochen.

Der große Widerspruch: mehr Akteure, kleinere Einsätze

Die On-Chain Daten, offengelegt in einem neuen Bericht von CryptoQuant, erzählen eine Geschichte von zwei widersprüchlichen Wahrheiten.

Einerseits sind die gesamten Bitcoin-Treasury-Bestände auf einen Rekordwert von 840.000 BTC gestiegen, angeführt vom Riesen Strategy, der 637.000 BTC hält. Die Transaktionsaktivität bleibt ebenfalls nahe Rekordniveau, mit 46 Deals allein im August.

Aber andererseits ist die durchschnittliche Größe dieser Käufe drastisch gesunken. Strategy kaufte im August nur 1.200 BTC pro Transaktion, während andere Unternehmen durchschnittlich gerade einmal 343 BTC erwarben.

Beide Zahlen sind um erstaunliche 86 Prozent von ihren Höchstständen Anfang 2025 gefallen. Insgesamt erwarb Strategy im August nur 3.700 BTC, ein Flüstern im Vergleich zu den 134.000 BTC, die es auf seinem Höhepunkt im letzten Jahr kaufte.

Dies ist nicht das Verhalten eines Marktes, der vor Vertrauen strotzt; es ist das Zeichen kleinerer, zögerlicherer Käufe, ein klares Signal für Liquiditätsengpässe oder schwindende Überzeugung.

Der Geist vergangener Rallyes

Diese dramatische Verlangsamung ist ein großes Anliegen für Investoren, da es der unerbittliche Motor der Treasury-Akkumulation war, der Bitcoins spektakuläres Preiswachstum im zweiten Quartal antrieb.

Wie CoinDesk damals berichtete, absorbierten Institutionen bis Ende August 2025 mehr als 3.100 BTC pro Tag, während nur 450 geschürft wurden.

Dies schuf ein mächtiges 6-zu-1-Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das die Preise in die Höhe trieb.

Jetzt stottert dieser Motor. Diese nachlassende Nachfrage erhöht das kritische Risiko, dass die aktuelle Preisstärke des Marktes möglicherweise nicht nachhaltig ist, wenn die Giganten des Bereichs weiterhin vorsichtig knabbern, anstatt im großen Stil zu verschlingen.

Eine neue Hoffnung? Der Aufstieg der asiatischen Treasury-Front

Aber während die westlichen Giganten zögerlich werden, öffnet sich im Osten eine neue Front in der Treasury-Bewegung.

Laut einem Bitwise-Bericht wurden allein im Juli und August 28 neue Treasury-Unternehmen gegründet, die zusammen über 140.000 BTC in ihre Kassen brachten.

Noch bedeutsamer ist, dass Asien als nächstes großes Schlachtfeld aufkommt. Das in Taiwan ansässige Sora Ventures hat einen massiven 1-Milliarden-Dollar-Fonds speziell zur Finanzierung neuer regionaler Treasury-Firmen aufgelegt, mit einer anfänglichen Zusage von 200 Millionen Dollar.

Dieses neue Vehikel wird institutionelles Kapital bündeln, um eine frische Welle von Neueinsteigern zu unterstützen, ein anderes Modell als das des derzeit größten Akteurs der Region, Metaplanet.

Die Bühne ist nun bereitet für eine faszinierende und entscheidende Konfrontation.

Die zentrale Frage, die die nächste Phase der Bitcoin-Adoption – und seinen Preis – definieren wird, ist, ob diese neue, hungrige Welle asiatischer Treasuries den schrumpfenden Appetit der Platzhirsche ausgleichen kann, die zuerst den Weg geebnet haben.

Marktaktualisierungen

BTC: Bitcoin bleibt vorerst widerstandsfähig und wird im Bereich von 110.000–113.000 Dollar gehandelt. Der Preis wird durch breite Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve und anhaltende, wenn auch kleinere, institutionelle Zuflüsse über ETFs gestützt.

ETH: Ethereum wird nahe der 4.300-Dollar-Marke gehandelt. Seine jüngste Schwäche, gekennzeichnet durch einen wöchentlichen Rückgang von 3,8 Prozent, wird ETF-Abflüssen und dem historisch gedämpften Handel zugeschrieben, der den "Roten September" charakterisiert.

Die längerfristigen Aussichten bleiben jedoch positiv, gestützt durch tiefes institutionelles Interesse und wachsende Staking-Aktivität.

Quelle: https://coinjournal.net/news/bitcoin-treasury-purchase-size-collapses-86-data-shows/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

