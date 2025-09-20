BörseDEX+
Bitcoin wird langweilig, behauptet Saylor inmitten von ETF-Zuflüssen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:21
Wichtige Hinweise

  • Michael Saylor sagt, dass Bitcoin langweilig werden wird, wenn die Preisvolatilität nachlässt.
  • Bitcoin-ETF verzeichneten am 19. September Zuflüsse von 223 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock.
  • Die Altcoin-Rotation verlangsamt sich, wobei die Aufmerksamkeit wieder auf Bitcoin zurückkehrt.
    .

Bitcoin könnte laut MicroStrategy-Vorsitzendem Michael Saylor etwas von seinem Reiz verlieren. Da große Institutionen in den Markt strömen, beginnt die extreme Preisvolatilität, die Bitcoin einst definierte, zu verblassen.

"Man möchte, dass die Volatilität abnimmt, damit sich die Mega-Institutionen wohl fühlen, in den Markt einzusteigen und zu investieren", sagte Saylor im Coin Stories Podcast.


Aber er gab zu, dass es ein "Dilemma" sei, weniger Volatilität macht Bitcoin stärker, aber auch weniger aufregend. "Es ist, als hätten sie diesen großen Höhenflug gehabt und jetzt lässt das Adrenalin nach und sie sind ein wenig bärisch", fügte er hinzu.

Bitcoin steckt im Leerlauf

Bitcoin erreichte am 14. August ein Allzeithoch von 124.100 $, hat sich aber seitdem abgekühlt und wird jetzt bei etwa 115.760 $ gehandelt. Einige, wie Arthur Hayes, denken, dass es in diesem Jahr noch auf 250.000 $ steigen könnte, was es zu einer der besten Coins macht, die man 2025 kaufen kann.

Andere sehen einen langsameren Anstieg oder sogar einen starken Rückgang voraus. Der Markt ist eindeutig gespalten.

Nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte von 4,50% auf 4,25% Anfang dieser Woche hat Bitcoin bei 115.000 $ Unterstützung gefunden. Die Kryptowährung ist im vergangenen Jahr um 82% gestiegen und muss über 117.000 $ steigen, um einen Lauf zu einem neuen Allzeithoch einzuleiten.

Institutionen steigen ein

Am 19. September generierten US-Spot-Bitcoin-ETF 223 Millionen Dollar, wobei fast alles in BlackRocks IBIT floss. Ethereum-ETF verzeichneten ebenfalls Aktivität, angeführt von BlackRocks ETHA.

Öffentliche Unternehmen halten jetzt Bitcoin im Wert von fast 118 Milliarden Dollar, was zeigt, wie tief die Unternehmensadoption geworden ist.

Andererseits hat der Autor von "Rich Dad, Poor Dad", Robert Kiyosaki, börsengehandelte Fonds (ETF) erneut kritisiert und sie als schlechten Ersatz für direkten Bitcoin-Besitz bezeichnet.

Altcoins verlieren an Schwung

CryptoQuant sagt, dass die Altcoin-Rotation, die die Märkte beschäftigt hielt, zu verblassen beginnt. Ethereum hatte seine Rally, kleinere Coins folgten, aber jetzt verlangsamt sich die Aktivität.

Währenddessen behauptet sich Bitcoin in dem, was normalerweise sein schwächster Monat ist. Der September war historisch gesehen schwierig, aber 2025 ist er bereits um über 8% gestiegen.

Weniger Coins an Börsen und stetige ETF-Nachfrage haben eine Angebotsverknappung geschaffen, während langfristige Halter vorsichtig verkaufen, nicht in Panik. Es ist ein Zeichen von Reife, auch wenn es sich "langweilig" anfühlt.

Saylor nennt dies den Beginn eines "digitalen Goldrausches", der sich über das nächste Jahrzehnt erstreckt. Fehler werden gemacht werden, Vermögen werden aufgebaut werden, und Bitcoin wird sich weiterentwickeln.

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte aber nicht als Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Bitcoin News, Kryptowährung News, News


Als Krypto-Journalist mit über 5 Jahren Erfahrung in der Branche hat Parth mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrung und Expertise in diesem Bereich gesammelt, nachdem er über die Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat. Parth ist auch Autor von 4 selbstveröffentlichten Büchern.

Parth Dubey auf LinkedIn


Quelle: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-to-go-boring-claims-saylor-amid-etf-inflows/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

