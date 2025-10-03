Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten gestern einen Nettozufluss von insgesamt 627 Millionen Dollar und markierten damit den vierten Tag in Folge mit Nettozuflüssen. Von: PANews 2025/10/03 12:35 Teilen

PANews berichtete am 03.10., dass laut SoSoValue-Daten Bitcoin-Spot-ETFs gestern (02.10., US-Ostküstenzeit) einen gesamten Nettozufluss von 627 Millionen US-Dollar verzeichneten. Der Bitcoin-Spot-ETF mit dem größten Nettozufluss an einem einzelnen Tag war gestern Blackrocks IBIT ETF mit einem Nettozufluss von 467 Millionen US-Dollar, wodurch der gesamte Nettozufluss von IBIT auf 61,843 Milliarden US-Dollar stieg. Der zweitgrößte Zufluss an einem Tag war Fidelitys FBTC ETF mit einem Nettozufluss von 89,6195 Millionen US-Dollar, wodurch der gesamte Nettozufluss von FBTC auf 12,546 Milliarden US-Dollar stieg. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung betrug der gesamte Nettovermögenswert des Bitcoin-Spot-ETF 161,026 Milliarden US-Dollar, das ETF-Nettovermögensverhältnis (Marktwert als Prozentsatz der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin) erreichte 6,7%, und der historische kumulative Nettozufluss hat 59,070 Milliarden US-Dollar erreicht.