Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten gestern einen gesamten Nettozufluss von 522 Millionen Dollar, wobei nur BlackRock IBIT einen Nettoabfluss erlebte

PANews berichtete am 30. September, dass laut SoSoValue-Daten der gesamte Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs gestern (29. September, Ostküstenzeit) 522 Millionen US-Dollar betrug.

Der Bitcoin-Spot-ETF mit dem größten Nettozufluss an einem einzelnen Tag gestern war der Fidelity ETF FBTC, mit einem Nettozufluss von 299 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von FBTC 12,222 Milliarden US-Dollar erreicht.

An zweiter Stelle steht der ETF ARKB von Ark Invest und 21Shares, mit einem Nettozufluss von 62,1817 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von ARKB 2,166 Milliarden US-Dollar erreicht.

Der Bitcoin-Spot-ETF mit dem größten Abfluss an einem einzelnen Tag gestern war der Blackrock ETF IBIT, mit einem Nettoabfluss von 46,6416 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte Nettozufluss von IBIT in der Geschichte 60,772 Milliarden US-Dollar erreicht.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung betrug das gesamte Nettovermögen des Bitcoin-Spot-ETF 150,408 Milliarden US-Dollar, das ETF-Nettovermögensverhältnis (Marktwert als Prozentsatz des Gesamtmarktwerts von Bitcoin) erreichte 6,61%, und der historische kumulierte Nettozufluss hat 57,337 Milliarden US-Dollar erreicht.