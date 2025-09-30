BörseDEX+
PANews berichtete am 30. September, dass laut SoSoValue-Daten der gesamte Nettozufluss von Bitcoin Spot-ETFs gestern (29. September, Ostküstenzeit) 522 Millionen US-Dollar betrug. Der Bitcoin Spot-ETF mit dem größten Nettozufluss an einem einzelnen Tag gestern war der Fidelity ETF FBTC mit einem Nettozufluss von 299 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von FBTC 12,222 Milliarden US-Dollar erreicht. An zweiter Stelle steht der ETF ARKB von Ark Invest und 21Shares mit einem Nettozufluss von 62,1817 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von ARKB 2,166 Milliarden US-Dollar erreicht. Der Bitcoin Spot-ETF mit dem größten Nettoabfluss an einem einzelnen Tag gestern war der Blackrock ETF IBIT mit einem Nettoabfluss von 46,6416 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte Nettozufluss von IBIT in der Geschichte 60,772 Milliarden US-Dollar erreicht. Zum Zeitpunkt der Drucklegung betrug das gesamte Nettovermögen des Bitcoin Spot-ETF 150,408 Milliarden US-Dollar, die ETF-Nettovermögensquote (Marktwert als Prozentsatz des Gesamtmarktwerts von Bitcoin) erreichte 6,61%, und der historische kumulierte Nettozufluss hat 57,337 Milliarden US-Dollar erreicht.

Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten gestern einen gesamten Nettozufluss von 522 Millionen Dollar, wobei nur BlackRock IBIT einen Nettoabfluss erlebte

Von: PANews
2025/09/30 11:57
LayerNet
NET$0.0000049+40.00%
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
ARK
ARK$0.3119+1.39%

PANews berichtete am 30. September, dass laut SoSoValue-Daten der gesamte Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs gestern (29. September, Ostküstenzeit) 522 Millionen US-Dollar betrug.

Der Bitcoin-Spot-ETF mit dem größten Nettozufluss an einem einzelnen Tag gestern war der Fidelity ETF FBTC, mit einem Nettozufluss von 299 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von FBTC 12,222 Milliarden US-Dollar erreicht.

An zweiter Stelle steht der ETF ARKB von Ark Invest und 21Shares, mit einem Nettozufluss von 62,1817 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte historische Nettozufluss von ARKB 2,166 Milliarden US-Dollar erreicht.

Der Bitcoin-Spot-ETF mit dem größten Abfluss an einem einzelnen Tag gestern war der Blackrock ETF IBIT, mit einem Nettoabfluss von 46,6416 Millionen US-Dollar an einem Tag. Derzeit hat der gesamte Nettozufluss von IBIT in der Geschichte 60,772 Milliarden US-Dollar erreicht.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung betrug das gesamte Nettovermögen des Bitcoin-Spot-ETF 150,408 Milliarden US-Dollar, das ETF-Nettovermögensverhältnis (Marktwert als Prozentsatz des Gesamtmarktwerts von Bitcoin) erreichte 6,61%, und der historische kumulierte Nettozufluss hat 57,337 Milliarden US-Dollar erreicht.

