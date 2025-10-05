Bitcoin durchbricht $125K Allzeithoch! Wird die US-Regierungsschließung Bitcoin auf $133K treiben?

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin durchbricht $125K Allzeithoch! Wird die U.S. Regierungsschließung BTC auf $133K treiben? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Was verursachte den Anstieg des Bitcoin-Preises über die $125.000-Marke heute? Der Haupttreiber für Bitcoins Anstieg zu einem neuen Allzeithoch von über $125.000 am 5. Oktober 2025 ist eine große Flucht in sichere Anlagen, angetrieben durch makroökonomische Unsicherheit, insbesondere die anhaltende U.S. Regierungsschließung. Was ist die Bedeutung des im Oktober erreichten Preisziels? Der Anstieg stimmt mit historischen Trends für Bitcoin überein. Oktober wird oft "Uptober" genannt, weil die Kryptowährung in diesem Monat typischerweise stark performt hat. Bitcoin [BTC] brach am 5. Oktober 2025 Rekorde, überstieg die $125.000-Marke und erreichte ein Allzeithoch von ungefähr $125.689. Diese starke Rally bricht den vorherigen Rekord vom August 2025 und wird größtenteils einem massiven Investitionszufluss zugeschrieben, der durch globale makroökonomische Bedenken angetrieben wird. Der Hauptkatalysator scheint eine Flucht in sichere Anlagen zu sein, wobei die anhaltende U.S. Regierungsschließung den Appetit der Investoren auf Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung antreibt. Starke Zuflüsse in Bitcoin-ETFs sorgen ebenfalls für anhaltenden Kaufdruck. Der Oktober, historisch als "Uptober" bezeichnet, sieht oft starke Gewinne für BTC, ein Trend, der sich bewahrheitet, da der Wert des Tokens allein in diesem Monat um über 30% gestiegen ist. Als Nächstes: XRP/BNB-Verhältnis sinkt um 60% – Kapital bevorzugt eindeutig... Quelle: https://ambcrypto.com/bitcoin-smashes-125k-ath-will-u-s-government-shutdown-lead-btc-to-133k/Der Beitrag Bitcoin durchbricht $125K Allzeithoch! Wird die U.S. Regierungsschließung BTC auf $133K treiben? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Was verursachte den Anstieg des Bitcoin-Preises über die $125.000-Marke heute? Der Haupttreiber für Bitcoins Anstieg zu einem neuen Allzeithoch von über $125.000 am 5. Oktober 2025 ist eine große Flucht in sichere Anlagen, angetrieben durch makroökonomische Unsicherheit, insbesondere die anhaltende U.S. Regierungsschließung. Was ist die Bedeutung des im Oktober erreichten Preisziels? Der Anstieg stimmt mit historischen Trends für Bitcoin überein. Oktober wird oft "Uptober" genannt, weil die Kryptowährung in diesem Monat typischerweise stark performt hat. Bitcoin [BTC] brach am 5. Oktober 2025 Rekorde, überstieg die $125.000-Marke und erreichte ein Allzeithoch von ungefähr $125.689. Diese starke Rally bricht den vorherigen Rekord vom August 2025 und wird größtenteils einem massiven Investitionszufluss zugeschrieben, der durch globale makroökonomische Bedenken angetrieben wird. Der Hauptkatalysator scheint eine Flucht in sichere Anlagen zu sein, wobei die anhaltende U.S. Regierungsschließung den Appetit der Investoren auf Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung antreibt. Starke Zuflüsse in Bitcoin-ETFs sorgen ebenfalls für anhaltenden Kaufdruck. Der Oktober, historisch als "Uptober" bezeichnet, sieht oft starke Gewinne für BTC, ein Trend, der sich bewahrheitet, da der Wert des Tokens allein in diesem Monat um über 30% gestiegen ist. Als Nächstes: XRP/BNB-Verhältnis sinkt um 60% – Kapital bevorzugt eindeutig... Quelle: https://ambcrypto.com/bitcoin-smashes-125k-ath-will-u-s-government-shutdown-lead-btc-to-133k/

Bitcoin durchbricht $125K Allzeithoch! Wird die US-Regierungsschließung Bitcoin auf $133K treiben?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 14:54
Aethir
ATH$0.0255-0.77%
Union
U$0.006193-0.56%
Bitcoin
BTC$104,707.23+2.39%
COM
COM$0.006261+1.08%
Major
MAJOR$0.10233+3.94%

Wichtige Erkenntnisse

Was hat den Bitcoin-Preis heute über die 125.000-Dollar-Marke steigen lassen?

Der Hauptgrund für den Anstieg von Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von über 125.000 Dollar am 5. Oktober 2025 ist eine große Flucht in sichere Anlagen, die durch makroökonomische Unsicherheit, insbesondere durch den anhaltenden Regierungsstillstand in den USA, ausgelöst wurde.

Welche Bedeutung hat das Erreichen des Preisziels im Oktober?

Der Anstieg entspricht den historischen Trends für Bitcoin. Der Oktober wird oft als "Uptober" bezeichnet, da die Kryptowährung in diesem Monat typischerweise starke Leistungen erbracht hat.

Bitcoin [BTC] brach am 5. Oktober 2025 Rekorde und überschritt die 125.000-Dollar-Marke, um ein Allzeithoch von etwa 125.689 Dollar zu erreichen.

Diese starke Rally bricht den vorherigen Rekord vom August 2025 und wird größtenteils einem massiven Investitionszufluss zugeschrieben, der durch globale makroökonomische Bedenken angetrieben wird.

Der Hauptkatalysator scheint eine Flucht in sichere Anlagen zu sein, wobei der anhaltende Regierungsstillstand in den USA den Appetit der Anleger auf Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung antreibt.

Starke Zuflüsse in Bitcoin-ETF sorgen ebenfalls für anhaltenden Kaufdruck.

Der Oktober, historisch als "Uptober" bezeichnet, verzeichnet oft starke Gewinne für BTC, ein Trend, der sich bewahrheitet, da der Wert des Tokens allein in diesem Monat um über 30% gestiegen ist.

Nächster: XRP/BNB-Verhältnis sinkt um 60% – Kapital bevorzugt eindeutig...

Quelle: https://ambcrypto.com/bitcoin-smashes-125k-ath-will-u-s-government-shutdown-lead-btc-to-133k/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$612.52+3.91%
Monero
XMR$419.83+14.47%
Nowchain
NOW$0.00208+1.96%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000427+0.47%
Threshold
T$0.01287+1.09%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,707.23
$104,707.23$104,707.23

+0.91%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,570.62
$3,570.62$3,570.62

+1.56%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$164.24
$164.24$164.24

+1.05%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3617
$2.3617$2.3617

+1.97%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17873
$0.17873$0.17873

+0.36%