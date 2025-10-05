Bitcoin durchbricht $125K Allzeithoch! Wird die US-Regierungsschließung Bitcoin auf $133K treiben?

Wichtige Erkenntnisse

Was hat den Bitcoin-Preis heute über die 125.000-Dollar-Marke steigen lassen?

Der Hauptgrund für den Anstieg von Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von über 125.000 Dollar am 5. Oktober 2025 ist eine große Flucht in sichere Anlagen, die durch makroökonomische Unsicherheit, insbesondere durch den anhaltenden Regierungsstillstand in den USA, ausgelöst wurde.

Welche Bedeutung hat das Erreichen des Preisziels im Oktober?

Der Anstieg entspricht den historischen Trends für Bitcoin. Der Oktober wird oft als "Uptober" bezeichnet, da die Kryptowährung in diesem Monat typischerweise starke Leistungen erbracht hat.

Bitcoin [BTC] brach am 5. Oktober 2025 Rekorde und überschritt die 125.000-Dollar-Marke, um ein Allzeithoch von etwa 125.689 Dollar zu erreichen.

Diese starke Rally bricht den vorherigen Rekord vom August 2025 und wird größtenteils einem massiven Investitionszufluss zugeschrieben, der durch globale makroökonomische Bedenken angetrieben wird.

Der Hauptkatalysator scheint eine Flucht in sichere Anlagen zu sein, wobei der anhaltende Regierungsstillstand in den USA den Appetit der Anleger auf Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung antreibt.

Starke Zuflüsse in Bitcoin-ETF sorgen ebenfalls für anhaltenden Kaufdruck.

Der Oktober, historisch als "Uptober" bezeichnet, verzeichnet oft starke Gewinne für BTC, ein Trend, der sich bewahrheitet, da der Wert des Tokens allein in diesem Monat um über 30% gestiegen ist.