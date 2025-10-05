BörseDEX+
Bitcoin durchbricht Allzeithoch, überschreitet 125.600 $ bei Wochenend-Rally

Von: The Daily Hodl
2025/10/05 13:09
Bitcoin
BTC$104 676,85+2,36%
Movement
MOVE$0,0621-0,36%
LayerNet
NET$0,0000049+40,00%

Bitcoin ist gerade auf ein neues Rekordhoch gestiegen und übertraf am Samstagabend 125.600 $.

Das Rekordhoch wurde zu Beginn des sogenannten "Uptober" erreicht, der historisch gesehen einer der stärksten Monate des Jahres für BTC ist.

Die Bewegung erfolgt inmitten starker ETF-Akkumulation, wobei Fonds allein in dieser Woche Nettozuflüsse von 3,24 Milliarden $ verzeichneten, angeführt vom iShares Bitcoin Trust von BlackRock.

Das ist der größte wöchentliche Zufluss des Jahres 2025.

US-Spot-Bitcoin-ETFs halten jetzt gemeinsam 1.325.878 BTC mit einem Wert von etwa 166,18 Milliarden $.

Der Bitcoin-Pump löste laut CoinGlass in den letzten vier Stunden Short-Liquidationen in Höhe von 173,52 Millionen $ aus.

BTC ist in den letzten 24 Stunden um 2,3%, in der letzten Woche um 14,5% und im letzten Jahr um 102,6% gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt nach dem Anstieg nun bei 2,46 Billionen $.

Preisentwicklung prüfen
Generiertes Bild: DALLE3

Der Beitrag Bitcoin übertrifft Allzeithoch, übersteigt 125.600 $ in Wochenend-Rally erschien zuerst auf The Daily Hodl.

