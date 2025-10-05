Bitcoin durchbricht Allzeithoch, überschreitet 125.600 $ bei Wochenend-Rally

Bitcoin ist gerade auf ein neues Rekordhoch gestiegen und übertraf am Samstagabend 125.600 $.

Das Rekordhoch wurde zu Beginn des sogenannten "Uptober" erreicht, der historisch gesehen einer der stärksten Monate des Jahres für BTC ist.

Die Bewegung erfolgt inmitten starker ETF-Akkumulation, wobei Fonds allein in dieser Woche Nettozuflüsse von 3,24 Milliarden $ verzeichneten, angeführt vom iShares Bitcoin Trust von BlackRock.

Das ist der größte wöchentliche Zufluss des Jahres 2025.

US-Spot-Bitcoin-ETFs halten jetzt gemeinsam 1.325.878 BTC mit einem Wert von etwa 166,18 Milliarden $.

Der Bitcoin-Pump löste laut CoinGlass in den letzten vier Stunden Short-Liquidationen in Höhe von 173,52 Millionen $ aus.

BTC ist in den letzten 24 Stunden um 2,3%, in der letzten Woche um 14,5% und im letzten Jahr um 102,6% gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt nach dem Anstieg nun bei 2,46 Billionen $.

Folgen Sie uns auf X, Facebook und Telegram

Verpassen Sie keinen Moment – Abonnieren Sie, um E-Mail-Benachrichtigungen direkt in Ihren Posteingang zu erhalten

Preisentwicklung prüfen

Surfen Sie im Daily Hodl Mix

Haftungsausschluss: Die bei The Daily Hodl geäußerten Meinungen sind keine Anlageberatung. Anleger sollten ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie risikoreiche Investitionen in Bitcoin, Kryptowährungen oder digitale Vermögenswerte tätigen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Überweisungen und Trades auf eigenes Risiko erfolgen und dass Sie für eventuelle Verluste selbst verantwortlich sind. The Daily Hodl empfiehlt nicht den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten, noch ist The Daily Hodl ein Anlageberater. Bitte beachten Sie, dass The Daily Hodl am Affiliate-Marketing teilnimmt.

Generiertes Bild: DALLE3

Der Beitrag Bitcoin übertrifft Allzeithoch, übersteigt 125.600 $ in Wochenend-Rally erschien zuerst auf The Daily Hodl.