Bitcoin fällt unter 110.000 $ zurück – Magax könnte vor Ende 2025 um 32% steigen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 04:58
Krypto News
  • 29. September 2025
  • |
  • 22:00

Während Bitcoin unter 110.000 $ fällt und der FTSE 100 schwankt, suchen Kleinanleger nach Wachstum. Der Magax-Vorverkauf prognostiziert 32% Gewinn vor Ende 2025, angetrieben vom Meme-to-Earn Momentum.

Globale Märkte zeigen unruhiges Momentum, während FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 verzeichnete kürzlich eine unbeständige Woche, die die größere Unsicherheit der Anleger auf den globalen Märkten widerspiegelt. Steigende Zinserwartungen und Schwäche im Energiesektor belasteten die Aktien. Vor diesem Hintergrund begann auch Bitcoin zurückzufallen und sank nach Wochen starken Momentums unter die 110.000 $-Marke.

Für viele zeigt dieser gleichzeitige Rückgang bei traditionellen Indizes und digitalen Vermögenswerten, wie tief Krypto jetzt mit der breiteren Risikobereitschaft verbunden ist. Anleger behandeln Bitcoin nicht mehr als isolierte Absicherung. Stattdessen bewegt er sich mit den Strömungen des globalen Kapitals.

Bitcoin fällt unter 110.000 $: Gewinnmitnahme oder Beginn einer Verlangsamung?

Bitcoins Rutsch unter 110.000 $ hat eine Debatte ausgelöst. Einige Analysten sehen darin eine gesunde Gewinnmitnahme nach einer außergewöhnlichen Rally früher im Jahr. Andere warnen, es könnte der Beginn einer längeren Konsolidierungsphase sein.

Was klar ist: Institutionelle Geldflüsse – von ETFs bis zu Unternehmensreserven – bleiben vorsichtig. Wenn Aktien kämpfen, trocknet die Liquidität oft bei allen risikoreichen Vermögenswerten aus. Dieses Muster wiederholt sich, und Bitcoin zeigt, dass selbst die etablierteste Kryptowährung nicht immun ist.

Kleinanleger wenden sich für Wachstum kleineren Werten zu

Für Kleinanleger sieht die Geschichte anders aus. Während Institutionen zurückfahren, suchen kleinere Investoren nicht nur nach Vermögenserhalt. Sie suchen nach dem nächsten Wachstumsmotor. Mit Bitcoin, der bereits über sechsstellig bewertet ist, fühlt sich ein 2- oder 3-facher Gewinn bescheiden an im Vergleich zum Potenzial jüngerer Projekte.

Diese Suche nach überdurchschnittlichen Renditen lenkt die Aufmerksamkeit auf Vorverkäufe und Mid-Cap-Token – Bereiche, in denen die Möglichkeit eines Wachstums von 30% bis 200-fach in einem kurzen Zeitrahmen noch erreichbar erscheint.

Magax-Vorverkauf prognostiziert 32% Gewinn vor Jahresende

Ein Projekt, das in dieser sich verändernden Landschaft an Zugkraft gewinnt, ist MAGAX, derzeit in seiner Phase 2 des Vorverkaufs. Analysten, die frühe Token verfolgen, haben vorgeschlagen, dass Magax vor Ende 2025 um 32% steigen könnte, angetrieben durch stetige Nachfrage und wachsende Sichtbarkeit.

Im Gegensatz zu vielen Meme-Token, die auf plötzliche virale Momente setzen, basiert Magax auf einem Meme-to-Earn-Modell, angetrieben von Loomint AI. Dieses System belohnt Benutzer für das Erstellen und Teilen von Memes und verwandelt die tägliche Teilnahme in einen direkten Wachstumstreiber. Es ist eine Möglichkeit, das Momentum am Leben zu erhalten, selbst wenn breitere Märkte pausieren.

Warum Magax in einem flachen Markt an Aufmerksamkeit gewinnt

Mehrere Faktoren erklären, warum Magax trotz Bitcoins Rückgang weiterhin das Interesse von Kleinanlegern auf sich zieht:

  • Community-getriebene Adoption hält Zuflüsse widerstandsfähig, unabhängig von der institutionellen Stimmung.
  • Vorverkaufspreise ermöglichen kleinen Investoren den Einstieg zu einem Bruchteil der erwarteten Listungswerte.
  • Prognostizierte ROI gibt Händlern ein greifbares Ziel, wobei die kurzfristige 32%-Prognose Vertrauen bietet.

Zusammen heben diese Elemente Magax von Projekten ab, die ausschließlich auf spekulative Pumps setzen. Es bietet Struktur mit Hype und Mechanik mit Kultur – eine Kombination, die viele Meme-Coins nicht liefern konnten.

FTSE 100 und Bitcoin zeigen Stabilität, Magax bietet Wachstum

Der FTSE 100 und Bitcoin beweisen ihre Rolle als Anker. Beide ziehen weiterhin ernsthaftes Geld an, aber sie werden kurzfristig wahrscheinlich keine dramatischen Multiplikatoren liefern. Stabilität ist ihre Stärke, nicht Höchstgeschwindigkeit.

Magax spielt eine andere Rolle. Es ist für Momentum, Community-Energie und scharfes Wachstumspotenzial konzipiert. Für Kleinanleger macht es das nicht nur zu einer spekulativen Wette, sondern zu einer Ergänzung eines Portfolios, das bereits langsameren, sichereren Vermögenswerten ausgesetzt ist.

Anleger zeigen 2025 Neigung zu MAGAX

Die Verbindung zwischen dem FTSE 100, Bitcoin und neuen Vorverkäufen wie Magax unterstreicht eine breitere Wahrheit: Anleger verteilen ihre Strategien. Institutionen werden von Stabilität angezogen, während Kleinanleger immer noch asymmetrisches Aufwärtspotenzial wollen.

Mit Bitcoin, der unter 110.000 $ zurückgeht, hat sich der Fokus verschoben. Und mit Prognosen von 32% Gewinn vor Ende 2025 zeigt Magax, dass die Suche nach Momentum lebendig und gesund ist. Für Händler, die bereit sind, Vorsicht mit Kühnheit zu balancieren, könnte Magax' Vorverkauf die Gelegenheit sein, die diesen Marktzyklus definiert.

Autor

Krasimir Rusev ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Finanzmärkte. Er ist spezialisiert auf Analyse, Nachrichten und Prognosen für digitale Vermögenswerte und bietet Lesern tiefgehende und zuverlässige Informationen über die neuesten Markttrends. Seine Expertise und Professionalität machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für Investoren, Händler und jeden, der die Dynamik der Kryptowelt verfolgt.

Quelle: https://coindoo.com/ftse-100-news-bitcoin-retraces-below-110k-magax-could-rally-32-before-2025-ends/

