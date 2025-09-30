BörseDEX+
Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurf in Massachusetts: Anhörung zur Diskussion angesetzt

Von: Blockonomi
2025/09/30 05:39
TLDR

  • Massachusetts plant eine Anhörung zur Prüfung eines Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurfs, der von Senator Peter Durant eingebracht wurde.
  • Der Gesetzentwurf würde dem Bundesstaat erlauben, beschlagnahmte Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in eine Reserve einzuzahlen.
  • Der Vorschlag erlaubt auch die Nutzung von bis zu 10% des Commonwealth Stabilization Fund für Krypto-Investitionen.
  • Der Gesetzentwurf ist Teil eines breiteren Vorstoßes republikanischer Gesetzgeber, Kryptowährungsreserven in mehreren Bundesstaaten einzuführen.
  • Massachusetts steht aufgrund seiner demokratisch kontrollierten Legislative vor politischen Herausforderungen, die die Chancen des Gesetzentwurfs auf Verabschiedung beeinflussen könnten.

Massachusetts plant eine Anhörung zu einem Gesetzentwurf bezüglich einer strategischen Bitcoin-Reserve. Die Gesetzgebung wurde im Februar erstmals vom republikanischen Staatssenator Peter Durant eingebracht. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, dem Bundesstaat zu erlauben, in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte zu investieren.

Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurf gewinnt in Massachusetts an Bedeutung

Das vorgeschlagene Gesetz würde Massachusetts erlauben, alle vom Staat beschlagnahmten Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte in eine Reserve einzuzahlen. Es würde dem Staatsschatzamt auch erlauben, bis zu 10% des Commonwealth Stabilization Fund für Investitionen in Kryptowährungen zu verwenden. Laut Senator Durant würde dieser Schritt Massachusetts helfen, im wachsenden Kryptowährungssektor die Nase vorn zu haben.

Der Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurf steht im Einklang mit einem breiteren Vorstoß republikanischer Gesetzgeber im ganzen Land. Mehrere Bundesstaaten, darunter Massachusetts, haben Interesse an der Einführung von Kryptowährungsreserven gezeigt. Der Erfolg dieses Gesetzentwurfs in Massachusetts ist jedoch aufgrund der politischen Landschaft ungewiss.

Massachusetts hat eine überwältigende Mehrheit von Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Der Staat hat auch eine demokratisch kontrollierte Gouverneursschaft, was Herausforderungen für die Verabschiedung des Gesetzentwurfs darstellen könnte. Der Ausschuss wird den Vorschlag trotz dieser politischen Hürden prüfen.

Das aktuelle politische Klima des Staates könnte es für von Republikanern unterstützte Gesetzentwürfe, wie diesen Bitcoin-Reserve-Vorschlag, schwierig machen, an Bedeutung zu gewinnen. Dennoch argumentieren die Befürworter des Gesetzentwurfs, dass er wesentlich ist, um den Staat im Bereich der digitalen Vermögenswerte wettbewerbsfähig zu halten.

Bundesstaaten führen Bitcoin-Reserven als Absicherung gegen Inflation ein

Massachusetts schließt sich anderen Bundesstaaten an, die Kryptowährung als Teil ihrer strategischen Reserven in Betracht ziehen. Stand September haben einige US-Bundesstaaten, wie New Hampshire und Texas, bereits ähnliche Gesetze verabschiedet. Diese Bundesstaaten positionieren Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und als Wertaufbewahrungsmittel.

Auf Bundesebene unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer staatlichen Bitcoin-Reserve. Mehrere republikanische Gesetzgeber drängen auf eine ähnliche Strategie auf Bundesebene durch das BITCOIN-Gesetz. Währenddessen erkunden andere Bundesstaaten, wie Michigan und Ohio, weiterhin die Möglichkeit, ihre eigenen Bitcoin-Reserven einzurichten.

Der Beitrag Bitcoin-Reserve-Gesetzentwurf in Massachusetts: Anhörung zur Diskussion angesetzt erschien zuerst auf Blockonomi.

