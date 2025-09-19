Bitcoin-Preisentwicklung: Wird BTC die 118.000-Dollar-Widerstandsmarke durchbrechen oder eine Korrektur erleben?

Bitcoin wurde am 19.09.2025 zu $116.393 gehandelt, was seine Marktkapitalisierung auf $2,31 Billionen mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $36,67 Milliarden brachte. Der Intraday-Preis der Kryptowährung reichte von $116.349 bis $117.888, was eine enge Konsolidierung nahe dem wichtigen Widerstand widerspiegelt. Bitcoin befindet sich auf dem Tagesdiagramm seit Anfang September in einem bestätigten Aufwärtstrend, nachdem […]
Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-btc-break-118k-resistance-or-face-a-correction/