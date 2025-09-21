Bitcoin-Kursbeobachtung: Enge Handelsspanne signalisiert unmittelbaren Breakout oder Einbruch

Der Beitrag Bitcoin Price Watch: Enger Bereich signalisiert bevorstehenden Breakout oder Zusammenbruch erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin wurde am 21.09.2025 bei 115.733 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,30 Billionen $ und einem 24h Handelsvolumen von 19,24 Milliarden $. Die Preisaktion des Tages blieb innerhalb eines engen Intraday-Bereichs zwischen 115.426 $ und 116.154 $ begrenzt, was eine Konsolidierung bei nachlassendem Momentum über mehrere Zeitrahmen hinweg widerspiegelt. Bitcoin Aus einer Intraday-Perspektive zeigt das 1-Stunden-Bitcoin-Diagramm [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/ Der Beitrag Bitcoin Price Watch: Enger Bereich signalisiert bevorstehenden Breakout oder Zusammenbruch erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin wurde am 21.09.2025 bei 115.733 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,30 Billionen $ und einem 24h Handelsvolumen von 19,24 Milliarden $. Die Preisaktion des Tages blieb innerhalb eines engen Intraday-Bereichs zwischen 115.426 $ und 116.154 $ begrenzt, was eine Konsolidierung bei nachlassendem Momentum über mehrere Zeitrahmen hinweg widerspiegelt. Bitcoin Aus einer Intraday-Perspektive zeigt das 1-Stunden-Bitcoin-Diagramm [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/