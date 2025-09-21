Bitcoin-Kursbeobachtung: Enge Handelsspanne signalisiert unmittelbaren Breakout oder Einbruch

Bitcoin wurde am 21.09.2025 zu $115.733 gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von $2,30 Billionen und einem 24h Handelsvolumen von $19,24 Milliarden. Die Preisaktion des Tages blieb in einem engen Intraday-Bereich zwischen $115.426 und $116.154 begrenzt, was eine Konsolidierung bei nachlassendem Momentum über mehrere Zeitrahmen hinweg widerspiegelt. Bitcoin Aus einer Intraday-Perspektive zeigt das 1-Stunden-Bitcoin-Diagramm [...]
Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/