Sie glauben, dass der Markt-Rückgang notwendig war, damit Bitcoin Momentum sammeln und höher steigen kann. Ihre Bitcoin Preisvorhersagen werden [...] Der Beitrag Bitcoin Preisvorhersage: Könnte Bitcoin bis 2030 die 1.000.000 $ erreichen erschien zuerst auf Coindoo.

Bitcoin-Preisprognose: Könnte Bitcoin bis 2030 die 1.000.000 $ erreichen?

Von: Coindoo
2025/09/30 21:15
Sie glauben, dass der Markt-Rückgang notwendig war, damit Bitcoin Momentum sammeln und höher steigen kann.

Ihre Bitcoin-Preisvorhersagen werden kühner, mit Prognosen, dass die Kryptowährung bis 2030 1.000.000 $ erreichen wird. Während ihre Gründe klar sind, ist es notwendig, ihre Machbarkeit zu hinterfragen und zu recherchieren.

Bitcoin-Preisvorhersage: Wird 1 Million $ Wirklichkeit?

Die Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt zu, da Länder liberaler mit ihren Vorschriften werden und Bürgern mehr Interaktion ermöglichen. Historisch gesehen steigt mit der Akzeptanz von Bitcoin auch das Interesse daran, da es die Mainstream-Kryptowährung ist, die die Marktbewegung antreibt.

Letzten Monat bestätigte der Coinbase-CEO diese Bitcoin-Preisvorhersage in einem Podcast und sagte, dass BTC bei 1 Million $ seinen Höhepunkt erreichen wird, aber lassen Sie uns zuerst 124.000 $ erreichen. Armstrong nannte einige Gründe zur Unterstützung seiner Bitcoin-Preisvorhersage, darunter klarere Vorschriften, die in den Vereinigten Staaten Gestalt annehmen, was er als "Vorbote für den Rest der G20" bezeichnete.

Er hob den kürzlich verabschiedeten Genius Act für Stablecoins und das Marktstrukturgesetz hervor, das jetzt im Senat "diskutiert wird".

"Daumen drücken, dass bis Ende dieses Jahres etwas passieren könnte, das wäre ein großer Meilenstein", sagte Armstrong.

Er zitierte auch die US-Strategische Bitcoin-Reserve. "Wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, wäre das wie ein Vision Board gewesen. Jemand hätte gesagt, Sie sind verrückt, die US-Regierung wird nicht offiziell Bitcoin halten."

Während diese Bitcoin-Preisvorhersage machbar erscheint, ist sie nur eine Investitionsoption für langfristige Anleger. Diejenigen, die nach kurzfristigen Gewinnen mit gutem Kapital suchen, investieren besser in eine aufstrebende PayFi-Lösung namens Remittix, die bis Ende 2025 um das 50-fache steigen soll.

Warum in Remittix investieren?

Remittix ist eine PayFi-Plattform, die sofortige Krypto-zu-Bank-Überweisungen in über 30 Ländern ermöglicht und mehr als 40 Kryptowährungen unterstützt.

Die Plattform bietet auch ein Vermittlungsprogramm, bei dem Benutzer einen 15% Bonus auf den Vorverkaufskauf ihres Empfohlenen in USDT erhalten. Belohnungen können alle 24 Stunden über das Remittix-Dashboard zur Auszahlung oder Reinvestition beansprucht werden.

Remittix Highlights:

  • Das Remittix-Team ist jetzt von CertiK, der Nr. 1 unter den Blockchain-Sicherheitsfirmen, verifiziert. RTX ist auf CertiK für Pre-Launch-Token auf Platz 1.
  • Konzipiert für Krypto-Natives und Nicht-Krypto-Benutzer, kann es von Geschäftsinhabern, Freiberuflern und Überweisern genutzt werden.

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie sich ihr Projekt hier ansehen:

Website: https://remittix.io/       

Socials: https://linktr.ee/remittix   

$250.000 Gewinnspiel: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Diese Veröffentlichung ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Der Beitrag Bitcoin-Preisvorhersage: Könnte Bitcoin bis 2030 1.000.000 $ erreichen? erschien zuerst auf Coindoo.

