Bitcoin-Preisprognose: Nach dem Allzeithoch steht nur noch $128.000 zwischen BTC und einem exponentiellen Anstieg auf $160.000

Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten.