Bitcoin-Prognose heute, während Bitcoin-Schatzkammern den Dip kaufen, Saylor in die Bloomberg 500 aufgenommen wird und mehr...

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin-Vorhersage heute, während Bitcoin Treasuries den Dip kaufen, Saylor der Bloomberg 500 beitritt und mehr... erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Live Bitcoin Hyper Updates Heute: Bitcoin-Vorhersage heute, während Bitcoin Treasuries den Dip kaufen, Saylor der Bloomberg 500 beitritt und mehr... Registrieren Sie sich für unseren Newsletter! Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Updates und exklusive Angebote zu erhalten. Leah ist eine britische Journalistin mit einem BA in Journalismus, Medien und Kommunikation und fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Content-Writing. In den letzten vier Jahren lag ihr Fokus hauptsächlich auf Web3-Technologien, angetrieben von ihrer echten Begeisterung für Dezentralisierung und die neuesten technologischen Fortschritte. Sie hat für führende Krypto- und NFT-Publikationen geschrieben – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport und NFT Lately – was sie in eine leitende Position im Krypto-Journalismus gebracht hat. Ob sie aktuelle Nachrichten oder ausführliche Rezensionen verfasst, sie bemüht sich stets, ihre Leser mit den neuesten Erkenntnissen und Informationen zu fesseln. Ihre Artikel umfassen oft die heißesten Kryptos, Börsen und sich entwickelnde Vorschriften. Als Teil ihrer Strategie, Krypto-Neulinge ins Web3 zu locken, erklärt sie selbst die komplexesten Themen auf leicht verständliche und ansprechende Weise. Als weiterer Beleg für ihren dynamischen journalistischen Hintergrund hat sie für verschiedene Bereiche geschrieben, darunter Softwaretests (TEST Magazine), Reisen (Travel Off Path) und Musik (Mixmag). Wenn sie nicht gerade tief in einem Krypto-Kaninchenbau steckt, ist sie wahrscheinlich beim Inselhopping (wobei Galapagos und Hainan ihre bevorzugten Ziele sind). Oder sie zeichnet vielleicht Kreidebleistiftzeichnungen, während sie den Pixies, ihrer absoluten Lieblingsband, zuhört. Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Privacy Center oder Cookie Policy. Ich stimme zu Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/Der Beitrag Bitcoin-Vorhersage heute, während Bitcoin Treasuries den Dip kaufen, Saylor der Bloomberg 500 beitritt und mehr... erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Live Bitcoin Hyper Updates Heute: Bitcoin-Vorhersage heute, während Bitcoin Treasuries den Dip kaufen, Saylor der Bloomberg 500 beitritt und mehr... Registrieren Sie sich für unseren Newsletter! Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Updates und exklusive Angebote zu erhalten. Leah ist eine britische Journalistin mit einem BA in Journalismus, Medien und Kommunikation und fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Content-Writing. In den letzten vier Jahren lag ihr Fokus hauptsächlich auf Web3-Technologien, angetrieben von ihrer echten Begeisterung für Dezentralisierung und die neuesten technologischen Fortschritte. Sie hat für führende Krypto- und NFT-Publikationen geschrieben – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport und NFT Lately – was sie in eine leitende Position im Krypto-Journalismus gebracht hat. Ob sie aktuelle Nachrichten oder ausführliche Rezensionen verfasst, sie bemüht sich stets, ihre Leser mit den neuesten Erkenntnissen und Informationen zu fesseln. Ihre Artikel umfassen oft die heißesten Kryptos, Börsen und sich entwickelnde Vorschriften. Als Teil ihrer Strategie, Krypto-Neulinge ins Web3 zu locken, erklärt sie selbst die komplexesten Themen auf leicht verständliche und ansprechende Weise. Als weiterer Beleg für ihren dynamischen journalistischen Hintergrund hat sie für verschiedene Bereiche geschrieben, darunter Softwaretests (TEST Magazine), Reisen (Travel Off Path) und Musik (Mixmag). Wenn sie nicht gerade tief in einem Krypto-Kaninchenbau steckt, ist sie wahrscheinlich beim Inselhopping (wobei Galapagos und Hainan ihre bevorzugten Ziele sind). Oder sie zeichnet vielleicht Kreidebleistiftzeichnungen, während sie den Pixies, ihrer absoluten Lieblingsband, zuhört. Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Privacy Center oder Cookie Policy. Ich stimme zu Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/

Bitcoin-Prognose heute, während Bitcoin-Schatzkammern den Dip kaufen, Saylor in die Bloomberg 500 aufgenommen wird und mehr...

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:47
Hyperlane
HYPER$0,17749+2,17%
Moonveil
MORE$0,004926-6,95%
DeepBook
DEEP$0,068752+2,88%
COM
COM$0,006279+1,42%
Sign
SIGN$0,04052+2,37%

















































Leah ist eine britische Journalistin mit einem BA in Journalismus, Medien und Kommunikation und fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Content-Writing.

In den letzten vier Jahren lag ihr Fokus hauptsächlich auf Web3-Technologien, angetrieben von ihrer echten Begeisterung für Dezentralisierung und die neuesten technologischen Fortschritte.

Sie hat für führende Krypto- und NFT-Publikationen geschrieben – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport und NFT Lately – was sie in eine leitende Rolle im Krypto-Journalismus gebracht hat.

Ob sie aktuelle Nachrichten oder ausführliche Rezensionen verfasst, sie bemüht sich stets, ihre Leser mit den neuesten Erkenntnissen und Informationen zu fesseln. Ihre Artikel umfassen oft die angesagtesten Kryptowährungen, Börsen und sich entwickelnde Vorschriften.

Als Teil ihres Plans, Krypto-Neulinge ins Web3 zu locken, erklärt sie selbst die komplexesten Themen auf leicht verständliche und ansprechende Weise.

Als weiterer Beleg für ihren dynamischen journalistischen Hintergrund hat sie für verschiedene Bereiche geschrieben, darunter Softwaretests (TEST Magazine), Reisen (Travel Off Path) und Musik (Mixmag).

Wenn sie nicht gerade tief in einem Krypto-Kaninchenbau steckt, macht sie wahrscheinlich Inselhopping (wobei die Galapagos und Hainan ihre bevorzugten Ziele sind). Oder sie zeichnet vielleicht mit Kreide, während sie die Pixies hört, ihre absolute Lieblingsband.

Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Datenschutzcenter oder Cookie-Richtlinie. Ich stimme zu


Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4033+5,61%
Intuition
TRUST$0,2069-1,75%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02003+5,81%
Moonveil
MORE$0,00495-6,33%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7367+0,24%
Notcoin
NOT$0,0007679-1,42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 846,91
$105 846,91$105 846,91

+2,01%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 634,11
$3 634,11$3 634,11

+3,36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,57
$166,57$166,57

+2,48%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4015
$2,4015$2,4015

+3,69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18122
$0,18122$0,18122

+1,76%