Bitcoin News: 99% der Investoren sind im Gewinn, Korrekturrisiken steigen

Daten von CryptoQuant zeigen, dass etwa 99,3% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin derzeit mehr wert sind als ihr Kaufpreis. Dieses Niveau der Rentabilität ist zuvor nur wenige Male aufgetreten, und jedes Mal folgte ein kleiner Markt-Rückgang, üblicherweise zwischen 3% und 10%.

Marktbeobachter sagen, dass wenn jeder auf Gewinnen sitzt, einige Händler dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, was vorübergehenden Verkaufsdruck erzeugt. Dieses Muster, das zuletzt in früheren Phasen von Bullenläufen zu sehen war, gibt dem Markt oft Zeit abzukühlen, bevor er wieder höher steigt.

Stimmung verbessert sich, bleibt aber vorsichtig

Gleichzeitig bleibt die Anlegerstimmung optimistisch. Der Fear and Greed Index steht bei 63, was auf wachsenden Optimismus hindeutet, aber keine vollständige Euphorie. Analyst Darkfost merkte an, dass in früheren Zyklen Bitcoin erst seinen Höhepunkt erreichte, nachdem dieser Index 80 überschritten hatte, was bedeutet, dass der Markt möglicherweise noch Raum zum Wachsen hat, bevor die Begeisterung übermäßig wird.

Bitcoin ist diese Woche wieder in Richtung 122.000 Dollar geklettert und bewegt sich knapp unter seinem Rekordniveau. Viele Händler sehen diese Phase eher als Konsolidierungsperiode denn als Umkehrung.

Institutionelle Nachfrage verstärkt sich

Der institutionelle Appetit wächst weiter. Bitcoin-ETFs verzeichneten diese Woche Zuflüsse von 3,2 Milliarden Dollar, ihr höchstes Niveau des Jahres. Analysten von Standard Chartered glauben, dass diese erneuerte Nachfrage die Preise in Richtung 200.000 Dollar bis zum Jahresende treiben könnte, wenn die Zuflüsse stabil bleiben.

Obwohl eine kleine Korrektur kurzfristig möglich erscheint, argumentieren Analysten, dass sie wahrscheinlich gesund wäre. Nach monatelangen Gewinnen könnte ein kurzer Rückgang den Momentum stabilisieren und den Markt auf einen weiteren Aufwärtsschub vorbereiten.

Vorerst zeigt die breite Rentabilität von Bitcoin, wie zuversichtlich Investoren geworden sind – aber die Geschichte deutet darauf hin, dass selbst starke Bullenmärkte eine Atempause einlegen, bevor sie neue Rekorde aufstellen.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

