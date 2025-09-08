BörseDEX+
Bitcoin neutraler Trend, aber Volatilitätsrisiko steigt im September

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:36
Kernpunkte:

  • KI-Modelle prognostizieren einen flachen Bitcoin-Trend, zeigen aber über 50% Unsicherheit bis Ende September.
  • Ein Whale eröffnete einen gehebelten Short von 150 Mio. $, was ein Abwärtsrisiko darstellt, falls BTC steigt.
  • Institutionelle Treasury-Käufe sind stark zurückgegangen, was auf eine schwächere Unternehmensnachfrage nach Bitcoin hindeutet.

Bitcoin bleibt in einer Seitwärtsbewegung, während eine neue KI-Prognose mit dem Temporal Fusion Transformer (TFT)-Modell einen größtenteils flachen Trend zeigt. Das Modell prognostiziert einen Rückgang von 1,72% über 30 Tage, wodurch BTC bis zum 6. Oktober auf 108.771 $ fallen würde.

Die Prognose beinhaltet jedoch einen starken Anstieg der Unsicherheit, wobei sich die Konfidenzintervalle in der letzten Septemberwoche deutlich verbreitern. Dies deutet auf ein erhöhtes Risiko und die Möglichkeit hoher Volatilität hin, ausgelöst durch externe Ereignisse oder Stimmungsänderungen.

Die 7-Tage-Prognose erwartet einen leichten Rückgang von 1,1%, wodurch BTC nahe dem Niveau von 109.451 $ bleibt. Während der Preistrend jetzt stabil erscheint, spiegelt das Modell eine steigende Unvorhersehbarkeit wider, die kurzfristige Strategien beeinflussen könnte.

Quelle: CryptoQuant

Die Kombination der Ergebnisse aus den TFT- und WaveNet-Modellen zeigt, dass Bitcoin in diesem Monat wahrscheinlich im Bereich von 108.000 $ bis 120.000 $ bleiben wird. Das Hauptszenario unterstützt die Konsolidierung in diesem Band, während ein sekundäres Szenario eine explosive Bewegung in beide Richtungen ermöglicht.

Der konservative Ansatz des TFT-Modells erkennt dennoch die Möglichkeit eines überraschenden Ergebnisses an, da die Unsicherheit zum Monatsende bei 50% liegt. Dies ist der höchste Wert, der in diesem Prognosezyklus verzeichnet wurde, was die Notwendigkeit zur Vorsicht in der letzten Woche erhöht.

Whale-Short-Position und institutioneller Rückzug erhöhen den Abwärtsdruck

Während KI-Modelle neutrale Trends hervorheben, deutet das Marktverhalten auf eine bärische Tendenz hin, da große Akteure aggressive Short-Positionen einnehmen. Ein Bitcoin-Whale eröffnete kürzlich einen Short-Trade von 150,49 Mio. $ mit 25-fachem Hebel, insgesamt 1.350,93 BTC.

Der Einstiegspreis lag bei 111.292,60 $, und BTC wird derzeit nahe 111.301,00 $ gehandelt, was einen kleinen nicht realisierten Verlust von 0,23% zeigt. Dies setzt den Trade einer Liquidation bei 115.052,81 $ aus, mit einer verwendeten Margin von 6,02 Mio. $ und Finanzierungsgewinnen von 91.645 $.

Das Vorhandensein von gehebeltem Short-Interesse in diesem Ausmaß signalisiert Vorsicht unter Händlern mit hohem Kapital und verstärkt den kurzfristigen Verkaufsdruck. Händler bleiben wachsam, besonders wenn BTC Niveaus nahe der Liquidationszone des Whales testet.

Darüber hinaus stellt der Analyst Crypto Rover einen starken Rückgang der Bitcoin-Treasury-Unternehmensaktivität fest, die jetzt bei 2,17 liegt, nachdem sie zuvor über 4,5 lag. Dieser Rückgang spiegelt eine mögliche Verlangsamung der institutionellen Nachfrage nach starker Akkumulation zu Beginn des Jahres wider.

Bitcoin Treasury Buyers | Quelle: X

Bitcoin wird jetzt bei etwa 111.548 $ gehandelt, ein Rückgang von 0,22% am Tag, während die Kaufaktivität von Unternehmen nachlässt. Die Korrektur könnte entweder auf vorübergehende Gewinnmitnahmen oder frühe Anzeichen einer Nachfrageermüdung unter institutionellen Akteuren hindeuten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-neutral-trend-but-volatilityrisk/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

