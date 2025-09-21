BörseDEX+
Bitcoin-Mining erreicht Rekord-Schwierigkeitsgrad, während Regierungen in den Wettbewerb einsteigen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
Bitcoin
  • 20. September 2025
  • |
  • 22:49

Das Bitcoin-Netzwerk hat gerade einen weiteren Rekord aufgestellt — aber es sind nicht die Miner, die feiern. Die Schwierigkeit, neue Blöcke zu produzieren, ist auf ein beispielloses Niveau gestiegen, ein Zeichen dafür, dass enorme Mengen an Rechenleistung in das System fließen.

Gleichzeitig hat die Hashrate die Eine-Billion-Marke überschritten, was die Intensität des Wettbewerbs unterstreicht.

Für traditionelle Mining-Unternehmen, sowohl öffentliche als auch private, geht es bei diesem Anstieg nicht mehr nur darum, schnellere Anlagen zu installieren. Ihre härtesten Konkurrenten sind zunehmend nicht andere Unternehmen, sondern Regierungen und Energieversorger mit einzigartigen Vorteilen.

Regierungen verwandeln überschüssige Energie in Bitcoin

Mehrere Länder haben begonnen, mit staatlich unterstützten Mining-Operationen zu experimentieren. Pakistan enthüllte Anfang dieses Jahres Pläne, 2.000 Megawatt ungenutzten Stroms für Bitcoin bereitzustellen, während Bhutan und El Salvador bereits ähnliche Initiativen erkunden. Diese Projekte ermöglichen es Regierungen, überschüssige oder erneuerbare Energie zu monetarisieren, ohne sich um die hohen Kosten sorgen zu müssen, die kleinere Miner normalerweise in den Ruin treiben.

Texanische Versorgungsunternehmen definieren das Spiel neu

In den USA ist Texas das Epizentrum der Innovation. Lokale Versorgungsunternehmen integrieren Bitcoin-Mining in Partnerschaft mit ERCOT, dem Netzbetreiber, in das Stromnetz des Bundesstaates. Wenn die Stromnachfrage niedrig ist, verbrauchen Mining-Maschinen den Überschuss, und wenn die Nachfrage steigt, werden die Anlagen sofort abgeschaltet, um Kapazitäten freizugeben. Diese Strategie hält das Netz stabil und verwandelt verschwendete Energie in neue Einnahmequellen.

Für Versorgungsunternehmen ist dies eine perfekte Absicherung: Sie haben keine Energiekosten, die Mining-Firmen belasten, profitieren aber von den Vorteilen. Dieser strukturelle Vorteil verschiebt das Spielfeld weiter weg von Unternehmen, die auf marktpreisabhängige Energie angewiesen sind.

Zentralisierungsbedenken wachsen

Die Folge ist ein Mining-Sektor, der zunehmend konsolidiert erscheint. Kleinere Akteure, die bereits durch die Kosten für Hochleistungshardware unter Druck stehen, werden von Unternehmen mit praktisch kostenloser Energie auskonkurriert. Selbst große, börsennotierte Miner haben Schwierigkeiten, mit den Ressourcen Schritt zu halten, die Regierungen und Infrastrukturanbieter einsetzen können.

Der Vorteil für Bitcoin ist klar: Die Sicherheit war noch nie stärker. Aber die Frage, die über der Branche schwebt, ist, ob die Dezentralisierung — eines der Grundprinzipien von Bitcoin — diese neue Phase des industriellen Mining überleben kann.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte vertraut. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu verwandeln. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: https://coindoo.com/bitcoin-mining-hits-record-difficulty-as-governments-join-the-race/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

