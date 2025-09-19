BörseDEX+
Bitcoin-Mining-Schwierigkeit erreicht neuen Höchststand und schmälert Miner-Gewinne

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/19 21:00

Wichtige Hinweise

  • Die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin hat einen neuen Rekord erreicht, was auf einen erheblichen Anstieg der gesamten Rechenleistung hinweist, die das Netzwerk sichert.
  • Diese höhere Schwierigkeit stärkt die Sicherheitsprotokolle von Bitcoin und macht die Blockchain widerstandsfähiger gegen potenzielle 51%-Angriffe.
  • Miner stehen nun vor erhöhten Betriebskosten und Druck auf die Gewinne, was die bestehende Machtkonzentration unter den führenden Mining-Pools verschlimmern könnte.

Miner spüren den Druck, da die Mining-Schwierigkeit des Netzwerks am 19. September ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Während dieser Meilenstein Bitcoin sicherer macht als je zuvor, verstärkt er auch die wirtschaftliche Herausforderung für diejenigen, die das Netzwerk aufrechterhalten, und zwingt sie, mehr Ressourcen für die gleiche Belohnung aufzuwenden.


Diese Schwierigkeitsanpassung ist eine integrierte Funktion des Netzwerks, die darauf ausgelegt ist, auf Änderungen der Rechenleistung oder Hashrate zu reagieren. Der neue Rekord, der auf Blockchain-Explorern wie Mempool.space sichtbar ist, bestätigt, dass eine massive Menge leistungsstarker Hardware online gegangen ist.

Dieser selbstregulierende Mechanismus stellt sicher, dass Blöcke im Durchschnitt alle 10 Minuten gefunden werden, schafft aber eine wettbewerbsintensive Umgebung mit hohem Einsatz für Miner.

Ein schrumpfendes Stück vom Kuchen

Diagramm, das das Wachstum der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit im vergangenen Jahr zeigt. | Bildquelle: Mempool.space

Die Nachricht löste sofortige und geteilte Reaktionen aus einer Community aus, deren langfristige Stimmung sich in letzter Zeit in Richtung Vermögensakkumulation verschoben hat.

Viele feierten die verstärkten Verteidigungsmaßnahmen des Netzwerks, wobei ein X-Benutzer anmerkte, dass es die "unübertroffene Netzwerkstärke" von Bitcoin zeigt.

Andere wiesen jedoch auf die direkten finanziellen Folgen hin. Alle Miner konkurrieren um denselben Pool an Belohnungen. In den letzten 24 Stunden (ungefähr 144 Blöcke) bestand dieser "Kuchen" aus etwa 453,22 BTC im Wert von über 52 Millionen Dollar.

Mit der neuen Schwierigkeit schrumpft der Anteil jedes Miners an diesem Kuchen, was bedeutet, dass sie mehr Hashleistung einsetzen müssen, nur um ihre Einnahmen zu halten. Diese Dynamik wurde von X-Benutzer Flipstra Damus erfasst, der beobachtete, dass schrumpfende Gewinnmargen die Konsolidierung der Miner beschleunigen könnten.

Diese Konsolidierung ist bereits ein wesentliches Merkmal des Netzwerks. Daten aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass die Mehrheit der Hashrate von einer kleinen Anzahl von Unternehmen kontrolliert wird.

Die drei größten Pools allein, Foundry USA (30,7%), AntPool (19,43%) und ViaBTC (13,52%), machen über 63% aller gefundenen Blöcke aus.

Dieser Druck gestaltet die Branche bereits um, da einige große, börsennotierte Mining-Unternehmen Schwenks in andere Sektoren wie KI erkunden, um neue Einnahmequellen zu schaffen.

Für die Dutzenden kleinerer Pools, die den langen Schwanz der Hashrate ausmachen, ist die Wahl viel härter. Diese wachsende betriebliche Herausforderung wird durch externe Faktoren verstärkt, einschließlich erhöhter regulatorischer Herausforderungen für börsennotierte Unternehmen.

Haftungsausschluss: Coinspeaker ist bestrebt, unvoreingenommene und transparente Berichterstattung zu liefern. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte aber nicht als Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Als Web3-Marketingstratege und ehemaliger CMO von DuckDAO übersetzt Zoran Spirkovski komplexe Krypto-Konzepte in überzeugende Narrative, die Wachstum fördern. Mit einem Hintergrund im Krypto-Journalismus zeichnet er sich durch die Entwicklung von Go-to-Market-Strategien für DeFi-, L2- und GameFi-Projekte aus.

Quelle: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-mining-difficulty-hits-new-peak-squeezing-miner-profits/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

