Bitcoin-Mining-Schwierigkeit erreicht im September erneut neues Allzeithoch

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:07

Die Bitcoin (BTC) Mining-Schwierigkeit, eine Kennzahl, die die relative Herausforderung beim Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain verfolgt, stieg am Freitag auf ein neues Allzeithoch von 142,3 Billionen.

Die Mining-Schwierigkeit erreichte im August und September aufeinanderfolgende Allzeithochs, angetrieben durch einen Zustrom von neu eingesetzter Rechenleistung in den letzten Wochen.

Die Hashrate von Bitcoin, der Durchschnitt der gesamten Rechenleistung, die das dezentralisierte Währungsprotokoll sichert, erreichte am Freitag laut CryptoQuant ebenfalls ein Allzeithoch von über 1,1 Billionen Hashes pro Sekunde.

Die steigende Mining-Schwierigkeit und der ständige Bedarf an energiehungriger Hochleistungsrechenleistung zur Sicherung des Netzwerks erschweren es einzelnen Minern und Unternehmen, zu konkurrieren, was Bedenken aufkommen lässt, dass das Bitcoin-Mining zunehmend zentralisiert wird.

Die Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerks erreichte im September ein neues Allzeithoch. Quelle: CryptoQuant

Verwandt: Bitcoin-Mining-Aktien übertreffen BTC, da Investoren auf KI-Schwenks setzen

Börsennotierte Unternehmen stehen unter Druck von Regierungen und Energieinfrastrukturanbietern

Kleinere Miner und sogar börsennotierte Unternehmen sehen sich einem zunehmenden Wettbewerb durch Regierungen gegenüber, die Zugang zu kostenlosen Energieressourcen haben, sowie durch Energieinfrastrukturanbieter, die Bitcoin-Mining vertikal in ihre Geschäftstätigkeit integrieren können.

Mehrere Regierungen betreiben bereits Bitcoin-Mining oder erkunden Mining mit überschüssiger Energie, darunter Bhutan, Pakistan und El Salvador.

Im Mai kündigte die pakistanische Regierung Pläne an, 2.000 Megawatt (MW) überschüssige Energie für Bitcoin-Mining bereitzustellen, als Teil der regulatorischen Neuausrichtung des Landes zur Akzeptanz von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten.

Energieversorger im US-Bundesstaat Texas integrieren ebenfalls Bitcoin-Mining in ihre Infrastruktur, um elektrische Lasten in Zusammenarbeit mit dem Energy Reliability Council of Texas (ERCOT) auszugleichen.

Eine Grafik, die die Reduzierung des Energieverbrauchs von Krypto-Minern in Texas während Zeiten der Spitzennachfrage von 2021-2023 zeigt. Quelle: ERCOT

Stromnetze können unter einem Mangel an Energie leiden, um den Verbraucherbedarf während der Spitzennachfrage zu decken, oder unter zu viel überschüssiger Energie in Zeiten geringer Verbrauchernachfrage, was das Stromnetz beschädigen und eine Gefahr darstellen kann, wenn sie nicht richtig umgeleitet wird.

Energieunternehmen in Texas nutzen Bitcoin-Mining als steuerbare Lastressource, um diese elektrischen Diskrepanzen auszugleichen, indem sie überschüssige Energie in Zeiten geringer Nachfrage verbrauchen und ihre Mining-Anlagen während Zeiten der Spitzenverbrauchernachfrage abschalten.

Dies schafft Gewinn für diese Stromversorger, ohne dass sie sich über die variablen Energiekosten Gedanken machen müssen, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber börsennotierten Mining-Unternehmen schafft, die zahlen müssen.

Magazin: 7 Gründe, warum Bitcoin-Mining eine schreckliche Geschäftsidee ist

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-difficulty-all-time-high-centralization-fear?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

