Bitcoin Mining Difficulty erreicht Allzeithoch während BTC-Preis konsolidiert

Die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit ist von 134,7 Billionen auf 137 Billionen gestiegen.

Dies ist der fünfte aufeinanderfolgende Anstieg dieser Kennzahl seit Juni.

Die Bitcoin-Mining-Rentabilität steht unter Druck, was kleine Miner dazu zwingt, ihre Bestände zu liquidieren.

Mining-Schwierigkeit ist auf ein Rekordhoch von 136 Billionen gestiegen. Ausgehend vom vorherigen Allzeithoch von 134,7 Billionen setzt diese Kennzahl den Ton für einen starken Wettbewerb unter den Minern, da sie auch die verbesserte Effizienz der Mining-Hardware widerspiegelt. Das neue Hoch wurde am 06.09.2025 verzeichnet.

Bitcoin-Mining-Schwierigkeit und Rentabilität im Vergleich

Der Wettbewerb um das Hinzufügen eines neuen Blocks zur Blockchain und die Sicherung der Block-Belohnung wird täglich steiler. Miner benötigen mehr Rechenleistung, um die Rätsel zu lösen, die für die Validierung von Transaktionen und den Erhalt von Belohnungen erforderlich sind.







Dies ist der fünfte aufeinanderfolgende Anstieg dieser Kennzahl seit Juni. Sie kletterte um den 04.08. auf ein Rekordhoch von 127,6 Billionen. Dieser konstante Anstieg deutet darauf hin, dass mehr Miner dem Netzwerk beitreten, ein Schritt, der zur Steigerung der Sicherheit und Dezentralisierung beiträgt. Außerdem kehrte dieser Trend einen kurzen Rückgang im Juni um, als die Schwierigkeit auf 116,9 Billionen fiel.

Derzeit zeigt die Hashrate von Bitcoin Anzeichen einer Abkühlung von ihren Sommerhöchstständen. Zur Einordnung: Die Hashrate ist die gesamte Rechenleistung, die zur Sicherung des Bitcoin-Netzwerks erforderlich ist. Sie ist nahe an Rekordniveaus geblieben, und die jüngste Divergenz zwischen Hashrate und Schwierigkeit erregt große Aufmerksamkeit. Analysten sind besorgt, dass die anhaltenden Schwierigkeitserhöhungen die Margen verhärten könnten,

Dies gilt insbesondere für kleinere Betreiber, die keinen Zugang zu kostengünstiger Energie oder hochmoderner Ausrüstung haben. Darüber hinaus spiegelt dies einen breiteren Trend wider, bei dem Mining-Unternehmen im industriellen Maßstab die Kontrolle über die Blockproduktion konsolidieren. Diesem Anstieg der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit folgt eine Erhöhung der Betriebskosten für Strom und Kühlung. Andererseits sinkt der Umsatz pro Terahash.

Diejenigen, die mit einem größeren Problem konfrontiert sind, sind Miner mit älteren oder weniger effizienten Anlagen. Für diese Kategorie kleiner Miner wird die Wirtschaftlichkeit zunehmend herausfordernder, und sie könnten schließlich gezwungen sein, ihre Maschinen abzuschalten oder Reserven zu verkaufen, um Liquidität zu erhalten.

Gleichzeitig steht die Bitcoin-Mining-Rentabilität unter Druck, und kleine Miner sind gezwungen, ihre geschürften Coins zu liquidieren. Sie mussten das Tempo des Verkaufs ihrer Bitcoin-Bestände erhöhen, um die Betriebskosten zu decken. Größere öffentliche Mining-Anlagen sind von dieser Situation nicht stark betroffen, da sie Zugang zu Finanzierungs- oder Absicherungsstrategien haben.

American Bitcoin geht an die Nasdaq

Unterdessen ist American Bitcoin, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, endlich an der Nasdaq-Börse an die Öffentlichkeit gegangen.

Das von Donald Trump Jr. und Eric Trump unterstützte Unternehmen fusionierte mit Gryphon Digital Mining (NASDAQ-CM: GRYP), um diesen Schritt zu erreichen. Der Wechsel zur Nasdaq wurde Anfang dieses Monats abgeschlossen.

Nach der Fusion operiert das Unternehmen nun unter dem Namen American Bitcoin und wird unter dem Kürzel ABTC gehandelt. Diese Nachricht hat dazu beigetragen, dass der Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt der Erstellung in die Konsolidierungszone gerutscht ist. Die Münze wird jetzt mit $111.821 bewertet, ein Anstieg von 0,64% in 24 Stunden.

