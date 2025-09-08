BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin Miner erreichen Rekord-Schwierigkeitsgrad bei niedrigen Transaktionsniveaus erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin ist auf ein Rekordhoch von über 136 Billionen gestiegen, was härtere Bedingungen für Miner schafft, die bereits mit schrumpfenden Einnahmen zu kämpfen haben. Die Anpassung, die bei Blockhöhe 913.248 verzeichnet wurde, markierte einen Anstieg von 4% von 129,6 Billionen und verlängerte eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Juni, laut Zahlen von Mempool. Bitcoin Miner stehen vor engen Margen mit Rekordschwierigkeit und schwächeren Einnahmen Dieser Mechanismus ist zentral für das Design von Bitcoin. Schwierigkeitsgrade werden alle 2.016 Blöcke neu kalibriert – ungefähr alle zwei Wochen – um die Blockproduktion nahe am Zehn-Minuten-Ziel zu halten. Gesponsert Gesponsert Ein Anstieg signalisiert, dass mehr Rechenleistung dem Netzwerk beigetreten ist, während ein Rückgang Miner-Austritte widerspiegelt. In beiden Fällen sorgt die Anpassung für Stabilität im Tempo der neuen Blockerstellung. Bitcoin Mining-Schwierigkeit. Quelle: Mempool Gleichzeitig kommt die steigende Schwelle zu einer herausfordernden Zeit für Bitcoin Miner. Daten vom Hashrate Index zeigen, dass der Hashpreis – der Maßstab für Miner-Einnahmen pro Einheit Rechenleistung – auf etwa 51 $ gesunken ist. Dieses Niveau ist das schwächste seit Juni und unterstreicht, wie der Einnahmendruck steigt, während sich gleichzeitig der Wettbewerb intensiviert. Bitcoin Hashpreis Index. Quelle: Hashrate Index. Laut Hashrate Index verdeutlichten die August-Zahlen diese Belastung. Während des Monats lag der durchschnittliche Hashpreis von Bitcoin über den Zeitraum bei 56,44 $, etwa 5% niedriger als im Juli. Gleichzeitig stellte die Firma fest, dass die BTC-Transaktionsgebühren in diesem Zeitraum wenig bis gar keine Unterstützung boten. Hashrate Index wies darauf hin, dass BTC Miner durchschnittlich nur 0,025 BTC pro Block sammelten – ein Rückgang von 19,6% gegenüber Juli und die schwächste Leistung seit Ende 2011. In Dollar ausgedrückt bedeutete das durchschnittliche tägliche Gebühreneinnahmen von 2.904 $, fast 20% weniger im Monatsvergleich und der niedrigste Stand seit Anfang 2013. In Anbetracht des oben Genannten befinden sich Bitcoin Miner in einer Zwickmühle, da die Kombination aus Rekordschwierigkeitsgraden und schwächeren Einnahmeströmen ihre Betriebe auf engen Margen belässt...Der Beitrag Bitcoin Miner erreichen Rekord-Schwierigkeitsgrad bei niedrigen Transaktionsniveaus erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin ist auf ein Rekordhoch von über 136 Billionen gestiegen, was härtere Bedingungen für Miner schafft, die bereits mit schrumpfenden Einnahmen zu kämpfen haben. Die Anpassung, die bei Blockhöhe 913.248 verzeichnet wurde, markierte einen Anstieg von 4% von 129,6 Billionen und verlängerte eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Juni, laut Zahlen von Mempool. Bitcoin Miner stehen vor engen Margen mit Rekordschwierigkeit und schwächeren Einnahmen Dieser Mechanismus ist zentral für das Design von Bitcoin. Schwierigkeitsgrade werden alle 2.016 Blöcke neu kalibriert – ungefähr alle zwei Wochen – um die Blockproduktion nahe am Zehn-Minuten-Ziel zu halten. Gesponsert Gesponsert Ein Anstieg signalisiert, dass mehr Rechenleistung dem Netzwerk beigetreten ist, während ein Rückgang Miner-Austritte widerspiegelt. In beiden Fällen sorgt die Anpassung für Stabilität im Tempo der neuen Blockerstellung. Bitcoin Mining-Schwierigkeit. Quelle: Mempool Gleichzeitig kommt die steigende Schwelle zu einer herausfordernden Zeit für Bitcoin Miner. Daten vom Hashrate Index zeigen, dass der Hashpreis – der Maßstab für Miner-Einnahmen pro Einheit Rechenleistung – auf etwa 51 $ gesunken ist. Dieses Niveau ist das schwächste seit Juni und unterstreicht, wie der Einnahmendruck steigt, während sich gleichzeitig der Wettbewerb intensiviert. Bitcoin Hashpreis Index. Quelle: Hashrate Index. Laut Hashrate Index verdeutlichten die August-Zahlen diese Belastung. Während des Monats lag der durchschnittliche Hashpreis von Bitcoin über den Zeitraum bei 56,44 $, etwa 5% niedriger als im Juli. Gleichzeitig stellte die Firma fest, dass die BTC-Transaktionsgebühren in diesem Zeitraum wenig bis gar keine Unterstützung boten. Hashrate Index wies darauf hin, dass BTC Miner durchschnittlich nur 0,025 BTC pro Block sammelten – ein Rückgang von 19,6% gegenüber Juli und die schwächste Leistung seit Ende 2011. In Dollar ausgedrückt bedeutete das durchschnittliche tägliche Gebühreneinnahmen von 2.904 $, fast 20% weniger im Monatsvergleich und der niedrigste Stand seit Anfang 2013. In Anbetracht des oben Genannten befinden sich Bitcoin Miner in einer Zwickmühle, da die Kombination aus Rekordschwierigkeitsgraden und schwächeren Einnahmeströmen ihre Betriebe auf engen Margen belässt...

Bitcoin-Miner erreichen Rekord-Schwierigkeitsgrad bei niedrigen Transaktionsniveaus

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:24
Bitcoin
BTC$106 015,94+3,94%
RISE
RISE$0,008564+3,58%
Moonveil
MORE$0,004943-6,40%
Index Cooperative
INDEX$0,916+12,39%
COM
COM$0,00625+0,53%

Die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin ist auf ein Rekordhoch von über 136 Billionen gestiegen, was härtere Bedingungen für Miner schafft, die bereits mit schrumpfenden Einnahmen zu kämpfen haben.

Die Anpassung, die bei Blockhöhe 913.248 verzeichnet wurde, markierte einen Anstieg von 4% von 129,6 Billionen und verlängerte eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Juni, laut Zahlen von Mempool.

Bitcoin Miner stehen vor engen Margen mit Rekordschwierigkeit und schwächeren Einnahmen

Dieser Mechanismus ist zentral für das Design von Bitcoin. Schwierigkeitsgrade werden alle 2.016 Blöcke neu kalibriert – ungefähr alle zwei Wochen – um die Blockproduktion nahe am Zehn-Minuten-Ziel zu halten.

Gesponsert

Gesponsert

Ein Anstieg signalisiert, dass mehr Rechenleistung dem Netzwerk beigetreten ist, während ein Rückgang Miner-Austritte widerspiegelt. In beiden Fällen sorgt die Anpassung für Stabilität im Tempo der neuen Blockerstellung.

Bitcoin Mining Difficulty. Quelle: Mempool

Unterdessen kommt die steigende Schwelle zu einer herausfordernden Zeit für Bitcoin Miner.

Daten vom Hashrate Index zeigen, dass der Hashpreis – der Maßstab für Miner-Einnahmen pro Einheit Rechenleistung – auf etwa 51 $ gesunken ist.

Dieses Niveau ist das schwächste seit Juni, was unterstreicht, wie der Einnahmendruck steigt, während sich gleichzeitig der Wettbewerb intensiviert.

Bitcoin Hashprice Index. Quelle: Hashrate Index.

Laut Hashrate Index verdeutlichten die August-Zahlen diese Belastung. Während des Monats lag der durchschnittliche Hashpreis von Bitcoin über den Zeitraum bei 56,44 $, etwa 5% niedriger als im Juli.

Gleichzeitig stellte die Firma fest, dass die Transaktionsgebühren von BTC während des Zeitraums wenig bis gar keine Unterstützung boten.

Hashrate Index wies darauf hin, dass BTC Miner durchschnittlich nur 0,025 BTC pro Block sammelten – ein Rückgang von 19,6% gegenüber Juli und die schwächste Leistung seit Ende 2011. In Dollar ausgedrückt bedeutete das durchschnittliche tägliche Gebühreneinnahmen von 2.904 $, fast 20% weniger im Monatsvergleich und der niedrigste Stand seit Anfang 2013.

In Anbetracht des oben Genannten befinden sich Bitcoin Miner in einer Zwickmühle, da die Kombination aus Rekordschwierigkeitsniveaus und schwächeren Einnahmeströmen ihre Betriebe mit engen Margen zurücklässt.

Dies bedeutet, dass Miner möglicherweise im restlichen Jahr unter wachsendem Druck stehen, die Rentabilität aufrechtzuerhalten, es sei denn, der Bitcoin-Preis steigt deutlich oder On-Chain-Aktivitäten generieren höhere Gebühren.

Quelle: https://beincrypto.com/bitcoin-miners-hit-record-difficulty/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0,000000000503-0,78%
SHIBAINU
SHIB$0,000010074+1,47%
SphereX
HERE$0,000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0,000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0,0008+0,12%
FINANCE
FINANCE$0,0003795+18,66%
RealLink
REAL$0,07007+5,65%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106 015,94
$106 015,94$106 015,94

+2,17%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 624,05
$3 624,05$3 624,05

+3,08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,90
$166,90$166,90

+2,68%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4087
$2,4087$2,4087

+4,00%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18210
$0,18210$0,18210

+2,25%