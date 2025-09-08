Der Beitrag Bitcoin Miner erreichen Rekord-Schwierigkeitsgrad bei niedrigen Transaktionsniveaus erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin ist auf ein Rekordhoch von über 136 Billionen gestiegen, was härtere Bedingungen für Miner schafft, die bereits mit schrumpfenden Einnahmen zu kämpfen haben. Die Anpassung, die bei Blockhöhe 913.248 verzeichnet wurde, markierte einen Anstieg von 4% von 129,6 Billionen und verlängerte eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Juni, laut Zahlen von Mempool. Bitcoin Miner stehen vor engen Margen mit Rekordschwierigkeit und schwächeren Einnahmen Dieser Mechanismus ist zentral für das Design von Bitcoin. Schwierigkeitsgrade werden alle 2.016 Blöcke neu kalibriert – ungefähr alle zwei Wochen – um die Blockproduktion nahe am Zehn-Minuten-Ziel zu halten. Ein Anstieg signalisiert, dass mehr Rechenleistung dem Netzwerk beigetreten ist, während ein Rückgang Miner-Austritte widerspiegelt. In beiden Fällen sorgt die Anpassung für Stabilität im Tempo der neuen Blockerstellung. Bitcoin Mining-Schwierigkeit. Quelle: Mempool Gleichzeitig kommt die steigende Schwelle zu einer herausfordernden Zeit für Bitcoin Miner. Daten vom Hashrate Index zeigen, dass der Hashpreis – der Maßstab für Miner-Einnahmen pro Einheit Rechenleistung – auf etwa 51 $ gesunken ist. Dieses Niveau ist das schwächste seit Juni und unterstreicht, wie der Einnahmendruck steigt, während sich gleichzeitig der Wettbewerb intensiviert. Bitcoin Hashpreis Index. Quelle: Hashrate Index. Laut Hashrate Index verdeutlichten die August-Zahlen diese Belastung. Während des Monats lag der durchschnittliche Hashpreis von Bitcoin über den Zeitraum bei 56,44 $, etwa 5% niedriger als im Juli. Gleichzeitig stellte die Firma fest, dass die BTC-Transaktionsgebühren in diesem Zeitraum wenig bis gar keine Unterstützung boten. Hashrate Index wies darauf hin, dass BTC Miner durchschnittlich nur 0,025 BTC pro Block sammelten – ein Rückgang von 19,6% gegenüber Juli und die schwächste Leistung seit Ende 2011. In Dollar ausgedrückt bedeutete das durchschnittliche tägliche Gebühreneinnahmen von 2.904 $, fast 20% weniger im Monatsvergleich und der niedrigste Stand seit Anfang 2013. In Anbetracht des oben Genannten befinden sich Bitcoin Miner in einer Zwickmühle, da die Kombination aus Rekordschwierigkeitsgraden und schwächeren Einnahmeströmen ihre Betriebe auf engen Margen belässt... 