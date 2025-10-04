Bitcoin-Miner gehen getrennte Wege: CleanSpark häuft 1,6 Mrd. $ in BTC an, während Konkurrent Riot verkauft – Warum? Von: Coinstats 2025/10/04 04:06 Teilen

CleanSpark hat eine der größten selbst geschürften Reserven aufgebaut und neue Kreditlinien gesichert, während Riot die Produktion monetarisiert und Effizienzsteigerungen gemeldet hat, da sich die Bitcoin-Bedingungen weiterentwickelt haben; Die September-Daten umfassen Hashrate, Stromkosten, Einnahmen und Treasury-Strategien.