In letzter Zeit hat Bitcoin einen deutlichen Trend gezeigt, niedrigere Tiefststände zu erreichen, was den gesamten Kryptowährungsmarkt beeinflusst, wobei auch Altcoins diesem Trend folgen. Die Reaktion des Marktes war nicht günstig, was zu einer bedeutenden Diskussion über die Marktdominanz von Bitcoin geführt hat, besonders im Hinblick auf seine jüngste Performance.
Weiterlesen: Bitcoin behält Vorsprung bei Marktschwankungen
Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations