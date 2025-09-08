Bitcoin-Langzeithalter stoßen 241.000 BTC ab, während Bären auf 95.000 $ blicken

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin-Langzeithalter verkaufen 241.000 BTC, während Bären auf 95.000 $ abzielen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Langfristige Bitcoin-Halter verkauften in den letzten 30 Tagen 241.000 BTC. BTC-Preis-Bärenflagge zielt auf 95.500 $. Bitcoin (BTC) Langzeithalter haben im vergangenen Monat mehr als 241.000 BTC verkauft. Anhaltende Verkäufe könnten den Preis laut Analysten in Richtung 95.000 $ oder niedriger treiben. Bitcoin-Langzeithalter verkaufen BTC im Wert von 26 Milliarden $ Bitcoin-Langzeithalter (LTHs) — Einheiten, die Coins seit mindestens sechs Monaten halten — haben begonnen, Coins abzustoßen, als der BTC-Preis im August neue Allzeithochs über 124.500 $ erreichte. Verwandt: Bitcoin erreicht 111.300 $, während Prognose besagt, dass 10% Rückgang "schlimmstes Szenario" sei Bei der Analyse der LTH-Angebotsänderung sagte CryptoQuant-Analyst Maartunn, dass auf rollierender 30-Tage-Basis das Angebot um netto 241.000 BTC gesunken sei, was bei aktuellen Marktpreisen am Montag etwa 26,8 Milliarden $ wert sei. Er fügte hinzu: "Das ist einer der größten Rückgänge seit Anfang 2025." Bitcoin 30-Tage rollierender STH/LTH-Angebotsänderung. Quelle: CryptoQuant Dies könnte in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf den Bitcoin-Preis ausüben, insbesondere in Verbindung mit Whales, die im gleichen Zeitraum mehr als 115.000 BTC abgestoßen haben. Unterdessen hat sich das Wachstum trotz der Tatsache, dass die Gesamtbestände der Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rekordhoch von 1 Million BTC erreicht haben, im vergangenen Monat stark verlangsamt. Die monatlichen Käufe von Strategy brachen von über 134.000 BTC im November 2024 auf nur 3.700 BTC im August 2025 ein, laut Daten von CryptoQuant. Andere Treasury-Unternehmen kauften im August 14.800 BTC, verglichen mit ihrem Rekordhoch von 66.000 Bitcoin im Juni 2025. "Die August-Käufe fielen auch unter die monatlichen Durchschnittswerte für 2025, 26.000 BTC für Strategy und 24.000 BTC für andere Firmen", sagte die On-Chain-Analysefirma in ihrem neuesten wöchentlichen Krypto-Bericht und fügte hinzu: "Kleinere, vorsichtige Transaktionen zeigen, dass die institutionelle Nachfrage schwächer wird." Bitcoin-Treasury-Unternehmen, monatlicher BTC-Kauf. Quelle: CryptoQuant Capriole Investments-Gründer Charles Edwards weist auch darauf hin, dass...Der Beitrag Bitcoin-Langzeithalter verkaufen 241.000 BTC, während Bären auf 95.000 $ abzielen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Langfristige Bitcoin-Halter verkauften in den letzten 30 Tagen 241.000 BTC. BTC-Preis-Bärenflagge zielt auf 95.500 $. Bitcoin (BTC) Langzeithalter haben im vergangenen Monat mehr als 241.000 BTC verkauft. Anhaltende Verkäufe könnten den Preis laut Analysten in Richtung 95.000 $ oder niedriger treiben. Bitcoin-Langzeithalter verkaufen BTC im Wert von 26 Milliarden $ Bitcoin-Langzeithalter (LTHs) — Einheiten, die Coins seit mindestens sechs Monaten halten — haben begonnen, Coins abzustoßen, als der BTC-Preis im August neue Allzeithochs über 124.500 $ erreichte. Verwandt: Bitcoin erreicht 111.300 $, während Prognose besagt, dass 10% Rückgang "schlimmstes Szenario" sei Bei der Analyse der LTH-Angebotsänderung sagte CryptoQuant-Analyst Maartunn, dass auf rollierender 30-Tage-Basis das Angebot um netto 241.000 BTC gesunken sei, was bei aktuellen Marktpreisen am Montag etwa 26,8 Milliarden $ wert sei. Er fügte hinzu: "Das ist einer der größten Rückgänge seit Anfang 2025." Bitcoin 30-Tage rollierender STH/LTH-Angebotsänderung. Quelle: CryptoQuant Dies könnte in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf den Bitcoin-Preis ausüben, insbesondere in Verbindung mit Whales, die im gleichen Zeitraum mehr als 115.000 BTC abgestoßen haben. Unterdessen hat sich das Wachstum trotz der Tatsache, dass die Gesamtbestände der Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rekordhoch von 1 Million BTC erreicht haben, im vergangenen Monat stark verlangsamt. Die monatlichen Käufe von Strategy brachen von über 134.000 BTC im November 2024 auf nur 3.700 BTC im August 2025 ein, laut Daten von CryptoQuant. Andere Treasury-Unternehmen kauften im August 14.800 BTC, verglichen mit ihrem Rekordhoch von 66.000 Bitcoin im Juni 2025. "Die August-Käufe fielen auch unter die monatlichen Durchschnittswerte für 2025, 26.000 BTC für Strategy und 24.000 BTC für andere Firmen", sagte die On-Chain-Analysefirma in ihrem neuesten wöchentlichen Krypto-Bericht und fügte hinzu: "Kleinere, vorsichtige Transaktionen zeigen, dass die institutionelle Nachfrage schwächer wird." Bitcoin-Treasury-Unternehmen, monatlicher BTC-Kauf. Quelle: CryptoQuant Capriole Investments-Gründer Charles Edwards weist auch darauf hin, dass...

Bitcoin-Langzeithalter stoßen 241.000 BTC ab, während Bären auf 95.000 $ blicken

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:53
SIX
SIX$0.01632+1.68%
ChangeX
CHANGE$0.0013864-2.17%
Bitcoin
BTC$105,831.93+3.89%
Moonveil
MORE$0.004926-6.95%
COM
COM$0.006279+1.42%

Wichtige Erkenntnisse:

  • Langfristige Bitcoin-Besitzer verkauften in den letzten 30 Tagen 241.000 BTC.

  • BTC-Preis Bärenflagge zielt auf $95.500. 

Bitcoin (BTC) Langzeitbesitzer haben im vergangenen Monat mehr als 241.000 BTC verkauft. Anhaltende Verkäufe könnten den Preis laut Analysten auf $95.000 oder niedriger drücken.

Bitcoin-Langzeitbesitzer verkaufen BTC im Wert von 26 Milliarden Dollar

Bitcoin-Langzeitbesitzer (LTHs) — Einheiten, die Coins seit mindestens sechs Monaten halten — haben begonnen, Coins abzustoßen, als der BTC-Preis im August neue Allzeithochs über $124.500 erreichte.

Verwandt: Bitcoin erreicht $111.3K, während Prognose besagt, dass 10% Rückgang das 'schlimmste Szenario' sei

Bei der Analyse der LTH-Angebotsänderung sagte CryptoQuant-Analyst Maartunn, dass auf rollierender 30-Tage-Basis das Angebot um netto 241.000 BTC gesunken sei, was bei aktuellen Marktpreisen am Montag etwa $26,8 Milliarden entspricht. Er fügte hinzu:

Bitcoin 30-Tage rollierender STH/LTH Angebotsänderung. Quelle: CryptoQuant

Dies könnte in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf den Bitcoin-Preis ausüben, insbesondere in Verbindung mit Whales, die im gleichen Zeitraum mehr als 115.000 BTC abgestoßen haben. 

Unterdessen hat sich das Wachstum trotz der Tatsache, dass die Gesamtbestände der Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rekordhoch von 1 Million BTC erreicht haben, im vergangenen Monat stark verlangsamt.

Die monatlichen Käufe von Strategy fielen von über 134.000 BTC im November 2024 auf nur 3.700 BTC im August 2025, laut Daten von CryptoQuant.

Andere Treasury-Unternehmen kauften im August 14.800 BTC, verglichen mit ihrem Rekordeinkauf von 66.000 Bitcoin im Juni 2025.

"Die August-Käufe fielen auch unter die monatlichen Durchschnittswerte für 2025, 26K BTC für Strategy und 24K BTC für andere Unternehmen", sagte die On-Chain-Analysefirma in ihrem neuesten wöchentlichen Krypto-Bericht und fügte hinzu:

Bitcoin-Treasury-Unternehmen, monatlicher BTC-Kauf. Quelle: CryptoQuant

Capriole Investments-Gründer Charles Edwards weist auch darauf hin, dass die Rate der Unternehmen, die täglich Bitcoin kaufen, weiter sinkt, ein Zeichen dafür, dass Institutionen "erschöpft" sein könnten.

Die reduzierten Käufe von Treasury-Unternehmen schwächen die Nachfrage weiter und verschärfen den Abwärtstrend.

Bitcoin-Preis Bärenflagge zielt auf $95.000

Bitcoin fiel um 14% von seinem am 16. August erreichten Rekordhoch von $124.500 auf ein Sieben-Wochen-Tief von $107.500 am 30. August, wie Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigen.   

Der Preis hat sich seitdem auf das aktuelle Niveau von etwa $111.500 erholt.

Diese Preisaktion hat eine Bärenflagge auf dem Tages-Chart gedruckt, wie unten gezeigt. Bitcoin fiel am Samstag unter die Flagge und testet nun die untere Grenze der Flagge bei $112.000 (100-Tage-SMA) erneut.

Wenn es nicht gelingt, $112.000 in eine Unterstützung umzuwandeln, würde dies die Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung des gemessenen Ziels der Bärenflagge bei $95.500 auslösen, oder einen Rückgang von 14,5% vom aktuellen Preis.

BTC/USD Tages-Chart. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Das Makrobild sieht jedoch viel gesünder aus, da der 13%ige Rückgang vom Allzeithoch viel flacher ist als frühere Rückgänge, laut X-Benutzer Coin Signals.

Wie Cointelegraph berichtete, beinhalten die neuesten Prognosen nun, dass Bitcoin möglicherweise unter $90.000 fallen könnte, während es immer noch auf dem Weg zu neuen Allzeithochs ist.

BTC/USD Wochen-Chart. Quelle: Coin Signals

Beachten Sie, dass ein 30%iger Drawdown von den aktuellen Allzeithochs den BTC-Preisboden bei $87.000 platziert, was mit dem realisierten Preis von 6-12 Monaten Haltern übereinstimmt.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder Empfehlungen. Jede Investition und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, und Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, wenn sie eine Entscheidung treffen.

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-long-term-holders-offload-241000-btc-is-sub-100k-btc-next?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,831.93
$105,831.93$105,831.93

+1.99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,632.54
$3,632.54$3,632.54

+3.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.47
$166.47$166.47

+2.42%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4016
$2.4016$2.4016

+3.69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18122
$0.18122$0.18122

+1.76%