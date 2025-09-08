Bitcoin-Langzeithalter stoßen 241.000 BTC ab, während Bären auf 95.000 $ blicken

Wichtige Erkenntnisse:

Langfristige Bitcoin-Besitzer verkauften in den letzten 30 Tagen 241.000 BTC.

BTC-Preis Bärenflagge zielt auf $95.500.

Bitcoin (BTC) Langzeitbesitzer haben im vergangenen Monat mehr als 241.000 BTC verkauft. Anhaltende Verkäufe könnten den Preis laut Analysten auf $95.000 oder niedriger drücken.

Bitcoin-Langzeitbesitzer verkaufen BTC im Wert von 26 Milliarden Dollar

Bitcoin-Langzeitbesitzer (LTHs) — Einheiten, die Coins seit mindestens sechs Monaten halten — haben begonnen, Coins abzustoßen, als der BTC-Preis im August neue Allzeithochs über $124.500 erreichte.

Bei der Analyse der LTH-Angebotsänderung sagte CryptoQuant-Analyst Maartunn, dass auf rollierender 30-Tage-Basis das Angebot um netto 241.000 BTC gesunken sei, was bei aktuellen Marktpreisen am Montag etwa $26,8 Milliarden entspricht. Er fügte hinzu:

Bitcoin 30-Tage rollierender STH/LTH Angebotsänderung. Quelle: CryptoQuant

Dies könnte in den kommenden Wochen weiterhin Druck auf den Bitcoin-Preis ausüben, insbesondere in Verbindung mit Whales, die im gleichen Zeitraum mehr als 115.000 BTC abgestoßen haben.

Unterdessen hat sich das Wachstum trotz der Tatsache, dass die Gesamtbestände der Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rekordhoch von 1 Million BTC erreicht haben, im vergangenen Monat stark verlangsamt.

Die monatlichen Käufe von Strategy fielen von über 134.000 BTC im November 2024 auf nur 3.700 BTC im August 2025, laut Daten von CryptoQuant.

Andere Treasury-Unternehmen kauften im August 14.800 BTC, verglichen mit ihrem Rekordeinkauf von 66.000 Bitcoin im Juni 2025.

"Die August-Käufe fielen auch unter die monatlichen Durchschnittswerte für 2025, 26K BTC für Strategy und 24K BTC für andere Unternehmen", sagte die On-Chain-Analysefirma in ihrem neuesten wöchentlichen Krypto-Bericht und fügte hinzu:

Bitcoin-Treasury-Unternehmen, monatlicher BTC-Kauf. Quelle: CryptoQuant

Capriole Investments-Gründer Charles Edwards weist auch darauf hin, dass die Rate der Unternehmen, die täglich Bitcoin kaufen, weiter sinkt, ein Zeichen dafür, dass Institutionen "erschöpft" sein könnten.

Die reduzierten Käufe von Treasury-Unternehmen schwächen die Nachfrage weiter und verschärfen den Abwärtstrend.

Bitcoin-Preis Bärenflagge zielt auf $95.000

Bitcoin fiel um 14% von seinem am 16. August erreichten Rekordhoch von $124.500 auf ein Sieben-Wochen-Tief von $107.500 am 30. August, wie Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigen.

Der Preis hat sich seitdem auf das aktuelle Niveau von etwa $111.500 erholt.

Diese Preisaktion hat eine Bärenflagge auf dem Tages-Chart gedruckt, wie unten gezeigt. Bitcoin fiel am Samstag unter die Flagge und testet nun die untere Grenze der Flagge bei $112.000 (100-Tage-SMA) erneut.

Wenn es nicht gelingt, $112.000 in eine Unterstützung umzuwandeln, würde dies die Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung des gemessenen Ziels der Bärenflagge bei $95.500 auslösen, oder einen Rückgang von 14,5% vom aktuellen Preis.

BTC/USD Tages-Chart. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Das Makrobild sieht jedoch viel gesünder aus, da der 13%ige Rückgang vom Allzeithoch viel flacher ist als frühere Rückgänge, laut X-Benutzer Coin Signals.

Wie Cointelegraph berichtete, beinhalten die neuesten Prognosen nun, dass Bitcoin möglicherweise unter $90.000 fallen könnte, während es immer noch auf dem Weg zu neuen Allzeithochs ist.

BTC/USD Wochen-Chart. Quelle: Coin Signals

Beachten Sie, dass ein 30%iger Drawdown von den aktuellen Allzeithochs den BTC-Preisboden bei $87.000 platziert, was mit dem realisierten Preis von 6-12 Monaten Haltern übereinstimmt.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder Empfehlungen. Jede Investition und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, und Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, wenn sie eine Entscheidung treffen.