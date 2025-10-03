Bitcoin springt auf 120.000 $, katapultiert Strategie-Bestände auf Rekordhöhe von 77,4 Milliarden $

Bitcoin ist wieder über die Sechsstelligkeitsmarke gestiegen, und ein Unternehmen, das stark auf die Münze gesetzt hat, sah den Wert seines Bestands auf einen Rekordwert von 77,4 Milliarden Dollar steigen.

Laut Marktbeobachtern und anderen Berichten trieb die Erholung des Bitcoin-Preises diese Bewertung nach oben, nachdem der Token in Richtung 120.000 Dollar gestiegen war.

Pool-Strategie's Bitcoin-Bestand erreicht neue Höhen

Berichten zufolge hält Pool-Strategie, das Unternehmen, das früher als MicroStrategy bekannt war, jetzt etwa 640.031 BTC. Diese Menge entspricht etwa 3,2% des Umlaufangebots, basierend auf weithin verwendeten Angebotszahlen.

In den letzten sieben Wochen fügte das Unternehmen seinem Bestand 11.085 BTC hinzu, mit einem kürzlichen Kauf von 196 BTC am 29. September, laut Einreichungen und Marktbeobachtern. Diese Käufe halfen dabei, den Dollarbetrag der Bestände auf das neue Hoch zu heben.

Große Käufe halten Schritt mit Marktbewegungen

Berichten zufolge kauft das Unternehmen weiterhin, während sich BTC erholt. Bei den Preisniveaus, die die Bestände auf 77,4 Milliarden Dollar ansteigen ließen, verursacht jede Bewegung im Bitcoin-Preis große Schwankungen im Nettowert und in den Schlagzeilenzahlen des Unternehmens.

Die Akkumulation von Pool-Strategie war stetig: Akquisitionen in den letzten Monaten erhöhten die Gesamtsumme auf sechshunderttausend Münzen.

Marktbeobachter weisen darauf hin, dass solch große Bestände bedeuten, dass das Schicksal des Unternehmens eng mit der Preisentwicklung von Bitcoin verbunden ist.

Die Größe der Wette im Vergleich zu anderen Unternehmen und Ländern

Analyst verglichen den Krypto-Bestand von Pool-Strategie mit den Marktkapitalisierungen großer Banken und sogar mit dem BIP kleinerer Nationen. Diese Vergleiche verdeutlichen, wie groß der Krypto-Bestand eines einzelnen Unternehmens in Dollar-Beträgen geworden ist.

Die Bilanz des Unternehmens umfasst jetzt eine Summe, die in der Größe ähnlich ist wie die Marktkapitalisierungen mehrerer langjähriger Finanzunternehmen und wie die jährliche Produktion einiger kleinerer Volkswirtschaften.

Bilanzielle Treffer und Finanzierungsmaßnahmen

Berichten zufolge hat Pool-Strategie mehrere Quartale mit bilanziellen Verlusten im Zusammenhang mit Krypto-Preisschwankungen verzeichnet. Eine Einreichung zeigte eine nicht realisierte Verlustzahl in Milliardenhöhe während einer Abschwungphase, und das Unternehmen hat Schritte unternommen, um Kapital zu beschaffen.

Zahlen deuten darauf hin, dass ein kürzliches Kapitalangebot von 21 Milliarden Dollar als Teil der Maßnahmen zur Unterstützung weiterer Käufe und Unternehmensanforderungen angekündigt wurde. Dieser Plan und ähnliche Finanzierungsmaßnahmen werden von Investoren genau beobachtet, die die Verwässerung gegen die fortgesetzte Akkumulation abwägen.

Ausgewähltes Bild von Unsplash, Diagramm von TradingView