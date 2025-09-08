"Lieber Bitcoin Core, Bitcoin ist und muss zensurresistent bleiben." Das ist das Versprechen, der Kampf und die Grenze, die diese Woche gezogen wurde, als Leonidas, der Moderator von The Ordinal Show, sich zu den tobenden Spam-Kriegen äußerte und Bitcoin Core warnte:

Bitcoin Core: Transaktionszensur ist ein 'gefährlicher Präzedenzfall'

Leonidas argumentiert, dass das Bitcoin-Netzwerk neutral, genehmigungsfrei und offen für jeden sein sollte, der bereit ist, wettbewerbsfähige Gebühren zu zahlen. JPEGs, Meme-Coins oder jegliche On-Chain-Experimente unter dem Vorwand von 'Spam' zu zensieren, untergräbt das, was Bitcoin auszeichnet: Widerstand gegen Zensur auf der Basisebene. Er warnt:

Für jeden, der die Spam-Kriege 2025 verfolgt, ist die Debatte zwischen Core und Knots allgegenwärtig, und Knotenbetreiber haben begonnen, mit den Füßen abzustimmen und sich Knots wegen seiner aggressiven Anti-Spam-Funktionen anzuschließen.

Der Anteil von Knots ist von 69 Knoten Anfang 2024 auf über 4.200 im September 2025 angestiegen und repräsentiert jetzt über 18% des erreichbaren Netzwerks, ein dramatischer Protest gegen die kommende v30-Version von Core.

Hier geht es um mehr als nur OP_RETURN-Datenlimits. Es ist ein Kampf um die Seele von Bitcoin: Sollte das Protokoll eine strikt monetäre Abrechnungsschicht bleiben, oder kann es sich weiterentwickeln, um innovative On-Chain-Nutzungen zu unterstützen, solange Transaktionsgebühren bezahlt werden?

Die Perspektive von Ordinals und Runes

Das Ordinals- und Runes-Ökosystem hat laut Leonidas über eine halbe Milliarde an Gebühren generiert, unterstützt Miner und Sicherheit, während es "Bitcoin jeden Tag als Geld verwendet" außerhalb der herkömmlichen Narrative. Sie haben es satt, von Knots-Befürwortern "gaslighted" zu werden.

Auch Miner bleiben nicht untätig, sagt er. Viele Mining-Pools, die über die Hälfte der Hashrate von Bitcoin kontrollieren, haben privat ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, jede konsensvalide Transaktion zu akzeptieren, solange Sicherheit und Implementierung solide sind. Das ist nicht nur Neutralität dem Namen nach; so wird die Protokollresilienz in der Praxis erreicht.

'Solidarität mit den Degens': der Shinobi-Blickwinkel

Wenige Kommentare erfassten die Stimmung so treffend wie der von Bitcoin Cores Shinobi:

Es ist unverblümt, frustriert und spiegelt ein breiteres Gefühl unter denen wider, die anders denken als Knots: Widerstand gegen jede Transaktionszensur ist nicht verhandelbar, ob die Bedrohung nun JPEGs, Meme-Coins oder nationale Währungsstreitigkeiten sind.

Die Spannungen kochen weiter über auf X und Nostr, wobei Miner, Knotenbetreiber und Entwickler in hitzigen Debatten über fast jedes technische Detail von OP_RETURN-Limits bis hin zu dem, was "Spam" ausmacht, verstrickt sind.

Das meteorische Wachstum des Knotenanteil von Knots hat Fragmentierung und Kettenspaltungen mehr als theoretisch gemacht. Wie Bitcoin Core-Entwickler Peter Tood kommentierte:

Wenn die Adoption weitergeht, könnte Knots bis Oktober 23% des Netzwerks erreichen, was einen Wendepunkt für den Konsens darstellt. Die Botschaft von Leonidas und vielen anderen Degens diese Woche ist klar:

"Wir werden nicht tatenlos zusehen, während Transaktionszensur auf Bitcoin normalisiert wird. Wir werden die Prinzipien verteidigen, die Bitcoin schon immer ausgezeichnet haben, wie offener Zugang, Zensurresistenz und Neutralität auf der Basisebene".

An die Torwächter bei Bitcoin Core: Bitcoin ist und muss zensurresistent bleiben. Alles andere würde genau das verraten, wogegen die erste digitale Währung der Welt gebaut wurde.

