Bitcoin Hyper bereit für 100-fachen Anstieg während Vorverkauf 14,4 Mio. $ einbringt

Das Projekt wurde noch nicht einmal gestartet, aber Investoren eilen schnell, um die native Kryptowährung $HYPER während des viralen Vorverkaufs zu kaufen, bevor sie an die Börsen kommt. Tatsächlich hat der Vorverkauf gerade die 14,5 Millionen Dollar-Marke überschritten.

Ist das alles nur Pre-Hype oder steckt mehr hinter dem Projekt?

Finden wir es heraus.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung für Bitcoin

Bitcoin ist bekannt als der Krypto-Kapitän. Schließlich ist es die größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 2,2 Billionen Dollar.

Aber wenn es um Effizienz geht, hinkt die Bitcoin-Blockchain hinterher und unterstützt nur sieben Transaktionen pro Sekunde. Das Netzwerk ist immer noch langsam und teuer, was Entwickler und Benutzer zu besseren Alternativen wie Ethereum und Solana treibt.

Das erklärt, warum diese Blockchains zu den Hauptzentren für DeFi und Meme-Coins geworden sind, während Bitcoin jetzt nur noch als "digitales Gold" bekannt ist.

Bitcoin Hyper zielt darauf ab, diesen Status quo zu ändern und Bitcoin dabei zu helfen, seine Relevanz über die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel hinaus zu erweitern. Das Projekt macht dies mit Hilfe einer Layer-2-Lösung möglich, die auf Solanas Virtual Machine aufbaut und eine vollständig dezentralisierte Canonical Bridge für BTC-Transfers verwendet.

So funktioniert es

Der erste Schritt, um $BTC schneller und günstiger zu machen, besteht darin, es zur Layer-2-Lösung zu bridgen.

Das tun Sie, indem Sie $BTC an einen speziellen Smart-Contract senden, der wiederum die Canonical Bridge auslöst und das BTC auf der Basisschicht verifiziert.

Die gleiche Menge an Wrapped BTC wird sofort auf Bitcoin Hypers Layer 2 geminted.

Sie können dieses Wrapped $BTC über verschiedene dApps nutzen oder mit nahezu null Gebühren handeln. Da Bitcoin Hyper Solanas Virtual Machine zur Bereitstellung von Smart Contracts verwendet, sind die Transaktionen unglaublich schnell. Entwickler, die mit Solana-Tools vertraut sind, werden den Übergang zu Bitcoin Hyper reibungslos finden.



Und hier ist der interessante Teil: Alle Layer-2-Aktivitäten werden regelmäßig mit Hilfe von Zk-Rollup für zusätzliche Sicherheit zurück auf Bitcoins Basisschicht übertragen.

Wenn Sie Ihr $BTC zurückhaben möchten, fordern Sie einfach eine Auszahlung auf der Plattform an. Es validiert schnell Ihre Transaktion und entsperrt BTC auf Layer 1.

Es sind nicht nur Versprechen

Krypto-Investoren haben viele Projekte erlebt, die alles versprechen, aber am Ende enttäuschen. Gibt es heutzutage überhaupt ein Krypto-Projekt, das nicht behauptet, die Welt mit KI und DeFi radikal zu verändern?

Erfahrene Akteure verstehen, dass frühe Krypto-Projekte mit Vorsicht angegangen werden sollten. Meistens hinterlassen sie eine gründliche Enttäuschung.

Aber manchmal können sie explodieren und ein paar tausend Dollar Investition in generationenübergreifenden Reichtum verwandeln.

In welche Kategorie gehört also Bitcoin Hyper?

Wahrscheinlich in die letztere. Bitcoin Hyper hat Substanz, und das zeigt sich deutlich am heißen $HYPER-Vorverkauf, der auf den Meilenstein von 15 Millionen Dollar zusteuert. Das Projekt veröffentlicht auch regelmäßig Entwicklungsupdates, die Vertrauen in seine Zukunft aufbauen.

Zum Beispiel hat Bitcoin Hyper laut dem neuesten Entwicklungsupdate Folgendes abgeschlossen:

Grundlagenforschung zu Rollup-Abrechnungsmodellen, die mit Bitcoin L1 kompatibel sind.

Frühe Prototypen zur Validierung der SVM-Ausführung innerhalb des Rollups.

Explorative Designs für entwicklerorientierte Infrastruktur: Explorer, Konsole und Entwicklungstools.

Abstimmung mit Ökosystem-Teams, die am Aufbau auf Hyper interessiert sind, sobald der Devnet-Zugang erweitert wird.

Und hier ist, was kommt:

Verbesserte Rollup-Modelle für schnellere Finalität,

Optimierte Bereitstellung, Tests und Überwachung für SVM-basierte Verträge,

Schlanke Entwicklungsinfrastruktur,

Frühzeitiger Zugang für Entwickler.

Als Projekt, das die Sicherheit von Bitcoin mit dem Entwickler-Ökosystem von Solana kombiniert, wie es noch nie zuvor gesehen wurde, könnte Bitcoin Hyper sehr wohl die nächste explodierende Kryptowährung sein. Um Investoren über die Sicherheit zu beruhigen, hat das Projekt auch zwei Smart Contract Audits von Coinsult und SpyWolf abgeschlossen.

​​

Besuchen Sie die offizielle Website, um $HYPER-Token zu kaufen, bevor die nächste Vorverkaufsphase beginnt.

Eine detaillierte Anleitung zur Teilnahme am Vorverkauf finden Sie in diesem Artikel.

Wenn Bitcoin pumpt, könnte Bitcoin Hyper folgen

Trumps Rückkehr ins Amt war eines der positivsten Ereignisse für den Kryptomarkt.

Die neuen Richtlinien stellen klar, dass die Regierung sich für die Verbreitung von Krypto einsetzt und gleichzeitig schlechte Akteure eliminiert. Die Initiative "Project Crypto" der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels. Die von SEC-Vorsitzendem Paul Atkins ins Leben gerufene Initiative wird veraltete Regeln durch neue ersetzen, die das Wachstum der Branche unterstützen.

Wie erwartet hat das zunehmend günstige regulatorische Umfeld institutionelle Akteure ermutigt, ihr Krypto-Spiel zu verstärken. Zum Beispiel kündigte U.S. Bancorp letzte Woche an, dass es nach einer dreijährigen Pause die Bitcoin-Verwahrungsdienste für institutionelle Investmentmanager wieder aufnimmt.

Branchenforschung und -berichte zeichnen auch ein kryptofreundliches Bild für die Zukunft.

Ein aktueller Bericht aus Citis Securities Evolution Report prognostiziert, dass Krypto bis 2030 10% des globalen Post-Trade-Volumens abwickeln könnte.

River, ein Bitcoin-Finanzdienstleistungsunternehmen, berichtet, dass Geschäftskunden 22% ihrer Gewinne in Bitcoin reinvestieren. Finanzunternehmen übernehmen nicht nur $BTC, sondern auch unerwartete Sektoren wie Fitnessstudios, Bauunternehmen und religiöse gemeinnützige Organisationen, wie unten gezeigt.

Trotzdem bleibt Bitcoin als Netzwerk hinter den Erwartungen zurück. Genau deshalb diversifizieren $BTC-Investoren jetzt in Bitcoin Hyper.

Es ist das mit Spannung erwartete Bitcoin-Upgrade, das die Zukunft des Netzwerks mit Web3-Programmierbarkeit gestalten könnte. Bitcoin Hyper macht Bitcoin endlich praktisch.

Ist es zu spät, um $HYPER zu kaufen?

Der $HYPER-Vorverkauf hat bereits fast 15 Millionen Dollar eingebracht. Aber glücklicherweise für Investoren, die gerade erst von dem Projekt erfahren, ist es nicht zu spät, $HYPER zu vergünstigten Preisen zu kaufen.

Hier ist etwas zu beachten: Der Preis steigt mit jeder neuen Phase, und die aktuelle Phase, die mit 0,012875 $ bepreist ist, wird in nur wenigen Stunden enden.

Die Staking-Belohnungen sind so konzipiert, dass sie frühe Käufe fördern. Sie nehmen im Laufe der Zeit ab, und der aktuelle APY von 76% wird nicht lange verfügbar sein.

Teilnehmer können sowohl Kryptowährungen als auch Fiat-Karten verwenden, um am Vorverkauf teilzunehmen. Sie benötigen jedoch eine sichere und kompatible Krypto-Wallet wie Best Wallet oder MetaMask, um die Token zu speichern.