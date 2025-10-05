Bitcoin erreicht neues Allzeithoch von $124.500

Bitcoin durchbrach die Widerstandsstufe und erreichte heute auf Coinbase einen Rekordwert von 124.500 $. Der Anstieg erfolgte nach fast zwei Wochen des Testens desselben Niveaus.

Die Rally entfaltete sich inmitten des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA unter dem 45. und 47. Präsidenten, Donald Trump. Die Gesetzgeber konnten sich nicht auf eine Finanzierung einigen, und bis Mittwoch begann der Shutdown offiziell.

Das Timing drängte Investoren in Richtung dezentraler Vermögenswerte. Bitcoin stieg in nur einer Woche um 14%. Händler suchten nach einer Absicherung, da Washington nicht regieren konnte. Der Shutdown erhöhte den Druck auf einen bereits angespannten Markt.

Bitcoin steigt, während Shutdown und Politik aufeinanderprallen

Geoff Kendrick von Standard Chartered sagte: "Der Shutdown ist diesmal wichtig." Er bemerkte, dass während Trumps letztem Shutdown vom 22. Dezember 2018 bis zum 25. Januar 2019 Bitcoin sich kaum bewegte, weil es "an einem anderen Punkt als jetzt war."

Diesmal reagiert die Krypto direkt auf politische Risiken. Geoff fügte hinzu: "Allerdings hat Bitcoin in diesem Jahr mit 'US-Regierungsrisiken' gehandelt, was am besten durch seine Beziehung zur US-Treasury-Terminprämie gezeigt wird."

Standard Chartered hatte vor weniger als zwei Tagen vorhergesagt, dass Bitcoin kurz davor stand, ein neues Hoch zu erreichen. Sie sagten auch, dass die Münze bald danach 135.000 $ erreichen könnte.

Aber Händler bewegen sich auch in andere Vermögenswerte. Spot-Gold stieg am Freitag um 0,5% auf 3.876,55 $ pro Unze und verzeichnete einen Wochengewinn von mehr als 2%. Die Nachfrage nach sicheren Häfen spiegelt den gleichen Druck wider, der Krypto nach oben treibt.

Trump warnte während der Pattsituation, dass Sozialprogramme Kürzungen erfahren könnten, wenn keine Einigung erzielt wird. Er drohte mit Kürzungen für das, was er "große Anzahl von Menschen" nannte. Die Bemerkungen schürten nur weitere Bedenken hinsichtlich der Instabilität.

Gleichzeitig ist Bitcoin im Jahr 2025 um etwa 30% gestiegen. Mehr Wall-Street-Firmen fügen es ihren Portfolios hinzu und behandeln es als glaubwürdige Allokation. Globale Investoren ändern ebenfalls ihre Sichtweise und sehen es weniger als Handelsspielzeug und mehr als Teil einer größeren Strategie.

On-Chain Daten zeigen, was große Halter oder Whales tun. Die 30-Tage-Metrik, die Guthaben verfolgt, zeigt einen starken Rückgang bis September 2025. Whales verkauften im vergangenen Monat eine erhebliche Menge und erzeugten Abwärtsdruck. Diagramme zeigten eine rote Zone mit starken Verkäufen.

Aber Anzeichen von Erschöpfung sind deutlich. Als die Preise stiegen, verlangsamten sich die Whale-Verkäufe. Anfang Oktober ließ das Tempo nach. Daten zeigen, dass sich die lila Zone verengt, ein Signal dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Whales waren wochenlang Nettoverkäufer, aber jetzt gibt es einen Hinweis darauf, dass sie möglicherweise in eine neue Phase der Wiederakkumulation übergehen.

Wenn das so weitergeht, könnte es die kurzfristige Rally unterstützen. Vorerst hat der Markt gezeigt, dass selbst während politischer Blockaden Bitcoin Rekorde aufstellen kann, während traditionelle Systeme ins Stocken geraten.

