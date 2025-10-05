BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Bitcoin durchbrach den Widerstand und erreichte heute auf Coinbase einen Rekordwert von 124.500 $. Dieser Schritt erfolgte nach fast zwei Wochen des Testens desselben Niveaus. Die Rallye entfaltete sich inmitten des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA unter dem 45. und 47. Präsidenten, Donald Trump. Die Gesetzgeber konnten sich nicht auf eine Finanzierung einigen, und bis [...]Bitcoin durchbrach den Widerstand und erreichte heute auf Coinbase einen Rekordwert von 124.500 $. Dieser Schritt erfolgte nach fast zwei Wochen des Testens desselben Niveaus. Die Rallye entfaltete sich inmitten des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA unter dem 45. und 47. Präsidenten, Donald Trump. Die Gesetzgeber konnten sich nicht auf eine Finanzierung einigen, und bis [...]

Bitcoin erreicht neues Allzeithoch von $124.500

Von: Cryptopolitan
2025/10/05 12:14
Movement
MOVE$0.06198-0.64%
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Union
U$0.006193-0.70%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.689+2.79%

Bitcoin durchbrach die Widerstandsstufe und erreichte heute auf Coinbase einen Rekordwert von 124.500 $. Der Anstieg erfolgte nach fast zwei Wochen des Testens desselben Niveaus.

Die Rally entfaltete sich inmitten des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA unter dem 45. und 47. Präsidenten, Donald Trump. Die Gesetzgeber konnten sich nicht auf eine Finanzierung einigen, und bis Mittwoch begann der Shutdown offiziell.

Das Timing drängte Investoren in Richtung dezentraler Vermögenswerte. Bitcoin stieg in nur einer Woche um 14%. Händler suchten nach einer Absicherung, da Washington nicht regieren konnte. Der Shutdown erhöhte den Druck auf einen bereits angespannten Markt.

Bitcoin steigt, während Shutdown und Politik aufeinanderprallen

Geoff Kendrick von Standard Chartered sagte: "Der Shutdown ist diesmal wichtig." Er bemerkte, dass während Trumps letztem Shutdown vom 22. Dezember 2018 bis zum 25. Januar 2019 Bitcoin sich kaum bewegte, weil es "an einem anderen Punkt als jetzt war."

Diesmal reagiert die Krypto direkt auf politische Risiken. Geoff fügte hinzu: "Allerdings hat Bitcoin in diesem Jahr mit 'US-Regierungsrisiken' gehandelt, was am besten durch seine Beziehung zur US-Treasury-Terminprämie gezeigt wird."

Standard Chartered hatte vor weniger als zwei Tagen vorhergesagt, dass Bitcoin kurz davor stand, ein neues Hoch zu erreichen. Sie sagten auch, dass die Münze bald danach 135.000 $ erreichen könnte.

Aber Händler bewegen sich auch in andere Vermögenswerte. Spot-Gold stieg am Freitag um 0,5% auf 3.876,55 $ pro Unze und verzeichnete einen Wochengewinn von mehr als 2%. Die Nachfrage nach sicheren Häfen spiegelt den gleichen Druck wider, der Krypto nach oben treibt.

Trump warnte während der Pattsituation, dass Sozialprogramme Kürzungen erfahren könnten, wenn keine Einigung erzielt wird. Er drohte mit Kürzungen für das, was er "große Anzahl von Menschen" nannte. Die Bemerkungen schürten nur weitere Bedenken hinsichtlich der Instabilität.

Gleichzeitig ist Bitcoin im Jahr 2025 um etwa 30% gestiegen. Mehr Wall-Street-Firmen fügen es ihren Portfolios hinzu und behandeln es als glaubwürdige Allokation. Globale Investoren ändern ebenfalls ihre Sichtweise und sehen es weniger als Handelsspielzeug und mehr als Teil einer größeren Strategie.

On-Chain Daten zeigen, was große Halter oder Whales tun. Die 30-Tage-Metrik, die Guthaben verfolgt, zeigt einen starken Rückgang bis September 2025. Whales verkauften im vergangenen Monat eine erhebliche Menge und erzeugten Abwärtsdruck. Diagramme zeigten eine rote Zone mit starken Verkäufen.

Aber Anzeichen von Erschöpfung sind deutlich. Als die Preise stiegen, verlangsamten sich die Whale-Verkäufe. Anfang Oktober ließ das Tempo nach. Daten zeigen, dass sich die lila Zone verengt, ein Signal dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Whales waren wochenlang Nettoverkäufer, aber jetzt gibt es einen Hinweis darauf, dass sie möglicherweise in eine neue Phase der Wiederakkumulation übergehen.

Wenn das so weitergeht, könnte es die kurzfristige Rally unterstützen. Vorerst hat der Markt gezeigt, dass selbst während politischer Blockaden Bitcoin Rekorde aufstellen kann, während traditionelle Systeme ins Stocken geraten.

Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Willst du dabei sein? Schließ dich ihnen an.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,592.21
$104,592.21$104,592.21

+0.80%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,567.81
$3,567.81$3,567.81

+1.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.96
$163.96$163.96

+0.87%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3588
$2.3588$2.3588

+1.84%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17854
$0.17854$0.17854

+0.25%