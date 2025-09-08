Bitcoin, Gold, Schweizer Franken wetteifern um den Status als sicherer Hafen, während der US-Dollar schwächelt

Die anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen haben die Nachfrage nach sicheren Anlagewerten angekurbelt, wobei Bitcoin, Gold und der Schweizer Franken die Führung übernehmen.

Während der Bitcoin (BTC)-Preis in letzter Zeit zurückgegangen ist, bleibt er deutlich höher als das Jahrestief. Auch Bitcoin-ETFs fügen in diesem Jahr weiterhin Vermögenswerte hinzu, wobei ihre kumulativen Zuflüsse seit Januar letzten Jahres um 54 Milliarden Dollar gestiegen sind.

Zusammenfassung Bitcoin, Gold und der Schweizer Franken sind in diesem Jahr gestiegen.

Der US-Dollar-Index ist um über 10% vom Jahreshoch gefallen.

Die drei Vermögenswerte sind angesichts erhöhter Risiken zu sicheren Anlagewerten geworden.

Geopolitische und wirtschaftliche Risiken sind hoch

Die US-Wirtschaft zeigt Anzeichen von Stagflation, da die Verbraucher- und Produzenteninflation weiter steigt. Die jährliche US-Verbraucherinflationsrate (Verbraucherpreisindex) stieg von 2,4% im Juni auf 2,7% im Juli. Der Kern-Verbraucherpreisindex, ohne Lebensmittel und Energie, beschleunigte sich auf 3,1%.

Das US-Beschäftigungswachstum verlangsamt sich ebenfalls, laut Daten, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Wirtschaft fügte im August nur 22.000 Arbeitsplätze hinzu, während die Arbeitslosenquote auf 4,3% stieg — das höchste Niveau seit der Pandemie.

Ökonomen erwarten, dass der kommende Inflationsbericht zeigen wird, dass der Verbraucherpreisindex im August auf 3% gestiegen ist, was einen Trend fortsetzt, der seit Monaten anhält.

Daher erwarten Ökonomen, dass die Fed die Zinssätze in der kommenden Sitzung um 0,25% senken wird. Eine Zinssenkung in einer Stagflation birgt das Risiko, die Inflation in den kommenden Monaten weiter zu erhöhen.

Die Nachfrage nach sicheren Anlagewerten ist auch gestiegen, da sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und anderen Ländern verschlechtern. Zum Beispiel richtet sich Indien Berichten zufolge aufgrund der Zölle der Trump-Administration an China aus.

Das andere bedeutende Risiko war die Bedrohung der Unabhängigkeit der Federal Reserve. Trump hat erwogen, Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu entlassen, und hat kürzlich Lisa Cook entlassen, um niedrigere Zinssätze zu erreichen.

Bitcoin, Schweizer Franken und Gold sind in die Höhe geschnellt

BTC, Gold und Schweizer Franken | Quelle: crypto.news

Diese Risiken erklären, warum der US-Dollar-Index eingebrochen ist und vom Jahreshoch von 110 $ im Januar auf heute 97,73 $ gefallen ist.

Gleichzeitig ist der Goldpreis kürzlich auf ein Rekordhoch gestiegen, da ETFs in den letzten Monaten erhebliche Zuflüsse verzeichnet haben. Die chinesische Zentralbank hat in den letzten elf aufeinanderfolgenden Monaten Gold gekauft und ihre Bestände auf 74 Millionen Feinunzen erhöht. Goldman Sachs-Analysten sehen den Goldpreis bei 5.000 $.

Der Schweizer Franken ist ebenfalls zu einem sicheren Hafen geworden, da er um 13% gegenüber dem US-Dollar gestiegen ist. Anleger schätzen den niedrig verzinsten Franken wegen der Stabilität, Neutralität und niedrigen Staatsverschuldung der Schweiz.