Bitcoin, Gold und Silber steigen, während die Quoten für einen Regierungs-Shutdown auf Polymarket auf 85% springen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:22
Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit eines US-Shutdowns ab dem 1. Oktober haben Absicherungswerte wie Bitcoin, Gold und Silber heute weiter zugelegt. Die USA stehen derzeit am Rande eines Regierungs-Shutdowns, da Republikaner und Demokraten über Gesundheitsversorgung und Bundesausgaben streiten. Polymarket-Daten zeigen, dass die Quoten für den Shutdown auf 85% gestiegen sind.

Wie sich der US-Shutdown auf Gold, Silber und Bitcoin auswirken wird

Die US-Regierung steht vor einem möglichen Shutdown am 1. Oktober, wenn der Kongress keinen Haushaltsdeal verabschiedet. Historisch gesehen tendiert der S&P 500 dazu, in der Woche vor solchen Fristen zu schwächeln, was Bedenken sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Vermögensmärkten aufkommen lässt. Darüber hinaus könnte ein US-Shutdown auch die Genehmigungen für Krypto-ETFs in der Schwebe halten.

Ein Shutdown würde einen Daten-Blackout auslösen und die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte wie Arbeitsmarktdaten und Verbraucherpreisindex stoppen. Dies könnte die Federal Reserve weiter daran hindern, neue Inputs für politische Entscheidungen zu liefern. Regulierungsbehörden wie die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC und CFTC würden ebenfalls mit reduziertem Personal arbeiten, was IPOs, Genehmigungen und Überprüfungen von Krypto-ETF-Anträgen verzögern würde.

Kryptomarktanalysten warnen vor einem kurzfristigen Einbruch sowohl bei US-Aktien als auch bei Kryptowährungen, da die Risikoaversion angesichts der makroökonomischen Unsicherheit an Dynamik gewinnen würde. Daher könnten High-Beta-Assets wie BTC, ETH und Altcoins potenziell eine erhöhte Volatilität erleben. In der vergangenen Woche stiegen die Liquidationen am Kryptomarkt zweimal in einer Woche auf über 1 Milliarde Dollar. Historische Daten zeigen, dass ein US-Shutdown kurzfristige Schmerzen verursacht hat, bevor er eine Aufwärtsrallye auslöste.

Während des US-Regierungs-Shutdowns vom 22. Dezember 2018 bis zum 25. Januar 2019 sank der Bitcoin-Preis. Kurz nach dem Ende des Shutdowns begann die Kryptowährung jedoch einen bemerkenswerten Aufwärtstrend.

Bitcoin kann bei US-Shutdown kurzfristige Volatilität erleben | Quelle: Coinocide

Andererseits hat die Gold-Rallye angehalten und erreichte am Montag, dem 29. September, Höchststände von 3872 Dollar pro Unze, wodurch die Gewinne seit Jahresbeginn auf 50% ausgeweitet wurden. Die Geschwindigkeit des Anstiegs zeigt, dass das gelbe Metall bald die 4.000-Dollar-Marke erreichen könnte. Gleichzeitig schoss der Silberpreis auf 47 Dollar und erreichte ein 14-Jahres-Hoch, da die Risikoaversion zunimmt.

Polymarket-Daten zeigen 85% Wahrscheinlichkeit für Shutdown

In einem Pressebriefing am Montag sagte US-Vizepräsident JD Vance: "Ich denke, wir steuern auf einen Shutdown zu." Kurz darauf stiegen die Quoten für einen US-Shutdown auf der dezentralen Plattform Polymarket auf 85%, nachdem sie an einem Tag um 13% gestiegen waren.

Quelle: Polymarket

Der populäre Analyst Amit Investing sieht zwei mögliche Ergebnisse. Das erste ist, dass der Markt mit einem starken Rückgang von 5% reagieren könnte, was potenziell eine Kaufgelegenheit beim Dip bietet. Alternativ könnte der Markt weitgehend unbeeindruckt bleiben und sich stattdessen auf die Unternehmensgewinne konzentrieren, die in zwei Wochen beginnen sollen.

Quelle: https://coingape.com/us-shutdown-bitcoin-gold-and-silver-rally-as-govt-shutdown-odds-jump-to-85-on-polymarket/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

