Bitcoin 'Göttin des Reichtums' bekennt sich in 4-Milliarden-Dollar-Geldwäschefall schuldig

Zhimin Qian, die mit einem massiven Anlagebetrug in China in Verbindung steht, hat sich vor einem britischen Gericht der Geldwäsche schuldig bekannt.

Der Fall beinhaltet die Beschlagnahme von 61.000 Bitcoin, die jetzt auf über 5 Milliarden Pfund geschätzt werden, was eine der größten Krypto-Beschlagnahmen weltweit darstellt.

Eine neue Debatte entsteht darüber, ob die wiedererlangten Gelder an die 128.000 Opfer zurückgegeben oder von der britischen Regierung einbehalten werden sollen.

Zhimin Qian, die als "Göttin des Reichtums" bekannte Flüchtige, hat sich in einem wegweisenden Fall am Southwark Crown Court in London der Geldwäsche schuldig bekannt. Qian war die zentrale Figur in einem großangelegten Anlagebetrug, der zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Menschen in China betrog, wobei sie die illegalen Gewinne in einen massiven Vorrat an Bitcoin umwandelte.

Die Verurteilung ist die neueste Entwicklung in einer langjährigen Saga, in der zuvor ihre Komplizin, Jian Wen, für ihre Rolle in der kriminellen Organisation verurteilt wurde.







Laut einem BBC-Bericht floh Qian mit gefälschten Dokumenten aus China und reiste in das Vereinigte Königreich ein, wo sie versuchte, das gestohlene Geld zu waschen. Ihr Schema ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken im Bereich der digitalen Vermögenswerte, die von ausgeklügelten Betrügereien bis hin zu Exit-Events wie dem Hypervault Rug-Pull reichen.

Details zur 5 Milliarden Pfund Bitcoin-Beschlagnahme

Das Schema begann als massiver Anlagebetrug in China, wo Qian eine Persona als "die Göttin des Reichtums" kultivierte. Zwischen 2014 und 2017 überzeugte sie mehr als 128.000 Opfer, von denen viele zwischen 50 und 75 Jahre alt waren, ihre Ersparnisse in von ihr beworbene Anlagen zu investieren. Berichten zufolge verbreitete sich der Betrug oft über soziale Netzwerke, wobei die Opfer von ihren eigenen Freunden und Familienmitgliedern zum Investieren ermutigt wurden.

Die anschließende Untersuchung, die von der Metropolitan Police in Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden durchgeführt wurde, führte zu dem, was als die weltweit größte Beschlagnahme von Kryptowährungen gilt. Die Beamten stellten digitale Wallets mit über 61.000 Bitcoin sicher



. Zu aktuellen Marktpreisen werden die Vermögenswerte auf mehr als 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Dollar) geschätzt.

Der Umfang der Operation unterstreicht, wie organisierte Kriminelle Krypto-Vermögenswerte und ausgeklügelte Werkzeuge wie die "ModStealer"-Malware nutzen, um die Spur ihrer Gelder zu verschleiern. Laut Robin Weyell, dem stellvertretenden Chefankläger der Krone, nutzen organisierte Kriminelle zunehmend Bitcoin und andere Kryptowährungen, um ihre Gelder zu verstecken und zu bewegen.

Nachdem Qian nun verurteilt wurde, ist das Schicksal der beschlagnahmten Gelder zu einem Streitpunkt geworden. Laut ihrem Anwalt, Roger Sahota, hofft Qian, die Investoren zu trösten, die seit 2017 auf eine Entschädigung warten. Sahota merkte auch an, dass die Wertsteigerung von Bitcoin sicherstellt, dass jetzt ausreichend Mittel vorhanden sind, um die Opfer zu entschädigen.

Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die britische Regierung versuchen könnte, die Vermögenswerte einzubehalten. Jüngste Reformen der britischen Strafgesetzgebung haben es einfacher gemacht, digitale Vermögenswerte, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, zu beschlagnahmen, einzufrieren und wiederzuerlangen. Diese Entwicklung schafft Unsicherheit für die Tausenden von Opfern, die bei dem ursprünglichen Anlagebetrug Geld verloren haben.

Will Lyne, der Leiter des Wirtschafts- und Cyberkriminalitätskommandos der Met, beschrieb die Verurteilung als das Ergebnis einer engagierten, mehrjährigen Untersuchung. Die komplexe Untersuchung erstreckte sich über mehrere Rechtsgebiete und zeigte Herausforderungen auf, die denen ähneln, die bei der jüngsten Coinbase-Datenpanne zu sehen waren, bei der Insider und externe Hacker zusammenarbeiteten. Qian bleibt in Haft und wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt werden.

