Bitcoin steht vor einem Rückgang von 100.000 $ nach dem größten Whale-Verkauf seit 2021

Whale-Reserven sind in den letzten 30 Tagen um $114.920 BTC gesunken, der größte Ausverkauf seit drei Jahren.

Analyst warnen, dass ein historisches bärisches Muster einen Rückgang unter $100.000 auslösen könnte.

Bitcoins langfristige Aussichten bleiben stark, wobei Unternehmensbestände neue Höchststände erreichen.

steht unter erhöhtem Verkaufsdruck, da Whales im vergangenen Monat BTC im Wert von erstaunlichen $12,75 Milliarden abgestoßen haben. Diese Großinvestoren, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, haben ihre Reserven um 114.920 BTC reduziert.

Dies ist der größte monatliche Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, was auf wachsende Vorsicht unter großen Haltern hindeutet. Analyst warnen, dass anhaltende Verkäufe in Kombination mit bärischen historischen Signalen Bitcoin in den kommenden Wochen unter die psychologisch wichtige $100.000-Marke drücken könnten.







Krypto-Analyst Ted verwies auf den "Blutmond" am Sonntag als Grund für Pessimismus. Bemerkenswert ist, dass der Blutmond ein Mondphänomen ist, das bei allen vier Vorkommnissen seit Mai 2021 zu Marktabschwüngen geführt hat.

Der Analyst warnte weiter, dass sowohl Bitcoin als auch andere Top-Kryptowährungen weitere Verluste erleiden könnten.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei etwa $111.000 gehandelt, fast 11% unter seinem August-Höchststand. In der vergangenen Woche hat sich die Kryptowährung größtenteils innerhalb eines parallelen Preiskanals von $109.000-$112.000 konsolidiert.

Bitcoin langfristiger Preisoptimismus

Trotz der kurzfristigen Bärischkeit erscheint Bitcoins breitere Entwicklung widerstandsfähig. Die Kryptowährung hat nur etwa 13% von ihrem Mitte August erreichten Allzeithoch korrigiert, ein viel geringerer Rückgang im Vergleich zu früheren Korrekturen.

Darüber hinaus ist der Ein-Jahres-Durchschnitt von $52.000 vor einem Jahr auf heute $94.000 gestiegen, was ein starkes Fundament unter der jüngsten Volatilität unterstreicht. In dieser Zeit hat sich der BTC-Preis mehr als verdoppelt, mit einem Zuwachs von $1,13 Billionen bei der Marktkapitalisierung.

Inzwischen haben die Treasury-Bestände unter Unternehmen kürzlich 1 Million BTC überschritten, wobei allein in der ersten Septemberwoche fast 9.800 BTC zugewiesen wurden. Ein CryptoQuant-Bericht vermerkte jedoch einen vorsichtigeren Ansatz beim Kauf.

Die durchschnittlichen Kaufgrößen sind stark zurückgegangen. Strategy erwarb im August nur 1.200 BTC pro Transaktion, und andere durchschnittlich 343 BTC, ein Rückgang von 86% gegenüber dem Niveau von Anfang 2025. Dies deutet auf eine vorsichtigere Stimmung unter institutionellen Investoren kurzfristig hin.

