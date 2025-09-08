Bitcoin steht vor einem Rückgang von 100.000 $ nach dem größten Whale-Verkauf seit 2021

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin steht vor einem Rückgang auf 100.000 $ nach dem größten Whale-Ausverkauf seit 2021 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte: Die Whale-Reserven sind in den letzten 30 Tagen um 114.920 BTC gefallen, der größte Ausverkauf seit drei Jahren. Analysten warnen, dass ein historisches bärisches Muster einen Rückgang unter 100.000 $ auslösen könnte. Bitcoins langfristiger Ausblick bleibt stark, wobei Unternehmensbestände neue Höchststände erreichen. Bitcoin BTC $111.494 24h Volatilität: 0,5% Marktkapitalisierung: $2,22 T Vol. 24h: $25,22 B steht unter erhöhtem Verkaufsdruck, da Whales im vergangenen Monat BTC im Wert von erstaunlichen 12,75 Milliarden Dollar abgestoßen haben. Diese Großinvestoren, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, haben ihre Reserven um 114.920 BTC reduziert. Dies ist der größte monatliche Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, was auf wachsende Vorsicht unter großen Haltern hindeutet. Analysten warnen, dass anhaltende Verkäufe in Kombination mit bärischen historischen Signalen Bitcoin in den kommenden Wochen unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 $ drücken könnten. Krypto-Analyst Ted verwies auf den "Blutmond" am Sonntag als Grund für Pessimismus. Bemerkenswert ist, dass der Blutmond ein Mondphänomen ist, das bei allen vier Vorkommnissen seit Mai 2021 zu Marktabschwüngen geführt hat. Jeder "Blutmond" seit Mai 2021 war bärisch. Heute findet ein weiterer statt, und ich denke, er wird bärisch für $BTC und Altcoins sein. Es scheint, dass ein Absturz unter 100.000 $ sehr wahrscheinlich ist. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 07.09.2025 Der Analyst warnte weiter, dass sowohl Bitcoin als auch andere Top-Kryptowährungen weitere Verluste erleiden könnten. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei etwa 111.000 $ gehandelt, fast 11% unter seinem August-Höchststand. In der vergangenen Woche konsolidierte die Kryptowährung größtenteils innerhalb eines parallelen Preiskanals von 109.000 $-112.000 $. Bitcoin langfristiger Preisoptimismus Trotz der kurzfristigen Bärenstimmung erscheint Bitcoins breitere Entwicklung widerstandsfähig. Die Kryptowährung hat nur etwa 13% von ihrem Mitte August erreichten Allzeithoch korrigiert, ein viel geringerer Rückgang im Vergleich zu früheren Korrekturen. Vor einem Jahr heute bewegte sich der #btc 1-Jahres-gleitende...Der Beitrag Bitcoin steht vor einem Rückgang auf 100.000 $ nach dem größten Whale-Ausverkauf seit 2021 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte: Die Whale-Reserven sind in den letzten 30 Tagen um 114.920 BTC gefallen, der größte Ausverkauf seit drei Jahren. Analysten warnen, dass ein historisches bärisches Muster einen Rückgang unter 100.000 $ auslösen könnte. Bitcoins langfristiger Ausblick bleibt stark, wobei Unternehmensbestände neue Höchststände erreichen. Bitcoin BTC $111.494 24h Volatilität: 0,5% Marktkapitalisierung: $2,22 T Vol. 24h: $25,22 B steht unter erhöhtem Verkaufsdruck, da Whales im vergangenen Monat BTC im Wert von erstaunlichen 12,75 Milliarden Dollar abgestoßen haben. Diese Großinvestoren, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, haben ihre Reserven um 114.920 BTC reduziert. Dies ist der größte monatliche Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, was auf wachsende Vorsicht unter großen Haltern hindeutet. Analysten warnen, dass anhaltende Verkäufe in Kombination mit bärischen historischen Signalen Bitcoin in den kommenden Wochen unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 $ drücken könnten. Krypto-Analyst Ted verwies auf den "Blutmond" am Sonntag als Grund für Pessimismus. Bemerkenswert ist, dass der Blutmond ein Mondphänomen ist, das bei allen vier Vorkommnissen seit Mai 2021 zu Marktabschwüngen geführt hat. Jeder "Blutmond" seit Mai 2021 war bärisch. Heute findet ein weiterer statt, und ich denke, er wird bärisch für $BTC und Altcoins sein. Es scheint, dass ein Absturz unter 100.000 $ sehr wahrscheinlich ist. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 07.09.2025 Der Analyst warnte weiter, dass sowohl Bitcoin als auch andere Top-Kryptowährungen weitere Verluste erleiden könnten. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei etwa 111.000 $ gehandelt, fast 11% unter seinem August-Höchststand. In der vergangenen Woche konsolidierte die Kryptowährung größtenteils innerhalb eines parallelen Preiskanals von 109.000 $-112.000 $. Bitcoin langfristiger Preisoptimismus Trotz der kurzfristigen Bärenstimmung erscheint Bitcoins breitere Entwicklung widerstandsfähig. Die Kryptowährung hat nur etwa 13% von ihrem Mitte August erreichten Allzeithoch korrigiert, ein viel geringerer Rückgang im Vergleich zu früheren Korrekturen. Vor einem Jahr heute bewegte sich der #btc 1-Jahres-gleitende...

Bitcoin steht vor einem Rückgang von 100.000 $ nach dem größten Whale-Verkauf seit 2021

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
NEAR
NEAR$2,917-3,69%
B
B$0,14281+2,44%
Threshold
T$0,01326+4,73%
Bitcoin
BTC$105 828,28+3,89%
CryptoCurrency Moons
MOON$0,06032+2,70%

Wichtige Hinweise

  • Whale-Reserven sind in den letzten 30 Tagen um $114.920 BTC gesunken, der größte Ausverkauf seit drei Jahren.
  • Analyst warnen, dass ein historisches bärisches Muster einen Rückgang unter $100.000 auslösen könnte.
  • Bitcoins langfristige Aussichten bleiben stark, wobei Unternehmensbestände neue Höchststände erreichen.

Bitcoin

BTC
$111.494



24h Volatilität:
0,5%


Marktkapitalisierung:
$2,22 T



Vol. 24h:
$25,22 B

steht unter erhöhtem Verkaufsdruck, da Whales im vergangenen Monat BTC im Wert von erstaunlichen $12,75 Milliarden abgestoßen haben. Diese Großinvestoren, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, haben ihre Reserven um 114.920 BTC reduziert.

Dies ist der größte monatliche Whale-Ausverkauf seit Juli 2022, was auf wachsende Vorsicht unter großen Haltern hindeutet. Analyst warnen, dass anhaltende Verkäufe in Kombination mit bärischen historischen Signalen Bitcoin in den kommenden Wochen unter die psychologisch wichtige $100.000-Marke drücken könnten.


Krypto-Analyst Ted verwies auf den "Blutmond" am Sonntag als Grund für Pessimismus. Bemerkenswert ist, dass der Blutmond ein Mondphänomen ist, das bei allen vier Vorkommnissen seit Mai 2021 zu Marktabschwüngen geführt hat.

Der Analyst warnte weiter, dass sowohl Bitcoin als auch andere Top-Kryptowährungen weitere Verluste erleiden könnten.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei etwa $111.000 gehandelt, fast 11% unter seinem August-Höchststand. In der vergangenen Woche hat sich die Kryptowährung größtenteils innerhalb eines parallelen Preiskanals von $109.000-$112.000 konsolidiert.

Bitcoin langfristiger Preisoptimismus

Trotz der kurzfristigen Bärischkeit erscheint Bitcoins breitere Entwicklung widerstandsfähig. Die Kryptowährung hat nur etwa 13% von ihrem Mitte August erreichten Allzeithoch korrigiert, ein viel geringerer Rückgang im Vergleich zu früheren Korrekturen.

Darüber hinaus ist der Ein-Jahres-Durchschnitt von $52.000 vor einem Jahr auf heute $94.000 gestiegen, was ein starkes Fundament unter der jüngsten Volatilität unterstreicht. In dieser Zeit hat sich der BTC-Preis mehr als verdoppelt, mit einem Zuwachs von $1,13 Billionen bei der Marktkapitalisierung.

Inzwischen haben die Treasury-Bestände unter Unternehmen kürzlich 1 Million BTC überschritten, wobei allein in der ersten Septemberwoche fast 9.800 BTC zugewiesen wurden. Ein CryptoQuant-Bericht vermerkte jedoch einen vorsichtigeren Ansatz beim Kauf.

Die durchschnittlichen Kaufgrößen sind stark zurückgegangen. Strategy erwarb im August nur 1.200 BTC pro Transaktion, und andere durchschnittlich 343 BTC, ein Rückgang von 86% gegenüber dem Niveau von Anfang 2025. Dies deutet auf eine vorsichtigere Stimmung unter institutionellen Investoren kurzfristig hin.

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte jedoch nicht als Finanz- oder Anlageberatung betrachtet werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Kryptowährung Nachrichten, Nachrichten


Ein Krypto-Journalist mit über 5 Jahren Erfahrung in der Branche, Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrung und Expertise in diesem Bereich gesammelt, nachdem er über die Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat. Parth ist auch Autor von 4 selbstveröffentlichten Büchern.

Parth Dubey auf LinkedIn


Quelle: https://www.coinspeaker.com/100k-dip-bitcoin-biggest-sell-off-3-years/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4033+5,61%
Intuition
TRUST$0,2069-1,75%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02003+5,81%
Moonveil
MORE$0,00495-6,33%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7367+0,24%
Notcoin
NOT$0,0007679-1,42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 828,28
$105 828,28$105 828,28

+1,99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 632,49
$3 632,49$3 632,49

+3,32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,44
$166,44$166,44

+2,40%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4015
$2,4015$2,4015

+3,69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18122
$0,18122$0,18122

+1,76%