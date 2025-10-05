Bitcoin-Börsenbestände erreichen Sechsjahrestief inmitten von Marktknappheit

In den letzten Wochen haben die Marktdynamiken von Bitcoin eine überraschende Wendung genommen, wobei die Kryptowährung neue Allzeithochs erreicht, während ein erheblicher Teil des Angebots die zentralisierten Börsen verlässt. Dieser Trend spiegelt eine wachsende Bewegung von Anlegern wider, die langfristiges Halten gegenüber kurzfristigem Handel bevorzugen, was möglicherweise auf eine veränderte Stimmung in den Kryptomärkten hindeutet. Während Bitcoin über 125.000 $ klettert und die Börsenreserven auf Mehrjahrestiefs fallen, beobachten Analysten genau, was dies für zukünftige Preisbewegungen und die allgemeine Marktstabilität bedeutet.

Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von über 125.700 $ auf Coinbase und markierte damit den jüngsten Anstieg in seiner Rally.

Die Börsenreserven von Bitcoin sind auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen, was auf eine verstärkte Akkumulation und langfristiges Halteverhalten hindeutet.

Über 114.000 BTC — im Wert von mehr als 14 Milliarden $ — wurden in den letzten Wochen von Börsen abgezogen.

Marktanalysten deuten an, dass Bitcoin mit weiterem Kaufmomentum schnell über 126.500 $ steigen könnte, mit Potenzial für schnelle Wertsteigerung.

Brancheninsider warnen vor kommenden Angebotsengpässen, da den Börsen der Bitcoin zum Verkauf ausgeht, was möglicherweise Preisanstiege beschleunigt.

Bitcoin-Preis erreicht Rekordniveau bei fallenden Börsenreserven

Die Menge an Bitcoin, die auf zentralisierten Börsen gespeichert ist, ist laut Daten von Glassnode auf ein Sechs-Jahres-Tief gesunken, wobei die Gesamtbestände auf etwa 2,83 Millionen BTC gefallen sind. Dies markiert einen signifikanten Rückgang von den jüngsten Höchstständen und deutet auf eine starke Bewegung von Händlern und Anlegern hin, ihre Vermögenswerte in Selbstverwahrung, institutionelle Wallets oder digitale Vermögensschätze zu transferieren. CryptoQuant berichtet von einer noch niedrigeren Reserve von etwa 2,45 Millionen BTC, was einen anhaltenden Trend der Vermögensakkumulation abseits von Handelsplattformen hervorhebt.

Dieser Exodus von den Börsen ist bemerkenswert. Allein in den letzten zwei Wochen wurden mehr als 114.000 BTC — im Wert von über 14 Milliarden $ — abgezogen, was auf einen vorsichtigen Ansatz unter Haltern hindeutet, die langfristige Gewinne erwarten. Wenn Bitcoin in sichere Speicherung verschoben wird, zeigt dies eine Bereitschaft zum Halten statt zum Spekulieren, was den unmittelbaren Verkaufsdruck reduziert und möglicherweise den Weg für höhere Preise ebnet.

Mit Bitcoin, der neue Rekorde bricht, sind Händler optimistisch, aber vorsichtig. Wenn der Vermögenswert überzeugend Widerstandsniveaus um 126.500 $ überschreitet, glauben viele Analysten, dass die Preise schnell beschleunigen könnten und potenziell in kurzer Zeit neue Höhen erreichen.

Kryptomärkte bereiten sich auf Angebotsverknappung vor

Die starke Reduzierung der Bitcoin-Bestände an Börsen hat Branchenexperten dazu veranlasst, vor möglichen Liquiditätsengpässen zu warnen. Matthew Sigel, Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei VanEck, warnte, dass den Börsen bald der verfügbare Bitcoin ausgehen könnte, was potenziell zu einem Angebotsengpass führen könnte. "Montagmorgen könnte der erste offizielle Engpass sein", sagte er und deutete an, dass Marktteilnehmer in naher Zukunft mit begrenzten Verkaufsoptionen konfrontiert sein könnten.

Investor und Händler Mike Alfred teilte ähnliche Ansichten und enthüllte ein Gespräch mit dem Leiter eines großen OTC-Desks. Ihm zufolge könnte der Desk bei dem aktuellen Tempo innerhalb von zwei Stunden nach Öffnung des Futures-Marktes komplett ohne Bitcoin zum Verkauf sein, es sei denn, die Preise springen auf zwischen 126.000 $ und 129.000 $. Solche Dynamiken könnten eine schnelle Preiswertsteigerung befeuern, was darauf hindeutet, dass wir in eine Periode erhöhter Volatilität und Handelsaktivität eintreten.

Diese potenzielle Angebotsknappheit kommt inmitten eines erhöhten institutionellen Interesses und einer Welle von langfristigen Haltern, die ihre Vermögenswerte in sichere Speicherung verschieben, was Bitcoins Narrativ als Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen Inflation stärkt. Da die Knappheit von Bitcoin sich intensiviert, erwarten Marktteilnehmer eine Beschleunigung in Richtung neuer Meilensteine in der laufenden Rally der Kryptowährung.

