Bitcoin-ETFs verzeichnen wöchentliche Zuflüsse von 3,24 Milliarden Dollar bei wachsendem institutionellem Interesse und treiben BTC auf neues Allzeithoch von 125.000 Dollar

Bitcoin verzeichnet ein erhebliches Wachstum des institutionellen Interesses, wobei Spot-ETFs in der vergangenen Woche Zuflüsse von 3,24 Milliarden Dollar anzogen. Laut heute veröffentlichten Daten des Marktanalysten Crypto Patel ist der Zufluss von 3,24 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs, der diese Woche verzeichnet wurde, der zweitgrößte wöchentliche Zufluss in der BTC-Geschichte. Die Zahl unterstreicht die wachsende Begeisterung der Anleger für die Krypto.

Bitcoin-ETFs fungieren als Indikator für die Anlegerstimmung: Die massiven wöchentlichen Zuflüsse deuten auf ein wiederkehrendes Anlegerinteresse hin und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer robusteren BTC-Performance im Oktober und im vierten Quartal 2025, angetrieben durch Erwartungen von Zinssenkungen und saisonale Stärke. Während niedrigere Zinssätze typischerweise die Wirtschaft ankurbeln, gehört das vierte Quartal traditionell zu den stärksten Perioden für BTC.

Institutionelle Geldzuflüsse in ETFs steigen

Vom 29. September bis zum 3. Oktober 2025 verzeichneten die 11 Bitcoin-ETFs an allen fünf Tagen positive Zuflüsse und zogen 3,24 Milliarden Dollar an, was auf einen Anstieg des institutionellen Appetits hindeutet.

BlackRocks IBIT ETF zog einen enormen Anteil von 1,8 Milliarden Dollar der wöchentlichen Nettozuflüsse an und wurde damit zum führenden Performer. Das Flaggschiff-Bitcoin-ETF stieg nach den Zuflüssen der Woche in die Top 20 der US-ETFs nach AUM auf und hält derzeit Vermögenswerte im Wert von 96,2 Milliarden Dollar. Fidelitys FBTC belegte den zweiten Platz, da es während der Woche Zuflüsse von 692 Millionen Dollar verzeichnete, was einen robusten Appetit auf BTC-Anlageprodukte unterstreicht.

Die Zahlen signalisieren das wachsende Interesse an Bitcoin-ETFs, die es institutionellen und individuellen Kunden ermöglichen, sich BTC auszusetzen, ohne den digitalen Vermögenswert direkt zu speichern. Anleger investieren Geld in den dezentralisierten Token und andere Krypto-Vermögenswerte, um sich gegen steigende geopolitische Unsicherheiten abzusichern.

Bitcoin-ETFs bieten einen konformeren, vertrauteren Ansatz, um das volatile Umfeld von Krypto zu nutzen, das für einige Anleger beängstigend sein kann.

BTC erreicht ein neues Allzeithoch

Die bedeutenden Zuflüsse in Bitcoin-ETFs diese Woche fallen mit einem bemerkenswerten Anstieg des BTC-Preises zusammen. Heute erreichte Bitcoin am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, ein neues Allzeithoch und stieg auf 125.296,58 Dollar, womit es seinen früheren Rekord vom 14. August übertraf. Der neue Anstieg wurde durch eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen angetrieben.

Der aktuelle Preis von Bitcoin liegt bei 122.988 Dollar.

Der anhaltende US-Regierungsstillstand stimulierte die Nachfrage nach Bitcoin als sicherer Hafen. Der Stillstand trat ein, weil Demokraten und Republikaner keine Einigung erzielen konnten, um ein Gesetz zur Finanzierung von Regierungsdiensten im Oktober und darüber hinaus (vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres) zu verabschieden.