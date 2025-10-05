BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Anstieg der Bitcoin-ETF-Zuflüsse ist ein positiver Indikator, der zeigt, dass mehr institutionelles Geld in den BTC-Markt fließt, ein Katalysator für eine Preisaufwärtsentwicklung.Der Anstieg der Bitcoin-ETF-Zuflüsse ist ein positiver Indikator, der zeigt, dass mehr institutionelles Geld in den BTC-Markt fließt, ein Katalysator für eine Preisaufwärtsentwicklung.

Bitcoin-ETFs verzeichnen wöchentliche Zuflüsse von 3,24 Milliarden Dollar bei wachsendem institutionellem Interesse und treiben BTC auf neues Allzeithoch von 125.000 Dollar

Von: Blockchainreporter
2025/10/05 23:10
Bitcoin
BTC$104,516.6+2.15%
Aethir
ATH$0.0254-0.93%
RISE
RISE$0.008485+2.51%
Moonveil
MORE$0.00491-7.00%
bitcoin-portal main

Bitcoin verzeichnet ein erhebliches Wachstum des institutionellen Interesses, wobei Spot-ETFs in der vergangenen Woche Zuflüsse von 3,24 Milliarden Dollar anzogen. Laut heute veröffentlichten Daten des Marktanalysten Crypto Patel ist der Zufluss von 3,24 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs, der diese Woche verzeichnet wurde, der zweitgrößte wöchentliche Zufluss in der BTC-Geschichte. Die Zahl unterstreicht die wachsende Begeisterung der Anleger für die Krypto.

Bitcoin-ETFs fungieren als Indikator für die Anlegerstimmung: Die massiven wöchentlichen Zuflüsse deuten auf ein wiederkehrendes Anlegerinteresse hin und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer robusteren BTC-Performance im Oktober und im vierten Quartal 2025, angetrieben durch Erwartungen von Zinssenkungen und saisonale Stärke. Während niedrigere Zinssätze typischerweise die Wirtschaft ankurbeln, gehört das vierte Quartal traditionell zu den stärksten Perioden für BTC.

Institutionelle Geldzuflüsse in ETFs steigen

Vom 29. September bis zum 3. Oktober 2025 verzeichneten die 11 Bitcoin-ETFs an allen fünf Tagen positive Zuflüsse und zogen 3,24 Milliarden Dollar an, was auf einen Anstieg des institutionellen Appetits hindeutet.

BlackRocks IBIT ETF zog einen enormen Anteil von 1,8 Milliarden Dollar der wöchentlichen Nettozuflüsse an und wurde damit zum führenden Performer. Das Flaggschiff-Bitcoin-ETF stieg nach den Zuflüssen der Woche in die Top 20 der US-ETFs nach AUM auf und hält derzeit Vermögenswerte im Wert von 96,2 Milliarden Dollar. Fidelitys FBTC belegte den zweiten Platz, da es während der Woche Zuflüsse von 692 Millionen Dollar verzeichnete, was einen robusten Appetit auf BTC-Anlageprodukte unterstreicht.  

Die Zahlen signalisieren das wachsende Interesse an Bitcoin-ETFs, die es institutionellen und individuellen Kunden ermöglichen, sich BTC auszusetzen, ohne den digitalen Vermögenswert direkt zu speichern. Anleger investieren Geld in den dezentralisierten Token und andere Krypto-Vermögenswerte, um sich gegen steigende geopolitische Unsicherheiten abzusichern.

Bitcoin-ETFs bieten einen konformeren, vertrauteren Ansatz, um das volatile Umfeld von Krypto zu nutzen, das für einige Anleger beängstigend sein kann.  

BTC erreicht ein neues Allzeithoch 

Die bedeutenden Zuflüsse in Bitcoin-ETFs diese Woche fallen mit einem bemerkenswerten Anstieg des BTC-Preises zusammen. Heute erreichte Bitcoin am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, ein neues Allzeithoch und stieg auf 125.296,58 Dollar, womit es seinen früheren Rekord vom 14. August übertraf. Der neue Anstieg wurde durch eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen angetrieben.

BTCUSDDer aktuelle Preis von Bitcoin liegt bei 122.988 Dollar.

Der anhaltende US-Regierungsstillstand stimulierte die Nachfrage nach Bitcoin als sicherer Hafen. Der Stillstand trat ein, weil Demokraten und Republikaner keine Einigung erzielen konnten, um ein Gesetz zur Finanzierung von Regierungsdiensten im Oktober und darüber hinaus (vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres) zu verabschieden.       

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,516.60
$104,516.60$104,516.60

+0.72%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,566.85
$3,566.85$3,566.85

+1.45%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.89
$163.89$163.89

+0.83%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3583
$2.3583$2.3583

+1.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17852
$0.17852$0.17852

+0.24%