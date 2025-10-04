Bitcoin braucht den McRib nicht, um zu steigen

Krypto-Bros, die den Bitcoin (BTC)-Preis im Vergleich zu den Wiederveröffentlichungen des McDonald's McRib verfolgen, wurden diese Woche etwas zu aufgeregt, als ein Online-Nachrichtenportal fälschlicherweise die Rückkehr des Sandwichs meldete.

Analyst Jack McCordic, bekannt als "internbrah" auf X, behauptet, der McRib habe "historisch gesehen" einen Anstieg des BTC-Preises um bis zu 2X angekündigt.

McCordics Grafik zeigt, dass als der McCrib 2020 und 2023 in die USA und 2024 nach Großbritannien zurückkehrte, der Preis von BTC in den folgenden Monaten um jeweils 237%, 71% und 58% stieg.

Er versäumt es jedoch zu erwähnen, dass als der McCrib im November 2021 in den USA veröffentlicht wurde, der Preis von BTC tatsächlich um 74% fiel.

Die Bitcoin-Grafik mit McRib-Wiederveröffentlichungen erwähnt mindestens drei weitere McRib-Rückkehr in den USA nicht.

Mehr lesen: Bitcoin-Betrüger gab sich als McDonald's-Besitzer aus, um 1,5 Mio. $ zu stehlen

McCordics Grafik erwähnt auch nicht die US-Veröffentlichung des McRib im Oktober 2022 als Teil seiner "Abschiedstour" und eine weitere Veröffentlichung im Dezember 2024. Bei diesen beiden Gelegenheiten fiel der BTC-Preis um 23% in einer Woche bzw. 20% in fünf Monaten.

Trotz dieser weniger schmackhaften Preisentwicklung postete McCordic seine McRib-Grafik am Donnerstag, nachdem ein Bericht von Dextero behauptete, das Sandwich würde am 16. Oktober nach Großbritannien zurückkehren.

Er sagte seinen Followern: "Verblasst nicht den McRib" und fügte die scheinbar neue McRib-Veröffentlichung seiner Grafik hinzu.

Dexertos Bericht wurde jedoch später gelöscht, und McDonald's UK bestätigte gegenüber Protos, dass der McRib in diesem Monat nicht zurückkehren wird.

Sorry, Leute.

Ein Screenshot der Dexerto-Berichtsmeta auf Google, der jetzt zu einer gelöschten Seite führt.

Mehr lesen: Donald Trump serviert Pommes bei McDonald's fünf Tage nach dem Flop-Krypto-Launch

Es scheint, dass Dexerto möglicherweise versehentlich einen Bericht aus dem letzten Jahr aufgegriffen hat, der ähnlich besagte, dass der McRib am 16. Oktober in Großbritannien zurückkehren würde.

Wie auch immer, BTC scheint auch ohne den McRib gut zurechtzukommen. Er ist derzeit über die letzten sieben Tage um 13% gestiegen.

Haben Sie einen Tipp? Senden Sie uns eine E-Mail sicher über Protos Leaks. Für besser informierte Nachrichten folgen Sie uns auf X, Bluesky und Google News oder abonnieren Sie unseren YouTube Kanal.