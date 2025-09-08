Der Beitrag Bitcoin-Schwierigkeit steigt, Miner-Rentabilität unter Druck erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Bitcoin-Mining-Schwierigkeit stieg um 4%, was die Rentabilität und Gebühren der Miner beeinflusst. Der Schwierigkeitsanstieg markiert die fünfte aufeinanderfolgende Erhöhung seit Juni. Schwache Gebühren und niedriger Hashpreis komprimieren die Gewinnmargen der Miner. Am 07.09.2025 (UTC) stieg die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin um 4% auf etwa 136,0T bei Block 913.248, was die fünfte aufeinanderfolgende Erhöhung seit Juni markiert. Diese Änderung, gepaart mit einem sinkenden Hashpreis, komprimiert die Margen der Miner und macht die zukünftige Rentabilität von Bitcoin abhängig von einer Preiserholung oder erhöhten On-Chain Gebühren. Bitcoins 136,0 Billionen Schwierigkeit markiert fünften aufeinanderfolgenden Anstieg Die Anpassung der Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin führte zu einem Anstieg von 4% bei Block 913.248, jetzt bei 136,0 Billionen. Dies ist die fünfte aufeinanderfolgende Anpassung seit Juni. Die Mining-Community steht unter finanziellem Druck aufgrund eines Rückgangs des Hashpreises auf 51 $, dem jüngsten Tiefstand. Aufeinanderfolgende Schwierigkeitserhöhungen setzen sich fort, was zu einem Anstieg der Betriebskosten für Miner führt, die auf marginal profitable Ausrüstung angewiesen sind. Die Rentabilität der Miner ist gesunken, angesichts der schwachen Transaktionsgebührenbeiträge, die durchschnittlich 0,025 BTC pro Block betragen. Der jüngste Hashpreis-Tiefstand spiegelt einen Rückgang von 5% gegenüber dem Durchschnitt im August wider. Große Akteure wie Foundry und F2Pool diskutieren weiterhin operative Strategien. Führende Persönlichkeiten wie Satoshi Nakamoto oder Paolo Ardoino haben jedoch darauf verzichtet, sich öffentlich zu äußern. "Der Großteil unseres Bitcoin wird direkt gehalten: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether Historische Widerstandsfähigkeit inmitten von Preisanstieg und Zukunftsprognosen Wussten Sie schon? Bitcoins letzte vergleichbare Schwierigkeitssequenz sah Anpassungen nach der Hashrate-Migration aus China im Jahr 2021, was die Netzwerkresilienz inmitten eines verstärkten globalen Wettbewerbs bekräftigte. Bitcoin (BTC) wird derzeit bei 110.922,94 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,21 Billionen $ und einem 24-Stunden-Volumen von 26,52 Milliarden $, laut CoinMarketCap. Kürzlich verzeichnete BTC einen Anstieg von 0,36% über 24 Stunden und einen Anstieg von 2,51% in der letzten Woche. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 01:40 UTC am 08.09.2025. 