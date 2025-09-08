BörseDEX+
Bitcoin-Schwierigkeit steigt, Miner-Rentabilität unter Druck

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:45
Hauptpunkte:
  • Bitcoin-Mining-Schwierigkeit stieg um 4%, was die Rentabilität und Gebühren der Miner beeinflusst.
  • Der Schwierigkeitsanstieg markiert die fünfte aufeinanderfolgende Erhöhung seit Juni.
  • Schwache Gebühren und niedriger Hashpreis komprimieren die Gewinnmargen der Miner.

Am 7. September 2025 (UTC) stieg die Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin um 4% auf ungefähr 136,0T bei Block 913.248 und markierte damit die fünfte aufeinanderfolgende Erhöhung seit Juni.

Diese Änderung, zusammen mit einem sinkenden Hashpreis, komprimiert die Margen der Miner und macht die zukünftige Rentabilität von Bitcoin abhängig von einer Preiserholung oder erhöhten On-Chain Gebühren.

Bitcoins 136,0 Billionen Schwierigkeit markiert fünften aufeinanderfolgenden Anstieg

Die Anpassung der Netzwerkschwierigkeit von Bitcoin führte zu einem 4% Anstieg bei Block 913.248, jetzt bei 136,0 Billionen. Dies ist die fünfte aufeinanderfolgende Anpassung seit Juni. Die Mining-Community steht unter finanziellem Druck aufgrund eines Rückgangs des Hashpreises auf $51, dem neuesten Tief. Aufeinanderfolgende Schwierigkeitserhöhungen setzen sich fort, was zu einem Anstieg der Betriebskosten für Miner führt, die auf marginal profitable Ausrüstung angewiesen sind.

Die Rentabilität der Miner ist gesunken, angesichts der schwachen Transaktionsgebührenbeiträge, die durchschnittlich 0,025 BTC pro Block betragen. Das neueste Hashpreis-Tief spiegelt einen Rückgang von 5% gegenüber dem Durchschnitt im August wider. Große Akteure wie Foundry und F2Pool diskutieren weiterhin operative Strategien. Führende Persönlichkeiten wie Satoshi Nakamoto oder Paolo Ardoino haben jedoch darauf verzichtet, sich öffentlich zu äußern.

Historische Widerstandsfähigkeit inmitten von Preisanstieg und Zukunftsprognosen

Wussten Sie schon? Bitcoins letzte vergleichbare Schwierigkeitssequenz erlebte Anpassungen nach der Hashrate-Migration aus China im Jahr 2021, was die Netzwerkresilienz inmitten eines verstärkten globalen Wettbewerbs bestätigte.

Bitcoin (BTC) wird derzeit zu $110.922,94 gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von $2,21 Billionen und einem 24-Stunden-Volumen von $26,52 Milliarden, laut CoinMarketCap. Kürzlich verzeichnete BTC einen Anstieg von 0,36% über 24 Stunden und einen Anstieg von 2,51% in der letzten Woche.

Bitcoin(BTC), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 01:40 UTC am 8. September 2025. Quelle: CoinMarketCap

Experten deuten an, dass die aktuelle Schwierigkeitsentwicklung zu Miner-Kapitulationen führen könnte, es sei denn, die BTC-Preise erholen sich oder die Gebührenstrukturen verbessern sich. Historische Daten zeigen, dass solche Schwierigkeitstrends oft die Netzwerk-Hashpower stabilisieren und Miner-Ausstiege einschränken.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-difficulty-rise-september-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

