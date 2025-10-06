BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Die Nachfrage nach Bitcoin ($BTC) auf Uquid steigt während Markteinbrüchen um 70%, angetrieben durch Payin3's flexible Zahlungen und wachsendes Nutzervertrauen in Volatilität.Die Nachfrage nach Bitcoin ($BTC) auf Uquid steigt während Markteinbrüchen um 70%, angetrieben durch Payin3's flexible Zahlungen und wachsendes Nutzervertrauen in Volatilität.

Bitcoin-Nachfrage auf Uquid steigt trotz Markteinbruch um 70%

Von: Blockchainreporter
2025/10/06 00:00
Bitcoin
BTC$104,516.45+2.15%
uquid main

Bitcoin ($BTC) ist seit mehr als einem Jahrzehnt der König der digitalen Vermögenswerte. Es betont die Freiheit, Dezentralisierung und den langfristigen Wert mit seiner Nachfrage in der digitalen Welt. Obwohl $BTC beim Handel viele Probleme hat, ist seine Nachfrage bei Uquid für Aufträge deutlich gestiegen.

Ein Aspekt von Bitcoin, der im Web3-Ökosystem weltweit akzeptiert wird, ist seine Liquidität, gleichzeitig macht seine Volatilität die Benutzer zurückhaltend und verwirrt. Ein unerwarteter Rückgang kann Menschen um viele Jahre zurückwerfen. Menschen diskutieren immer, ob sie $BTC verkaufen oder halten sollen, bis der Verlust wieder ausgeglichen ist. Außerdem überlegen sie, was passieren würde, wenn sie $BTC verkaufen und am nächsten Morgen der Preis steigen würde.

Uquids Erfolgsformel inmitten des Marktchaos

Die Erfahrung des ersten Halbjahres 2025 zeigte uns die starken Rückgänge von $BTC zusammen mit seinen starken Höchstständen auf dem Kryptomarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2025. Dies zeigt die hohe Schwankungsrate von $BTC während dieser Erfahrung. Am 11. März 2025 fiel BTC auf etwa 76-80.000 $; es war der niedrigste Stand seit vier Monaten. Ebenso drückte dieser Abschwung am 5. Juni 2025 BTC und Altcoins ins Minus.

Am 22. Juni 2025 erreichte BTC den schwächsten Stand seit Mai, als BTC unter 100.000 $ rutschte. Es war die Zeit, als das Auftragsvolumen für die meisten Zahlungsanbieter schrumpfte; andererseits bemerkte Uquid etwas ganz anderes. Uquid verzeichnet in diesen Monaten eine steigende Nachfrage, mit einem Anstieg der Aufträge um +68% während der Dip-Woche am 11. März und einem Anstieg um +62% während des frühen Juni-Abschwungs.

 +71% Anstieg der Aufträge beim Abrutschen von BTC auf 100.000 $ Ende Juni. Bitcoin-Aufträge bei Uquid stiegen im Vergleich zur Basislinie in allen wichtigen Dip-Perioden im ersten Halbjahr 2025 um 60%-70%. In diesem Szenario bietet Uquid Payin3 oder Bitcoin ($BTC) Benutzern an, mit der Option "Jetzt kaufen, später bezahlen", die Bitcoin-Käufe in drei gleiche Raten aufteilt.

Wie Uquids Payin3 die $BTC-Ausgaben transformiert?

Diese Umstellung löst viele der tiefgreifendsten Herausforderungen von Bitcoin, wie den Volatilitätspuffer, der das Problem mit Payin3-Methoden für Benutzer, Cash-Flow-Ausrichtung, psychologische Erleichterung und bessere Konversionen löst. Mit Uquid ist das Kaufproblem beim Kauf von Bitcoin für Menschen mit Payin3-Methoden einfach.  

Die Statistik hinter der BTC-Geschichte ist, dass 42-49% der BTC-Checkouts während Abschwüngen Payin3 nutzten. Im März stieg der durchschnittliche Auftragswert (AOV) um 14%, was die Flexibilität bei Ratenzahlungen zeigt. Ebenso wuchs der Anteil der wiederkehrenden Käufer um fast 20%, was die Loyalität der BNPL-Nutzer zeigt, zurückzukommen. Jetzt, mit Payin3 auf Uquid, erweitert sich die Widerstandsfähigkeit darauf, wie Bitcoin ausgegeben wird.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,516.45
$104,516.45$104,516.45

+0.72%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,565.82
$3,565.82$3,565.82

+1.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.74
$163.74$163.74

+0.74%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3559
$2.3559$2.3559

+1.72%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17838
$0.17838$0.17838

+0.16%