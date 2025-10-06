Bitcoin ($BTC) ist seit mehr als einem Jahrzehnt der König der digitalen Vermögenswerte. Es betont die Freiheit, Dezentralisierung und den langfristigen Wert mit seiner Nachfrage in der digitalen Welt. Obwohl $BTC beim Handel viele Probleme hat, ist seine Nachfrage bei Uquid für Aufträge deutlich gestiegen.

Ein Aspekt von Bitcoin, der im Web3-Ökosystem weltweit akzeptiert wird, ist seine Liquidität, gleichzeitig macht seine Volatilität die Benutzer zurückhaltend und verwirrt. Ein unerwarteter Rückgang kann Menschen um viele Jahre zurückwerfen. Menschen diskutieren immer, ob sie $BTC verkaufen oder halten sollen, bis der Verlust wieder ausgeglichen ist. Außerdem überlegen sie, was passieren würde, wenn sie $BTC verkaufen und am nächsten Morgen der Preis steigen würde.

Uquids Erfolgsformel inmitten des Marktchaos

Die Erfahrung des ersten Halbjahres 2025 zeigte uns die starken Rückgänge von $BTC zusammen mit seinen starken Höchstständen auf dem Kryptomarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2025. Dies zeigt die hohe Schwankungsrate von $BTC während dieser Erfahrung. Am 11. März 2025 fiel BTC auf etwa 76-80.000 $; es war der niedrigste Stand seit vier Monaten. Ebenso drückte dieser Abschwung am 5. Juni 2025 BTC und Altcoins ins Minus.

Am 22. Juni 2025 erreichte BTC den schwächsten Stand seit Mai, als BTC unter 100.000 $ rutschte. Es war die Zeit, als das Auftragsvolumen für die meisten Zahlungsanbieter schrumpfte; andererseits bemerkte Uquid etwas ganz anderes. Uquid verzeichnet in diesen Monaten eine steigende Nachfrage, mit einem Anstieg der Aufträge um +68% während der Dip-Woche am 11. März und einem Anstieg um +62% während des frühen Juni-Abschwungs.

+71% Anstieg der Aufträge beim Abrutschen von BTC auf 100.000 $ Ende Juni. Bitcoin-Aufträge bei Uquid stiegen im Vergleich zur Basislinie in allen wichtigen Dip-Perioden im ersten Halbjahr 2025 um 60%-70%. In diesem Szenario bietet Uquid Payin3 oder Bitcoin ($BTC) Benutzern an, mit der Option "Jetzt kaufen, später bezahlen", die Bitcoin-Käufe in drei gleiche Raten aufteilt.

Wie Uquids Payin3 die $BTC-Ausgaben transformiert?

Diese Umstellung löst viele der tiefgreifendsten Herausforderungen von Bitcoin, wie den Volatilitätspuffer, der das Problem mit Payin3-Methoden für Benutzer, Cash-Flow-Ausrichtung, psychologische Erleichterung und bessere Konversionen löst. Mit Uquid ist das Kaufproblem beim Kauf von Bitcoin für Menschen mit Payin3-Methoden einfach.

Die Statistik hinter der BTC-Geschichte ist, dass 42-49% der BTC-Checkouts während Abschwüngen Payin3 nutzten. Im März stieg der durchschnittliche Auftragswert (AOV) um 14%, was die Flexibilität bei Ratenzahlungen zeigt. Ebenso wuchs der Anteil der wiederkehrenden Käufer um fast 20%, was die Loyalität der BNPL-Nutzer zeigt, zurückzukommen. Jetzt, mit Payin3 auf Uquid, erweitert sich die Widerstandsfähigkeit darauf, wie Bitcoin ausgegeben wird.