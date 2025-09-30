BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nick Szabo warnt: Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum Registrieren Sie sich für unseren Newsletter! Für Updates und exklusive Angebote geben Sie Ihre E-Mail ein. Jake Simmons ist seit 2016 Bitcoin-Enthusiast. Seit er von Bitcoin gehört hat, studiert er das Thema jeden Tag und versucht, sein Wissen mit anderen zu teilen. Sein Ziel ist es, zur finanziellen Revolution von Bitcoin beizutragen, die das Fiat-Geldsystem ersetzen wird. Neben BTC und Krypto studierte Jake Wirtschaftsinformatik an einer Universität. Nach seinem Abschluss 2017 arbeitet er im Blockchain- und Krypto-Sektor. Sie können Jake auf Twitter unter @realJakeSimmons folgen. Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Datenschutzcenter oder Cookie-Richtlinie. Ich stimme zu Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-v30-0-nick-szabo-legal-risks/Der Beitrag Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nick Szabo warnt: Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum Registrieren Sie sich für unseren Newsletter! Für Updates und exklusive Angebote geben Sie Ihre E-Mail ein. Jake Simmons ist seit 2016 Bitcoin-Enthusiast. Seit er von Bitcoin gehört hat, studiert er das Thema jeden Tag und versucht, sein Wissen mit anderen zu teilen. Sein Ziel ist es, zur finanziellen Revolution von Bitcoin beizutragen, die das Fiat-Geldsystem ersetzen wird. Neben BTC und Krypto studierte Jake Wirtschaftsinformatik an einer Universität. Nach seinem Abschluss 2017 arbeitet er im Blockchain- und Krypto-Sektor. Sie können Jake auf Twitter unter @realJakeSimmons folgen. Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Datenschutzcenter oder Cookie-Richtlinie. Ich stimme zu Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-v30-0-nick-szabo-legal-risks/

Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 08:33
Core DAO
CORE$0.2183+2.63%
COM
COM$0.006256+0.57%
Sign
SIGN$0.04038+1.76%
Everscale
EVER$0.00995-0.79%
Bitcoin
BTC$105,992.62+3.88%
























































Jake Simmons ist seit 2016 ein Bitcoin-Enthusiast. Seitdem er von Bitcoin gehört hat, studiert er das Thema jeden Tag und versucht, sein Wissen mit anderen zu teilen. Sein Ziel ist es, zur finanziellen Revolution von Bitcoin beizutragen, die das Fiat-Geldsystem ersetzen wird. Neben BTC und Krypto studierte Jake Wirtschaftsinformatik an einer Universität. Nach seinem Abschluss im Jahr 2017 arbeitet er im Blockchain- und Krypto-Sektor. Sie können Jake auf Twitter unter @realJakeSimmons folgen.

Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Besuchen Sie unser Datenschutzzentrum oder Cookie-Richtlinie. Ich stimme zu


Quelle: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-v30-0-nick-szabo-legal-risks/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010074+1.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003795+18.66%
RealLink
REAL$0.07007+5.65%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,007.69
$106,007.69$106,007.69

+2.16%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,629.87
$3,629.87$3,629.87

+3.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.02
$167.02$167.02

+2.76%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4067
$2.4067$2.4067

+3.91%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18195
$0.18195$0.18195

+2.17%