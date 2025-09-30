Bitcoin-Käufe von Saylors Strategie fallen um fast 80% im Wochenvergleich

Der Beitrag "Bitcoin-Käufe von Saylors Strategie fallen im Wochenvergleich um fast 80%" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Laut den neuesten Ankündigungen hat Michael Saylors Unternehmen, Strategie-Unterkonto, seine Bitcoin-Käufe in der letzten Woche reduziert und nur 196 BTC hinzugefügt, verglichen mit 850 BTC in der Vorwoche. Die Reduzierung entspricht einem Rückgang des wöchentlichen Kaufvolumens um 76,9%. Die neuen Coins kosteten durchschnittlich etwa 22,1 Millionen Dollar, etwa 113.048 Dollar pro BTC. Zum 29. September hält die Strategie-Unterkonto 640.031 BTC. Die Gesamtkostenbasis für dieses Angebot beträgt 47,35 Milliarden Dollar, was 73.981 Dollar pro Bitcoin entspricht. Zum aktuellen Marktpreis von etwa 112.000 Dollar ist der Bitcoin des Unternehmens 71,7 Milliarden Dollar wert. Das bedeutet, dass sie auf einem Gewinn von über 24 Milliarden Dollar sitzen, was etwa 51,4% über den Kosten liegt. Das Kauf-Update kommt nach einem geschäftigen Monat der Akkumulation. Anfang September fügte Strategie-Unterkonto in einer einzigen Woche 1.955 BTC hinzu und in der Woche davor 4.048 BTC - die kleinste Menge seit Anfang August. In der Zwischenzeit wurde Bitcoin selbst im September zwischen 110.000 und 118.000 Dollar gehandelt, wobei der aktuelle Spotpreis bei etwa 112.000 Dollar liegt. Strategie-Unterkonto führt weiterhin das Feld an, mit Beständen weit vor jedem anderen öffentlichen Unternehmen, aber die niedrigere wöchentliche Zahl ist nach einer Serie größerer Akquisitionen bemerkenswert. Saylor sagte, das Update sei eine große Sache, weil jetzt 640.031 BTC in den Büchern stehen. Aber der Markt wird auch sehen, dass sich das Tempo der Strategie-Unterkonto verlangsamt, was zeigt, dass selbst sein bester Kunde nicht immer mit Vollgas vorwärts geht. Quelle: https://u.today/bitcoin-buys-of-saylors-strategy-fall-nearly-80-week-on-week Der Beitrag "Bitcoin-Käufe von Saylors Strategie fallen im Wochenvergleich um fast 80%" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Laut den neuesten Ankündigungen hat Michael Saylors Unternehmen, Strategie-Unterkonto, seine Bitcoin-Käufe in der letzten Woche reduziert und nur 196 BTC hinzugefügt, verglichen mit 850 BTC in der Vorwoche. Die Reduzierung entspricht einem Rückgang des wöchentlichen Kaufvolumens um 76,9%. Die neuen Coins kosteten durchschnittlich etwa 22,1 Millionen Dollar, etwa 113.048 Dollar pro BTC. Zum 29. September hält die Strategie-Unterkonto 640.031 BTC. Die Gesamtkostenbasis für dieses Angebot beträgt 47,35 Milliarden Dollar, was 73.981 Dollar pro Bitcoin entspricht. Zum aktuellen Marktpreis von etwa 112.000 Dollar ist der Bitcoin des Unternehmens 71,7 Milliarden Dollar wert. Das bedeutet, dass sie auf einem Gewinn von über 24 Milliarden Dollar sitzen, was etwa 51,4% über den Kosten liegt. Das Kauf-Update kommt nach einem geschäftigen Monat der Akkumulation. Anfang September fügte Strategie-Unterkonto in einer einzigen Woche 1.955 BTC hinzu und in der Woche davor 4.048 BTC - die kleinste Menge seit Anfang August. In der Zwischenzeit wurde Bitcoin selbst im September zwischen 110.000 und 118.000 Dollar gehandelt, wobei der aktuelle Spotpreis bei etwa 112.000 Dollar liegt. Strategie-Unterkonto führt weiterhin das Feld an, mit Beständen weit vor jedem anderen öffentlichen Unternehmen, aber die niedrigere wöchentliche Zahl ist nach einer Serie größerer Akquisitionen bemerkenswert. Saylor sagte, das Update sei eine große Sache, weil jetzt 640.031 BTC in den Büchern stehen. Aber der Markt wird auch sehen, dass sich das Tempo der Strategie-Unterkonto verlangsamt, was zeigt, dass selbst sein bester Kunde nicht immer mit Vollgas vorwärts geht. Quelle: https://u.today/bitcoin-buys-of-saylors-strategy-fall-nearly-80-week-on-week