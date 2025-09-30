BörseDEX+
Der Beitrag "Bitcoin-Käufe von Saylors Strategie fallen im Wochenvergleich um fast 80%" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Laut den neuesten Ankündigungen hat Michael Saylors Unternehmen, Strategie-Unterkonto, seine Bitcoin-Käufe in der letzten Woche reduziert und nur 196 BTC hinzugefügt, verglichen mit 850 BTC in der Vorwoche. Die Reduzierung entspricht einem Rückgang des wöchentlichen Kaufvolumens um 76,9%. Die neuen Coins kosteten durchschnittlich etwa 22,1 Millionen Dollar, etwa 113.048 Dollar pro BTC. Zum 29. September hält die Strategie-Unterkonto 640.031 BTC. Die Gesamtkostenbasis für dieses Angebot beträgt 47,35 Milliarden Dollar, was 73.981 Dollar pro Bitcoin entspricht. Zum aktuellen Marktpreis von etwa 112.000 Dollar ist der Bitcoin des Unternehmens 71,7 Milliarden Dollar wert. Das bedeutet, dass sie auf einem Gewinn von über 24 Milliarden Dollar sitzen, was etwa 51,4% über den Kosten liegt. Das Kauf-Update kommt nach einem geschäftigen Monat der Akkumulation. Anfang September fügte Strategie-Unterkonto in einer einzigen Woche 1.955 BTC hinzu und in der Woche davor 4.048 BTC - die kleinste Menge seit Anfang August. In der Zwischenzeit wurde Bitcoin selbst im September zwischen 110.000 und 118.000 Dollar gehandelt, wobei der aktuelle Spotpreis bei etwa 112.000 Dollar liegt. Strategie-Unterkonto führt weiterhin das Feld an, mit Beständen weit vor jedem anderen öffentlichen Unternehmen, aber die niedrigere wöchentliche Zahl ist nach einer Serie größerer Akquisitionen bemerkenswert. Saylor sagte, das Update sei eine große Sache, weil jetzt 640.031 BTC in den Büchern stehen. Aber der Markt wird auch sehen, dass sich das Tempo der Strategie-Unterkonto verlangsamt, was zeigt, dass selbst sein bester Kunde nicht immer mit Vollgas vorwärts geht. Quelle: https://u.today/bitcoin-buys-of-saylors-strategy-fall-nearly-80-week-on-week

Bitcoin-Käufe von Saylors Strategie fallen um fast 80% im Wochenvergleich

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 05:41
Laut den neuesten Ankündigungen hat Michael Saylors Unternehmen, Strategy, seine Bitcoin-Käufe in der letzten Woche reduziert und nur 196 BTC hinzugefügt, verglichen mit 850 BTC in der Woche davor. Die Reduzierung entspricht einem Rückgang des wöchentlichen Kaufvolumens um 76,9%. Die neuen Coins kosteten durchschnittlich etwa 22,1 Millionen Dollar, etwa 113.048 Dollar pro BTC.

Zum 29. September hält Strategy 640.031 BTC. Die Gesamtkostenbasis für dieses Angebot beträgt 47,35 Milliarden Dollar, was 73.981 Dollar pro Bitcoin entspricht. Zum aktuellen Marktpreis von etwa 112.000 Dollar sind die Bitcoin des Unternehmens 71,7 Milliarden Dollar wert. Das bedeutet, dass sie auf einem Gewinn von über 24 Milliarden Dollar sitzen, was etwa 51,4% über den Kosten liegt.

Das Kauf-Update kommt nach einem geschäftigen Monat der Akkumulation. Anfang September fügte Strategy in einer einzigen Woche 1.955 BTC hinzu und in der Woche davor 4.048 BTC — die kleinste Menge seit Anfang August.

In der Zwischenzeit, Bitcoin-Preis

Bitcoin selbst wurde im September zwischen 110.000 und 118.000 Dollar gehandelt, wobei der aktuelle Spot-Preis bei etwa 112.000 Dollar liegt.

Strategy führt weiterhin das Feld an, mit Beständen weit vor jedem anderen öffentlichen Unternehmen, aber die niedrigere wöchentliche Zahl ist nach einer Serie größerer Akquisitionen bemerkenswert.

Saylor sagte, das Update sei eine große Sache, weil jetzt 640.031 BTC in den Büchern stehen. Aber der Markt wird auch sehen, dass das Tempo von Strategy sich verlangsamt, was zeigt, dass selbst sein bester Kunde nicht immer mit Vollgas vorgeht.

Quelle: https://u.today/bitcoin-buys-of-saylors-strategy-fall-nearly-80-week-on-week

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

