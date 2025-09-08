Bitcoin-Bulle Michael Saylor erscheint zum ersten Mal auf der Liste der Milliardäre – Hier ist sein Nettovermögen und Details

Der Beitrag Bitcoin Bulle Michael Saylor erscheint erstmals auf der Milliardärsliste – Hier ist sein Nettovermögen und Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender von MicroStrategy, hat seinen ersten Auftritt im Bloomberg Billionaires Index. Saylors Nettovermögen ist seit Anfang 2025 um 1 Milliarde Dollar gestiegen und erreicht 7,37 Milliarden Dollar. Damit steht er auf Platz 491 der Liste. Laut Bloomberg-Daten besteht Saylors Vermögen aus etwa 650 Millionen Dollar in bar und 6,72 Milliarden Dollar in MicroStrategy-Aktien. Das bedeutendste Vermögen des Unternehmens sind seine Bitcoin-Bestände, die größten aller börsennotierten Unternehmen. Stand Mai 2025 hielt MicroStrategy etwa 580.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar. Der größte Teil von Saylors Vermögen ist sein 8%-Anteil an MicroStrategy. Laut den Unternehmenseinreichungen von 2025 besteht dieser Anteil aus 19,6 Millionen Aktien der Klasse B und 382.000 Aktien der Klasse A. Saylors persönliche Bitcoin-Bestände wurden aufgrund von Überprüfbarkeitsanforderungen nicht in die Vermögensberechnung einbezogen. Saylor generierte erheblichen Cashflow durch den Verkauf von mehr als 410 Millionen Dollar an MicroStrategy-Aktien im Jahr 2024. Diese Barbestände werden Berichten zufolge auf Basis von Steuern und Marktleistung aktualisiert. Saylor, 60, gründete MicroStrategy 1989 mit Freunden vom MIT. Das Unternehmen wuchs in den frühen Jahren mit Datenanalyse-Software, schloss dann in den 1990er Jahren Verträge mit großen Unternehmenskunden wie McDonald's ab und ging 1998 an die Börse. Bis zu den frühen 2000er Jahren war der Aktienkurs um mehr als 5.000% gestiegen, und Saylors Vermögen war auf 7,5 Milliarden Dollar angewachsen. Allerdings musste das Unternehmen Ende des Jahres seine Finanzen neu darstellen, und Saylor erreichte eine Einigung von 11 Millionen Dollar mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Heute wird MicroStrategy eher als "BTC-Schatzkammer" denn als traditionelles Softwareunternehmen beschrieben. Saylor gilt auch als Architekt dieser Transformation. In seinen früheren Aussagen prognostizierte er, dass Bitcoin bis 2045 13 Millionen Dollar erreichen könnte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto... Der Beitrag Bitcoin Bulle Michael Saylor erscheint erstmals auf der Milliardärsliste – Hier ist sein Nettovermögen und Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender von MicroStrategy, hat seinen ersten Auftritt im Bloomberg Billionaires Index. Saylors Nettovermögen ist seit Anfang 2025 um 1 Milliarde Dollar gestiegen und erreicht 7,37 Milliarden Dollar. Damit steht er auf Platz 491 der Liste. Laut Bloomberg-Daten besteht Saylors Vermögen aus etwa 650 Millionen Dollar in bar und 6,72 Milliarden Dollar in MicroStrategy-Aktien. Das bedeutendste Vermögen des Unternehmens sind seine Bitcoin-Bestände, die größten aller börsennotierten Unternehmen. Stand Mai 2025 hielt MicroStrategy etwa 580.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar. Der größte Teil von Saylors Vermögen ist sein 8%-Anteil an MicroStrategy. Laut den Unternehmenseinreichungen von 2025 besteht dieser Anteil aus 19,6 Millionen Aktien der Klasse B und 382.000 Aktien der Klasse A. Saylors persönliche Bitcoin-Bestände wurden aufgrund von Überprüfbarkeitsanforderungen nicht in die Vermögensberechnung einbezogen. Saylor generierte erheblichen Cashflow durch den Verkauf von mehr als 410 Millionen Dollar an MicroStrategy-Aktien im Jahr 2024. Diese Barbestände werden Berichten zufolge auf Basis von Steuern und Marktleistung aktualisiert. Saylor, 60, gründete MicroStrategy 1989 mit Freunden vom MIT. Das Unternehmen wuchs in den frühen Jahren mit Datenanalyse-Software, schloss dann in den 1990er Jahren Verträge mit großen Unternehmenskunden wie McDonald's ab und ging 1998 an die Börse. Bis zu den frühen 2000er Jahren war der Aktienkurs um mehr als 5.000% gestiegen, und Saylors Vermögen war auf 7,5 Milliarden Dollar angewachsen. Allerdings musste das Unternehmen Ende des Jahres seine Finanzen neu darstellen, und Saylor erreichte eine Einigung von 11 Millionen Dollar mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Heute wird MicroStrategy eher als "BTC-Schatzkammer" denn als traditionelles Softwareunternehmen beschrieben. Saylor gilt auch als Architekt dieser Transformation. In seinen früheren Aussagen prognostizierte er, dass Bitcoin bis 2045 13 Millionen Dollar erreichen könnte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto...