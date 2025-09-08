Bitcoin-Bulle Michael Saylor erscheint zum ersten Mal auf der Liste der Milliardäre – Hier ist sein Nettovermögen und Details

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin Bulle Michael Saylor erscheint erstmals auf der Milliardärsliste – Hier ist sein Nettovermögen und Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender von MicroStrategy, hat seinen ersten Auftritt im Bloomberg Billionaires Index. Saylors Nettovermögen ist seit Anfang 2025 um 1 Milliarde Dollar gestiegen und erreicht 7,37 Milliarden Dollar. Damit steht er auf Platz 491 der Liste. Laut Bloomberg-Daten besteht Saylors Vermögen aus etwa 650 Millionen Dollar in bar und 6,72 Milliarden Dollar in MicroStrategy-Aktien. Das bedeutendste Vermögen des Unternehmens sind seine Bitcoin-Bestände, die größten aller börsennotierten Unternehmen. Stand Mai 2025 hielt MicroStrategy etwa 580.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar. Der größte Teil von Saylors Vermögen ist sein 8%-Anteil an MicroStrategy. Laut den Unternehmenseinreichungen von 2025 besteht dieser Anteil aus 19,6 Millionen Aktien der Klasse B und 382.000 Aktien der Klasse A. Saylors persönliche Bitcoin-Bestände wurden aufgrund von Überprüfbarkeitsanforderungen nicht in die Vermögensberechnung einbezogen. Saylor generierte erheblichen Cashflow durch den Verkauf von mehr als 410 Millionen Dollar an MicroStrategy-Aktien im Jahr 2024. Diese Barbestände werden Berichten zufolge auf Basis von Steuern und Marktleistung aktualisiert. Saylor, 60, gründete MicroStrategy 1989 mit Freunden vom MIT. Das Unternehmen wuchs in den frühen Jahren mit Datenanalyse-Software, schloss dann in den 1990er Jahren Verträge mit großen Unternehmenskunden wie McDonald's ab und ging 1998 an die Börse. Bis zu den frühen 2000er Jahren war der Aktienkurs um mehr als 5.000% gestiegen, und Saylors Vermögen war auf 7,5 Milliarden Dollar angewachsen. Allerdings musste das Unternehmen Ende des Jahres seine Finanzen neu darstellen, und Saylor erreichte eine Einigung von 11 Millionen Dollar mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Heute wird MicroStrategy eher als "BTC-Schatzkammer" denn als traditionelles Softwareunternehmen beschrieben. Saylor gilt auch als Architekt dieser Transformation. In seinen früheren Aussagen prognostizierte er, dass Bitcoin bis 2045 13 Millionen Dollar erreichen könnte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto...Der Beitrag Bitcoin Bulle Michael Saylor erscheint erstmals auf der Milliardärsliste – Hier ist sein Nettovermögen und Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender von MicroStrategy, hat seinen ersten Auftritt im Bloomberg Billionaires Index. Saylors Nettovermögen ist seit Anfang 2025 um 1 Milliarde Dollar gestiegen und erreicht 7,37 Milliarden Dollar. Damit steht er auf Platz 491 der Liste. Laut Bloomberg-Daten besteht Saylors Vermögen aus etwa 650 Millionen Dollar in bar und 6,72 Milliarden Dollar in MicroStrategy-Aktien. Das bedeutendste Vermögen des Unternehmens sind seine Bitcoin-Bestände, die größten aller börsennotierten Unternehmen. Stand Mai 2025 hielt MicroStrategy etwa 580.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar. Der größte Teil von Saylors Vermögen ist sein 8%-Anteil an MicroStrategy. Laut den Unternehmenseinreichungen von 2025 besteht dieser Anteil aus 19,6 Millionen Aktien der Klasse B und 382.000 Aktien der Klasse A. Saylors persönliche Bitcoin-Bestände wurden aufgrund von Überprüfbarkeitsanforderungen nicht in die Vermögensberechnung einbezogen. Saylor generierte erheblichen Cashflow durch den Verkauf von mehr als 410 Millionen Dollar an MicroStrategy-Aktien im Jahr 2024. Diese Barbestände werden Berichten zufolge auf Basis von Steuern und Marktleistung aktualisiert. Saylor, 60, gründete MicroStrategy 1989 mit Freunden vom MIT. Das Unternehmen wuchs in den frühen Jahren mit Datenanalyse-Software, schloss dann in den 1990er Jahren Verträge mit großen Unternehmenskunden wie McDonald's ab und ging 1998 an die Börse. Bis zu den frühen 2000er Jahren war der Aktienkurs um mehr als 5.000% gestiegen, und Saylors Vermögen war auf 7,5 Milliarden Dollar angewachsen. Allerdings musste das Unternehmen Ende des Jahres seine Finanzen neu darstellen, und Saylor erreichte eine Einigung von 11 Millionen Dollar mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Heute wird MicroStrategy eher als "BTC-Schatzkammer" denn als traditionelles Softwareunternehmen beschrieben. Saylor gilt auch als Architekt dieser Transformation. In seinen früheren Aussagen prognostizierte er, dass Bitcoin bis 2045 13 Millionen Dollar erreichen könnte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto...

Bitcoin-Bulle Michael Saylor erscheint zum ersten Mal auf der Liste der Milliardäre – Hier ist sein Nettovermögen und Details

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:32

Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender von MicroStrategy, ist zum ersten Mal im Bloomberg Billionaires Index erschienen. Saylors Nettovermögen ist seit Anfang 2025 um 1 Milliarde Dollar gestiegen und erreicht 7,37 Milliarden Dollar. Damit steht er auf Platz 491 der Liste.

Laut Bloomberg-Daten besteht Saylors Vermögen aus etwa 650 Millionen Dollar in Bargeld und 6,72 Milliarden Dollar in MicroStrategy-Aktien. Das bedeutendste Vermögen des Unternehmens sind seine Bitcoin-Bestände, die größten aller börsennotierten Unternehmen. Stand Mai 2025 hielt MicroStrategy etwa 580.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar.

Der größte Teil von Saylors Vermögen ist sein 8%-Anteil an MicroStrategy. Laut den Unternehmensunterlagen von 2025 besteht dieser Anteil aus 19,6 Millionen Class B Aktien und 382.000 Class A Aktien. Saylors persönliche Bitcoin-Bestände wurden aufgrund von Überprüfbarkeitsanforderungen nicht in die Vermögensberechnung einbezogen.

Saylor generierte erheblichen Cashflow durch den Verkauf von mehr als 410 Millionen Dollar an MicroStrategy-Aktien im Jahr 2024. Diese Bargeldbestände werden Berichten zufolge basierend auf Steuer- und Marktleistung aktualisiert.

Der 60-jährige Saylor gründete MicroStrategy 1989 mit Freunden vom MIT. Das Unternehmen wuchs in den frühen Jahren mit Datenanalyse-Software, schloss dann in den 1990er Jahren Verträge mit großen Unternehmenskunden wie McDonald's ab und ging 1998 an die Börse. Bis zu den frühen 2000er Jahren war der Aktienkurs um mehr als 5.000% gestiegen, und Saylors Vermögen war auf 7,5 Milliarden Dollar angewachsen. Allerdings musste das Unternehmen am Ende dieses Jahres seine Finanzen neu darstellen, und Saylor erreichte eine Einigung von 11 Millionen Dollar mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC.

Heute wird MicroStrategy eher als "BTC-Schatzkammer" denn als traditionelles Softwareunternehmen beschrieben. Saylor gilt auch als Architekt dieser Transformation. In seinen früheren Aussagen prognostizierte er, dass Bitcoin bis 2045 13 Millionen Dollar erreichen könnte.

*Dies ist keine Anlageberatung.

Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten!

Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-bull-michael-saylor-makes-his-first-appearance-on-the-billionaires-list-heres-his-net-worth-and-details/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,824.72
$105,824.72$105,824.72

+1.99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,632.50
$3,632.50$3,632.50

+3.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.44
$166.44$166.44

+2.40%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4002
$2.4002$2.4002

+3.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18119
$0.18119$0.18119

+1.74%