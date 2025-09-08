Bitcoin (BTC) Preisprognose: Smart-Money verkauft 115.000 BTC in größter Verteilung seit 2022

TLDR

Bitcoin Whales verkauften im vergangenen Monat 112.000-115.000 BTC im Wert von etwa 12,7 Milliarden Dollar, was den größten Ausverkauf seit Mitte 2022 darstellt

Der Verkaufsdruck drückte den Bitcoin-Preis unter 108.000 Dollar und trug zu einem Rückgang von 6,5% im August bei

Die Whale-Reserven fielen auf den niedrigsten Stand seit 2022, wobei die aggressivsten Verkäufe Anfang September stattfanden

Die jüngsten Verkäufe haben sich von wöchentlich 95.000 BTC auf etwa 38.000 BTC zum 6. September verlangsamt

Bitcoin wird derzeit in einer Spanne zwischen 110.000-111.000 Dollar gehandelt, da institutionelle Käufe ein gewisses Gegengewicht zu den Whale-Verkäufen bieten

Bitcoin stand im letzten Monat unter intensivem Verkaufsdruck, als große Halter über 112.000 Coins im Wert von etwa 12,7 Milliarden Dollar abwarfen. Dies stellt die größte Whale-Distribution seit Juli 2022 dar.

Die Verkäufe kamen von Whales, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC hielten. Diese großen Akteure reduzierten ihre Bestände, nachdem sie zwischen April und August etwa 270.000 BTC angesammelt hatten.

Source: CryptoQuant

Der Bitcoin-Preis fiel im August um 6,5% und beendete damit eine viermonatige Gewinnserie. Die Kryptowährung fiel von ihrem Eröffnungspreis von 115.778 Dollar, als Smart-Money Gewinne mitnahm.

CryptoQuant-Daten zeigen, dass die Whale-Reserven in 30 Tagen um mehr als 100.000 Bitcoin gesunken sind. Dies signalisiert, was Analysten als "intensive Risikoaversion unter großen Investoren" bezeichnen.

Die Sieben-Tage-Bilanzänderung erreichte am 3. September mit über 95.000 von Whales bewegten BTC ihren Höhepunkt. Dies markierte die höchste wöchentliche Bewegung seit März 2021.

Verkaufsdruck zeigt Anzeichen einer Verlangsamung

Jüngste Daten deuten darauf hin, dass sich die aggressiven Verkäufe abkühlen könnten. Die wöchentlichen Bilanzänderungen fielen zum 6. September auf etwa 38.000 BTC.

Bitcoin (BTC) Price

Bitcoin wurde in den letzten drei Tagen in einer engen Spanne zwischen 110.000 und 111.000 Dollar gehandelt. Die engere Handelsspanne spiegelt den reduzierten Verkaufsdruck wider.

Die Whale-Aktivität drückte Bitcoin während der stärksten Verkaufsperiode unter 108.000 Dollar. Die Kryptowährung kämpfte darum, Unterstützungsniveaus zu halten, während große Halter weiterhin Coins abwarfen.

Bitcoin-Unternehmer David Bailey hatte zuvor angedeutet, dass die Preise 150.000 Dollar erreichen könnten, wenn zwei wichtige Whales aufhören würden zu verkaufen. Seine Kommentare verdeutlichen, wie konzentriert der Verkaufsdruck war.

Institutionelle Käufe bieten Gegengewicht

Trotz der Whale-Verkäufe hat die institutionelle Akkumulation für eine gewisse Marktstabilität gesorgt. Unternehmenskäufer und ETF-Nachfrage halfen, einen Teil des Verkaufsdrucks zu absorbieren.

LVRG Research-Direktor Nick Ruck stellt fest, dass dies ein "strukturelles Gegengewicht" zur Whale-Aktivität schafft. Institutionelle Käufe bei Kursrückgängen haben die Preise während der stärksten Distributionsphasen gestützt.

Die Divergenz zwischen Whale-Verkäufen und institutionellen Käufen deutet auf eine zugrundeliegende Marktresilienz hin. Die Unternehmensnachfrage hält an, auch wenn große Halter Positionen reduzieren.

Analysten erwarten, dass die institutionelle Aktivität in den kommenden Wochen den Whale-Druck überwiegen könnte. Die ETF-getriebene Nachfrage bleibt ein wichtiger Faktor, der die Preisstruktur von Bitcoin stützt.

Allerdings könnten makroökonomische Faktoren wie die Zinsentscheidungen der Federal Reserve letztendlich die Marktrichtung bestimmen. Die nächste FOMC-Sitzung ist innerhalb von 10 Tagen geplant.

Die aktuelle Korrektur von Bitcoin um 13% von den Mitte-August-Hochs bleibt im Vergleich zu früheren Rückgängen flach. Der Ein-Jahres-Durchschnitt ist im vergangenen Jahr von 52.000 auf 94.000 Dollar gestiegen.

Monatliche Schlusskurse konnten seit Juli nicht über 110.000 Dollar gehalten werden, obwohl neue Allzeithochs von 123.000-124.000 Dollar erreicht wurden. Dies deutet auf eine fortgesetzte Konsolidierung vor nachhaltigen Preisfindungsbewegungen hin.

Die Woche voraus: Tech-Gewinne und August-Inflationsdaten stehen im Mittelpunkt

Der Beitrag Bitcoin (BTC) Price Prediction: Smart-Money wirft 115.000 BTC in der größten Distribution seit 2022 ab erschien zuerst auf CoinCentral.