Bitcoin (BTC) Preisprognose für 20. September

Bären sind am ersten Tag des Wochenendes stärker als Bullen, laut CoinStats.BTC-Diagramm von CoinStats
BTC/USD
Der Preis von Bitcoin (BTC) ist in den letzten 24 Stunden um 0,46% gesunken.Bild von TradingView
Auf dem Stundenchart nähert sich der Kurs von BTC dem lokalen Widerstand von $116.040. Wenn ein Breakout stattfindet, wird der Anstieg wahrscheinlich bis morgen auf die $116.500-Marke weitergehen.
Auf dem größeren Zeitrahmen befindet sich der Preis der Hauptkryptowährung in der Mitte des breiten Kanals.
Da weder Bullen noch Bären dominieren, ist ein fortlaufender Seitwärtshandel im Bereich von $114.000-$116.000 das wahrscheinlichere Szenario für die nächsten Tage.Bild von TradingView
Aus mittelfristiger Sicht ist die Situation ähnlich. Keine Seite hat die Initiative ergriffen, da der Kurs weit von den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entfernt ist. In diesem Fall gibt es geringe Chancen, bis zum Ende des Monats eine erhöhte Volatilität zu erleben.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $115.915 gehandelt.
Quelle: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20