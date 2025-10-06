Bitcoin (BTC) Preisprognose für 5. Oktober

Der Markt steigt laut CoinStats am Ende der Woche weiter an.

BTC/USD

Der Preis von Bitcoin (BTC) ist in den letzten 24 Stunden um 0,72% gestiegen.

Auf dem Stundenchart ist der Kurs von BTC erneut von der lokalen Unterstützung bei $122.869 abgeprallt. Wenn der Tagesbalken weit von dieser Marke schließt, kann man ein Wachstum bis in den Bereich von $123.500 erwarten.

Auf dem größeren Zeitrahmen hat der Preis der Hauptkryptowährung einen falschen Ausbruch über den Widerstand von $124.517 gemacht.

Wenn die Käufer nicht die Initiative ergreifen können, könnten die Verkäufer wieder ins Spiel kommen, was zu einem Test des Bereichs von $121.000 führen könnte.

Aus mittelfristiger Sicht sollte man auf den Balkenschluss im Bereich von $124.517 achten. Wenn die Wochenkerze über dieser Marke schließt, könnten Händler ein weiteres Wachstum zu einem neuen Allzeithoch erleben.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $122.982 gehandelt.